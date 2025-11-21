한국 3대 해수 관음 성지 보문사를 찾는 사람들

AD

이른 아침이다. 신선한 공기가 강화 석모도 앞바다에서 불어온다. 들녘에 가을꽃이 살랑인다. 일행은 석모도에서 1박 하고 지난 13일 이른 아침, 보문사를 향했다. 일주문을 지나 조금 가파른 길을 걷다 보니 다리가 팍팍하다. 거친 숨을 몰아쉬며 보문사를 향해 걷는데, 아름드리 소나무가 격려하듯 몸을 꼬며 너스레를 떤다. 마음이 편해지고 발걸음마저 가볍다. 보문사 도착이다.인천광역시 강화군 석모도 낙가산(洛迦山)에 있는 보문사는 신라 27대 선덕여왕 4년(635) 회정 대사가 관세음보살이 상주한다는 낙가산에 창건한 사찰이다. 보문사에는 국내 유일의 천연 석굴사원, 석실(인천시지방기념물 제27호)이 있다. 그 석실에는 한 여부가 쳐놓은 그물에 걸린 나한상이 모셔 있다.석실 앞에는 수령 700년이 넘은 향나무(인천시지방기념물 제17호)가 용트림하며, 세월의 무게를 견디고 있다. 흥미롭게도 그 향나무는 6.25 전쟁 중 죽은 듯 보였으나, 3년 후에 다시 살아났다고 한다. 석실 주변으로 시들었지만, 떨어질 기미가 없는 수국이 향나무를 둘러싸고 있어 이채롭다.일행은 먼저 낙가산 중턱에 있는 미암석불, 관세음보살 친견을 서둘렀다. 극락보전 뒤 천상의 계단으로 쉼 없이 오르고 또 오른다. 절벽 바위에 새겨진 석불 위로 커다란 바위가 얹혀 있어 눈썹 같다고 하여 미암석불이라 한다. 그 미암석불은 관세음보살님이다.눈썹바위에 새긴 관세음보살은 석모도 앞바다를 굽어보며, 계단으로 오르는 사람들을 온화한 미소로 맞아준다. 관세음보살의 미소는 마치 석모도 앞바다에 밀려오는 하얀 파도 같다. 시방세계에 밝은 빛을 두루 비추고자 이 보문사 도량에 오셨을까.미암석불을 친견하고자 오르는 사람들의 발길이 끊이질 않는다고 한다. 일행도 이른 아침에 이곳을 찾았건만, 앞길엔 관세음보살을 친견하기 위해 계단을 오르는 사람들이 눈에 띈다. 저 사람들은 어떤 바람을 담아 계단을 오르고 있을까. 누군가는 자식을 수능 시험장에 보내놓고 이곳으로 달려왔을지도 모른다. 마침 대학 수능 시험 날이 아닌가.보문사 사찰은 한국 3대 해수 관음 성지답게 국모(國母)와도 인연이 깊다. 조선말 명성 왕비가 보문사를 찾았고, 영부인 육영수 여사도 참배하고 불사(佛事)했다고 한다. 관세음보살은 필자는 물론 필부의 아내나 당대 최고 권력자 부인에게도 같은 자비를 베풀었으리라.누구든 보문사에 찾아와 일심으로 관세음보살 이름을 부르면, 관세음보살님은 곧 그를 보살피어 소원을 이루어주신다고 한다.일행은 간절함으로 계단을 올라서 미암석불, 관세음보살님을 친견하고 서해 앞바다를 바라본다. 썰물로 바다 위에 떠 있는 작은 섬들이 손에 잡힐 듯하고, 낙가산 줄기가 석모산 앞바다로 굽이친다. 앞바다는 갯벌로 가득하다. 낙가산과 앞바다 갯벌이 묘한 조화를 이룬다. 수채화 그림 같다.썰물로 바닷물이 빠져나간 갯벌에 갈매기 날아들고 송사리와 조개들, 숨어들기 바쁘겠다. 그들과의 숨바꼭질은 바닷물이 들어올 때까지 계속되겠지. 갯벌의 삶이 치열하듯 필자 역시 천상의 공간, 관음보살 미암석불을 뒤로하고 일상의 삶 속으로 내려온다.예불 목탁 소리가 낙가산 기슭으로 울려 퍼지고, 계단 딛는 발걸음이 가볍다. 날아가는 산새들도 목탁 소리가 익숙한 듯 개의치 않는다.돌아서기 아쉬워 다시 한번 보문사를 둘러보니 400년쯤 보이는 아름드리 은행나무가 노랗게 물들고 있다. 그 은행나무는 보문사 보호수가 되어 산사로 오가는 중생들을 반기고 있다. 은행나무를 뒤로하고 한결 여유로운 마음으로 보문사를 내려오는데, 길옆으로 누군가가 쌓아놓은 돌탑들이 눈에 띈다. 그들의 소원도 이뤄지길 함께 기원해 본다.