"제3의 벤처 붐 열겠다"는 대통령, '별의 시간'은 이렇게 온다

이재명 대통령이 17일 경기도 성남시 스타트업 스퀘어에서 열린 청년 스타트업 상상콘서트에서 참석자 발언을 메모하며 경청하고 있다.

"제3의 벤처 붐을 열겠다."

"액셀러레이터들은 대부분 극초기 기업에 투자하기 때문에 투자시 70%는 잘 안 될 것을 알고도 투자합니다. 하지만 벤처캐피털은 70% 이상 잘 될 확률에 투자를 하죠."

전화성 씨엔티테크 대표(한국액셀러레이터 협회장)와 같은 회사 이은영 투자전략실장이 쓴 책, '투자자의 생각을 읽어라'.

"실제 투자받고 싶은 기업들이 열심히 준비하지만 생각보다 투자가 쉽게 이뤄지지 않는 경우도 많습니다. 이들의 아이디어가 부족해서일까요? 혹은 비즈니스 모델에 허점이 있기 때문일까요? 제 생각에는 투자자의 생각을 읽지 못했기 때문이라고 봅니다."

"제가 현지 투자자들에게 물어봤습니다. 창업자들이 IR(투자 유치)발표를 할 때 언제 집중을 하게 되는지에 대해서 말이죠. 그들 역시 저와 동일하게 '창업자의 경험'이라고 답했습니다. 즉, 문제 정의가 모든 발표의 시작점이자 가장 중요한 포인트라는 것이죠. 또한 창업자의 경험치가 깊으면 문제의 질이 높아지고, 문제의 질이 높아질수록 솔루션의 질도 높아진다는 논리에 모두 동의를 하고 있었습니다."

보스턴컨설팅그룹의 BCG 매트릭스 모델은 크게 네 가지로 나뉜다. 성장 가능성은 높지만 경쟁이 치열한 물음표 영역, 시장 성장률이 높고 시장점유율도 많이 확보할 수 있는 별의 영역, 성장률은 정체 상태지만 높은 시장점유율로 안정적으로 현금 창출이 가능한 캐시카우 영역, 그리고 마지막으로 성장률이 낮고 점유율도 낮은 개의 영역 등이다.

이재명 대통령이 17일 경기도 성남시 스타트업 스퀘어에서 열린 청년 스타트업 상상콘서트에서 발언하고 있다.

"기술의 혁신은 새로운 기술을 개발하는 것을 의미하지만, 뛰어난 기술 자체가 고객에게 가치를 제공한다고 볼 수는 없습니다. 고객에게 진정한 가치를 제공하는 것은 고객의 니즈를 충족하고 기존에 불가능했던 새로운 경험을 제공하는 것입니다."

이재명 대통령의 약속입니다. 지난 9월 17일 이 대통령은 청년 스타트업 대표들과의 대화 자리에서 40조 원 규모의 벤처투자 시장을 조성하고, 1조 원 규모의 '재도전 펀드'도 마련하겠다고 말했습니다. 정부는 2030년까지 11조 원 규모의 혁신 자금으로 '제3의 벤처 붐'을 조성하겠다는 계획입니다.이에 따라 액셀러레이터들의 역할도 커질 것으로 보입니다. 액셀러레이터, 미국 실리콘밸리에서 신생 기업 활성화를 돕기 위해 단기간에 걸쳐 비즈니스 자문과 자금 그리고 인력 등을 지원하는 단체를 뜻합니다. 사전적 설명만으로는 이해가 어렵습니다. 그 차이는, 이렇습니다.<투자자의 생각을 읽어라>(이콘, 2024)에 나오는 말입니다. 전화성 씨엔티테크 대표(한국액셀러레이터 협회장)와 같은 회사 이은영 투자전략실장이 쓴 책입니다. 씨엔티테크는 액셀러레이터 업체로 10년 넘게 스타트업 보육 및 육성을 지원했다고 합니다. 2023년 기준 400여 개 기업에 410억 원을 투자했고, 그 중 120개 기업에 대한 후속 투자 유치에 성공한 것으로 알려져 있습니다.저자들이 이 책을 쓴 이유입니다. 다시 말해 창업자의 사업 계획이 투자자 입장에서 어떤 의미가 있는지 역지사지해야 투자 유치 가능성이 높아진다는 겁니다. 책에서 저자들이 강조하는 물음표는 크게 아래 네 가지입니다.왜, 이 아이디어에 투자를 해야 하나요?왜, 당신에게 투자를 해야 하나요?왜, 지금 투자를 해야 하나요?왜, 나에게 투자를 받아야 하나요?얼핏, 비슷한 물음표 같습니다. 추상적으로도 보입니다. 그렇지만 책을 읽고 나면 매우 분명한 차이들이 있다는 것을 알 수 있습니다. 우선 아이디어는 문제의 정의에 따라 만들어진 솔루션을 뜻합니다. 솔루션에는 차별화된 시장 가치가 담겨 있어야 합니다. 무슨 말일까요.최근 세계 IT산업에서 권위를 인정받고 있는 CES 2026에서 우리나라의 (주)올더타임이 개발한 '더 가이드'가 혁신상을 수상했습니다.'더 가이드'는 회사 대표가 백패커(배낭 여행자)로 다니면서 직접 경험한 '문제의식(신속하게 사용할 수 있는 안전용품의 중요성)'에 따라 만들어진 혁신 기술 기반의 '솔루션(AI 기반 여성 안전 플랫폼)'입니다. 이에 대해 국제적으로 기존의 솔루션과는 차별적인 시장 가치가 있다고 인정받은 것이죠.이런 가치는 창업자의 경험(전문성)에서 나올 가능성이 높다는 것. 그래서 투자자 입장에서 중요한 질문이 '왜, 당신에게'입니다. 저자는 2023년 10월 미국 실리콘밸리 출장 때 만났던 투자자들의 이야기를 전합니다.'왜, 지금 투자를 해야 하나요?'라는 질문도 투자자 입장에서 매우 중요하다고 합니다. 예비 창업자 입장에서는 일단 시작이 중요할 수 있겠지만, 투자자 입장에서는 엑시트(투자 손익을 실현하고 철수하는 것) 때 많은 이익을 거두는 것이 더 중요하니까요. 따라서 사업계획에 장기적으로 실현 가능한 시장 점유율 등의 수치가 구체적으로 제시돼야 한다는 것입니다.저자는 이를 보스턴컨설팅그룹의 BCG 매트릭스를 이용해 설명하고 있는데요. BCG 매트릭스는 투자 전략 수립에 도움을 주기 위해 만들어진 모델로 크게 네 가지로 나뉩니다.성장 가능성은 높지만 경쟁이 치열한 물음표 영역, 시장 성장률이 높고 시장점유율도 많이 확보할 수 있는 별의 영역, 성장률은 정체 상태지만 높은 시장점유율로 안정적으로 현금 창출이 가능한 캐시카우 영역, 그리고 마지막으로 성장률이 낮고 점유율도 낮은 개의 영역. 투자자 입장에서는 당연히 '별의 영역' 가능성이 중요한 판단 기준이 될 겁니다. 이런 투자가 많이 이뤄진다면 또한 그것이 '제3의 벤처 붐'으로 이어질 수 있을 겁니다.'왜, 나에게 투자를 받아야 하나요?'란 질문도 마찬가지입니다. 단순히 돈만 받으려 하지 말고 투자자가 갖고 있는 네트워크까지 염두에 둬야 '똑똑한 돈'이 들어오게 된다고 저자는 강조합니다. 투자자가 갖고 있는 다양한 전문가와의 연결이나 경영 조언 등을 '간섭'이 아닌 성장의 동력으로 활용해야 한다는 것이죠.이처럼 저자들은 창업자가 아닌 투자자의 관점에서 사업 계획이 어떻게 만들어져야 하는지를 설명합니다. 이 책의 가장 큰 장점입니다. IR을 왜 7분 안에 마치는 것이 좋은지, IR 과정에서 투자자들이 창업자에게 계속 질문하는 것이 왜 부정적인 신호인지, 펀드의 종류는 무엇이고 어떻게 다른지, 정부 모태펀드의 특징은 무엇인지 등 창업을 준비하는 이에게 도움이 될 만한 정보도 다양하게 수록돼 있습니다.다만 읽다보면 100페이지 정도면 충분하지 않았을까 하는 생각이 들기도 합니다. 뒤로 갈수록 같은 내용을 반복적으로 강조하는 것으로 읽히기도 하기 때문입니다. 목차를 좀 더 정교하게 구성했다면 어땠을까 하는 아쉬움이 듭니다만, 인사이트를 얻는 지점은 각각 다르니 호불호의 문제일 수 있습니다.이 책은 시중에서 흔하게 볼 수 있는 '투자 유치 실무서' 류가 아니었습니다. 창업자 입장이나 투자자 입장이 '따로 따로' 같지만, 결국은 고객의 필요와 만나야 한다는 것이 저자가 진짜 강조하는 바였습니다. 그래서 이 책은 자영업을 준비하는 이들에게도 도움이 될 수 있다는 생각이 들었습니다. 이 책에서 가장 인상적이었던 문장을 끝으로 전합니다.