조국 "국민의힘 퇴출해 부산 3당 합당 전으로 돌려야"

조국혁신당 차기 당대표 선거에 출마한 조국 전 비대위원장이 부산을 찾아 "국민의힘 퇴출"을 주장했다. 최근 대담회에서 "극우화한 국민의힘을 TK 자민련으로 만들어야 한다"고 강조했는데 같은 맥락의 발언이다. 그는 더불어민주당은 물론 개혁을 바라는 야당, 시민사회까지 폭넓게 힘을 합치는 이른바 '내란극우 퇴출연대'를 꾸리겠단 입장이다.
"지방선거에서 극우세력 완전 심판 필요"
12일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 연 조 전 비대위원장은 "부산 시민께 약속한다. 내년 지방선거에서 국민의힘을 퇴출시키겠다"라고 말했다. '부울경 내란극우 퇴출연대'를 제안한 그는 "국민의힘은 정상적인 민주주의 정당이 아니"라며 "극우세력 완전 심판에 나서겠다"고 의지를 부각했다.
그 배경으로는 국민의힘 강경파가 당권을 잡으면서 여전히 내란과 선을 긋지 못하고 있는 점, 일부가 내란 연관 의혹으로 수사를 받는 점, 이 결과에 따라 위헌정당 해산심판 청구가 이루어질 수 있다는 점 등을 들었다. 조 비대위원장은 "국민의힘이 여전히 윤석열과 내란을 옹호하고 있다"고 규정했다.
김영삼 전 대통령 서거 10주기 코앞 부산 방문 일정을 잡은 만큼, 여기에 대한 의미 부여도 이어졌다. 민주화 운동, 금융실명제 도입, 하나회 청산 등 김 전 대통령의 생전 성과를 열거한 그는 "조국혁신당이야말로 김영삼의 정치를 가장 선명하게 구현한 정당"이라며 정신 계승을 내세웠다.
반면 국민의힘에 대해선 과거 김 전 대통령을 배출한 정당이면서도 지금은 이를 말할 처지가 아니라고 선을 그었다. 조 비대위원장은 "군사 쿠데타, 군사 독재와 목숨을 걸고 싸웠던 김영삼의 정신이 국민의힘 안에서는 사멸한 지 오래"라고 비판했다.
차기 선거의 구체적인 목표로는 부산시장 국민의힘 견제, 광역의원 단위 국민의힘 0석, 4인 기초의원 선거구 혁신당 당선 등을 꼽았다. 조 비대위원장은 "공식적인 건 새로운 지도부가 결정해야 한다"라고 전제하면서도 "광역에서 국민의힘을 0으로, 부산시장 선거에서 국민의힘을 당선시키지 않게 하는 것이 우선"이라고 말했다.
실제로 연대가 가시화하고 있단 설명도 곁들였다. 그는 "울산의 경우 작업이 시작됐고, 부산도 진행 중인 걸로 안다"라며 "부울경 이른바 정서적·정치적으로 유사한 PK에서 혁신당뿐만 아니라 민주당 또는 정의당 등과 함께 지방선거를 어떻게 할지 논의해 나갈 것"이라고 말했다(관련 기사 : 내년 지방선거에서 부울경 '반국힘 연대' 뜨나
'TK(대구·경북) 자민련' 표현을 두고선 "오래전부터 있었던 얘기"라며 "PK가 3당 합당 이전으로 돌아간다면 자연스럽게 국민의힘은 TK 자민련이 될 것"이라고 의견을 표시했다. 지난 19일 조 전 비대위원장은 "국민의힘 의석을 절반으로 줄여야 한다"라는 취지로 이러한 용어를 꺼낸 바 있다. 현재의 보수정당은 1990년 민주자유당과 통일민주당, 신민주공화당이 합치면서 만들어졌는데, 이를 깨야 한다는 주장이다.
두 번에 걸친 부산지역 출마설 질문에는 시간이 남아있다며 원론적인 답변으로 응수했다. 조 비대위원장은 "당 대표 등 선거가 끝나고 가장 빠른 시간 내에 지방선거 개혁단을 만들 것이고, 거기서 기초·광역·단체장 등을 정비한 뒤에 저는 가장 마지막 선택을 할 것"이라고 대응했다.
그동안 지역 언론은 전재수 해양수산부 장관 출마설이 현실화할 경우 조 전 비대위원장이 부산시장 선거, 북구갑 보궐선거를 선택지로 둘 수 있다고 보도해왔다. 심지어 한동훈 전 국민의힘 대표를 북구갑에 투입할 수 있단 전망까지 했는데, 이를 놓고 조 전 비대위원장은 '말이 안 되는 소리'로 일축했다.
조 전 비대위원장은 "한 전 대표가 왜 부산에 나오느냐"라며 "검사 시절 부산 근무나 롯데 사직구장에 롯데팬으로 간다고 해서 부산 사람이 되느냐"라고 반문했다. 무엇보다 강경파가 주류인 국민의힘 당내 상황이 한 전 대표에게 유리하지 않단 문제를 꼬집었다. 그는 "공천을 줄 것 같지 않다"라고 잘라 말했다.
