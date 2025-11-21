대전 도룡동 배달 라이더 사망사건 추모 기자회견 및 추모행진 진행돼

큰사진보기 ▲11월 21일 배달라이더 사망사건 현장에서 추모 기자회견이 열렸다. ⓒ 김선재 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견문 발표 중인 라이더유니온 조합원 ⓒ 김선재 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들은 기자회견을 통해 배달노동자 사망의 억울함을 호소했다. ⓒ 김선재 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견 후 배달 노동자들은 동료의 죽음을 추모하는 오토바이 행진을 진행했다. ⓒ 김선재 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견 후 사고 현장에 헌화하는 기자회견 참가자 ⓒ 김선재 관련사진보기

11월 21일 오전 11시 30분 대전 유성구 기초과학연구원 남측 인도에 흰색 국화를 든 채 배달 오토바이를 끌고 온 사람들이 모였다. 이 자리에서 공공운수노조 라이더유니온지부 조합원과 민주노총 및 시민사회단체, 진보정당 관계자 30여 명은 '대전 도룡동 배달 라이더 사망사건 추모 기자회견'을 진행했다. 필자도 이 자리에 참여했다.이들은 지난 11월 8일 토요일 이곳에서 있었던 10중 추돌 교통사고로 사망한 배달 노동자의 명복을 빌며 추모 묵념으로 기자회견을 시작했다. 사고 당시 40대 운전자가 몰던 테슬라 승용차가 정지 신호에 멈춰서 있던 오토바이와 승용차를 잇달아 들이받았으며 15명이 다치고 1명이 사망했다.기자회견 참가자들은 회견문을 통해 "(배달 라이더의) 죽음이 결코 개인의 불운이 아니라 구조적 위험의 결과"라고 주장했다. 국내 배달 플랫폼 시장을 양분하는 우아한 형제들과 쿠팡이츠는 라이더를 개인사업자로 분류하기 때문에, 안전 장비 지급이나 기본적 보호 책임에서 벗어나 있다는 것이다.따라서 배달 노동자는 도로 위험에 신체가 직접 노출되며, 보호 장비와 필수 안전 장비를 모두 자비로 마련하고 있는 처지라 호소했다. 또한 플랫폼 회사의 낮은 배달비, 실시간 즉시 배차 운영, 악천후에 대한 제한적 보상과 과도한 물량 경쟁이 배달 노동자를 장시간 노동과 위험 운행으로 내몰고 있다며 규탄의 목소리를 높였다.이들은 또한 대전시의 책임을 지적했다. 2022년 3월 '대전시 플랫폼 노동자 지원 조례'가 통과되어 '대전광역시장은 플랫폼 노동자가 안전한 환경에서 노동하고, 적정한 임금을 받을 수 있도록 노력해야 함'에도 불구하고 조례가 시행된 이후 아무런 이행이 없었다고 꼬집었다. 특히 조례에서 정한 공식적인 실태 조사나 배달 노동자를 대상으로 한 안전 대책, 심지어 사고 통계마저 마련되어 있지 않은 실정이라고 주장했다.마지막으로 현재 배달 노동자들의 사망 사고가 반복되는 원인 파악과 개선책 마련이 시급하다고 목소리 높였다. 도로 위에서 발생하는 사고가 단순한 교통사고가 아니라, 배달 노동자에게는 구조적 위험이 가중된 중대 재해라는 것이 이들의 주장이다.기자회견에 참석한 라이더유니온 대전지회 송석호 지회장은 발언을 통해 "정부의 산재 감축 정책의 시작은 배달 현장의 노동자를 먼저 만나는 것"이어야 한다고 주장하며, "배달 플랫폼 기업은 현재의 수익 구조를 전면 개편하여, 라이더들이 안전하게 일할 수 있는 조건을 마련하라"고 규탄의 목소리를 높였다.민주노총 대전지역본부 김호경 사무처장 역시 "배달 플랫폼 기업들은 어떻게 하면 배달 라이더들을 더 빨리 더 많이 더 싸게 움직일 수 있는지 고민할 뿐 배달 라이더 노동자들의 안전한 노동과 생활에는 전혀 관심이 없다"며 정부와 지자체에 안전 대책 마련과 특단의 대책을 촉구했다.기자회견이 끝난 후 참가자들은 사고 현장 인근에 추모의 국화꽃을 헌화했으며, 라이더유니온 소속 배달 노동자들은 엑스포로, 계룡로, 태평로를 따라 동료의 죽음을 추모하는 오토바이 행진을 진행했다.