"추가 법 개정 통해 특검 수사기간 연장 필요 있다"

큰사진보기 ▲내란 관련 토론회'12.3 내란에 대한 수사와 재판, 평가와 과제' 토론회이다.

12.3내란 1년과 특검 활동 종료를 앞두고, 지금까지 진행된 내란 수사와 재판을 점검 및 평가하고, 남은 활동기간 동안 규명해야 할 과제들을 제시하는 토론회가 개최됐다.지난 19일 오후 2시 서울 참여연대 2층 아름드리홀에서 '12.3 내란에 대한 수사와 재판, 평가와 과제' 토론회가 열렸다. 내란청산·사회대개혁 비상행동 기록기념위원회가 주최하고, 참여연대와 민주사회를 위한 변호사모임이 공동주관했다.이날 유승익 참여연대 사법감시센터 소장과 박용대 민변 변호사가 발제를 맡았고, 박소희 <오마이뉴스> 기자, 이재승 건국대학교 법학전문대학원 교수, 임태훈 군인권센터 소장 등이 토론자로 참여했다.첫 발제에 나선 유승익 참여연대 사법감시센터 소장은 "현재 진행 중인 재판은 초기 비공개 진행, 변호인들의 노골적이고 조직적인 시간끌기 전략 및 이를 대응하지 못하는 재판부의 태도 등 많은 문제점을 노출했다"며 "결국 지귀연 재판부가 최근 추가 기일을 지정하면서 결심 공판이 내년 1월 12일경으로 지연됨에 따라, 윤석열 구속만료일을 넘겨 2월 중하순에 가서야 선고될 가능성까지 제기되고 있는 실정"이라고 밝혔다. 이어 "내란특검이 새로 기소된 일반이적죄 등으로 추가 구속영장을 청구해야 한다"고 강조했다.윤석열은 12.3비상계엄이 경고용, 평화적 계엄이었고 국회의 해제 요구 의결 이후 곧바로 해제됐으므로 폭동 행위가 없어 내란죄가 성립되지 않는다는 주장에 대해 유 소장은 "형법상 내란죄의 '국헌문란의 목적'은 국가기관을 전복 또는 권능 행사를 불가능하게 하거나 상당기간 기능을 제대로 할 수 없게 만드는 것을 포함한다"며 "비상계엄에 따른 전국적이고 강압적인 효과가 비록 법령과 제도에 따른 것이라고 하더라도, 그 효과가 국헌문란의 목적을 달성하기 위한 수단으로 이용되는 경우에는 내란죄의 폭동에 해당한다"고 반박했다.특히 "국회와 선관위의 권한을 배제하기 위하여 군을 투입한 것은 은 내란죄의 폭동에 해당한다는 것"이라며 "내란 우두머리 윤석열은 최고 수준의 중형이 선고돼야 한다면서도, 지귀연 재판부의 구속 취소 결정이나 안이하고 부실한 재판 진행을 볼 때 국민의 기대와 전혀 다른 결과를 받아 안을 수 있다"고 경고했다.이어 발제에 나선 박용대(변호사) 민주사회를 위한 변호사모임 12·3 내란 진상규명·재발방지TF 단장은 "내란 특검의 중요한 성과로 윤석열의 재구속과 김용현의 추가 구속이다. 지귀연 판사가 납득할 수 없는 판단으로 윤석열 구속을 취소하고, 김용현마저 조건부 보석 결정을 내리고 검찰은 막연히 지켜보고만 있던 상황에서 특검이 이를 막아내며 특검의 필요성을 여실히 보여줬다"고 평가했다.이어 "한덕수, 이상민 등 국무위원들 기소, 외환죄로서 일반이적죄에 대한 수사 및 기소, 조태용 전 국정원장 구속, 계엄해제 방해 의혹 관련 추경호 전 원내대표 수사 및 영장청구 등 광범위한 증거수집과 수사로 내란의 진상과 전모를 밝히는 데 다가갔다"며 "그동안 짐작과 추측만이 무성했던 외환죄와 관련하여 구체적 증거를 통해 기소한 것이 큰 성과"라고 밝혔다.하지만 박 변호사는 "검찰사무를 통할하는 박성재 전 법무부장관의 계엄 당시 행보를 볼 때 검찰의 내란 관여 여부가 의심되고, 대통령을 지근거리에서 보좌하는 대통령비서실과 국가안보실, 경호처의 관여 여부도 의심되고 있다"며 "아직 기소되지 않은 국무회의 참석자들과 윤석열 임기 내내 'V0'로 불렸던 김건희의 관여 여부, 노상원 수첩의 진상 등도 밝혀져야 할 과제"라고 강조했다.그는 "추가 법개정을 통해 특검의 수사기간을 추가로 연장할 필요가 있다"며 "무엇보다 특검 종료 후 수사를 이어받을 경찰, 검찰 등 상설 수사기관들이, 자기 조직을 대상으로 한 내란 혐의 수사를 제대로 할 것이라 기대할 수 없다는 것"이라고 피력했다.이어 "그럼에도 불구하고 특검 수사기간이 연장되지 않는다면 경찰 국가수사본부가 이어받아 조직의 명운을 걸고 수사해야 하며, 여기에 더해 내란진상규명 특별법의 제정 및 독립된 조사기구를 통해 형사사법적 차원을 넘어선 진상규명과 재발방지를 해야 한다"고 강조했다.토론자로 나선 박소희 <오마이뉴스> 기자는 "내란 재판 공판과 수사를 지켜봐 온 입장에서 여전히 '께름칙한' 불안감이 가시지 않고 있다"며 "우선 윤석열은 아직까지 단 한번도 자신의 잘못을 인정하지 않았으며, 군인들이 시민을 대상으로 폭행이나 협박을 하지 않았으므로 '폭동'은 없었고, '헌법기관의 기능이 상당기간 정지'되지 않았다면서 내란죄가 성립하지 않는다고 주장하고 있다"고 지적했다.이어 "이는 제법 형식 논리를 갖춘 법 기술적 주장으로, 대법원 판례가 이미 부정한 논리이기는 하나 일반 국민들에게는 낯설고 어려운 내용이라는 것"이라며 "여전히 노상원의 정체와 실제 역할이 베일에 쌓여있는데, 이는 특검이 그 전모를 파악하지 못했다기 보다는 형법상 피의사실 공표죄나 군사상 기밀 문제 등으로 인해 국민의 알권리에도 불구하고 중요 사실관계들이 온전히 공개되지 못하고 있는 것일 수 있다"고 지적했다.그는 "내란재판에 대한 언론의 태도 또한 관심과 보도량이 눈에 띄게 감소하고, 재판의 실상에 대한 이해 보다는 자극적인 제목 위주의 기사만 이어졌다"며 "내란재판에 대한 꾸준한 사회적 관심과 법원의 전향적인 태도 변화"를 주문했다.이재승 건국대학교 법학전문대학원 교수는 바이마르 초대 대통령 프리드리히 에베르트에 대한 정치재판 사례, 브라질의 금속노동자 출신 룰라 대통령에 대한 소송과 2018년 후보자격 박탈 사례 등을 예시로 들며 "12.3내란 또한 단순 군사 동원을 넘어 그 기원을 2022년 대선 이후 상대당 대통령 후보를 정치적으로 매장하기 위한 법률전쟁(Lawfare)에서 찾아야 한다"고 지적했다.이어 "12.3내란의 실질적 종료시점은 이재명 대통령 후보에 대한 고등법원의 재판연기 결정일로 봐야 한다"며 "내란에 가담한 세력도 군사전쟁 집단뿐 아니라 윤석열 탄핵이나 구속·형사처벌 방해, 재판을 통한 대선개입 등 법률전쟁 집단까지 주목해야 하지만 현 특검법으로는 한계가 있다"고 지적했다.김민석 총리가 최근 공직사회 내란가담자에 대한 징계 방침을 밝힌 것과 관련해 그는 "내란에 주도적으로 관여한 군인, 공직자 등은 반드시 처벌해야 하지만, 그 외에는 오염 정도에 따라 징계 처분부터 사회봉사명령, 재교육, 시민교육 등 층위를 구분해서 처우해야 한다"고 조언했다.임태훈 군인권센터 소장은 "윤석열 구속취소 결정한 지귀연 재판부, 즉시항고를 포기한 심우정 검찰총장 등을 볼 때 성역 없는 내란 수사와 공정한 재판을 기대하기 어려운 만큼, 반민특위에 준해 자체적인 수사권과 기소권을 포함하는 12.3내란특별조사위원회를 구성하고, 사법부로부터 파견된 특별재판부를 통해 신속한 수사와 처벌을 해야 한다"고 제안했다.또한 "국회에는 국회 국방감독관(국방 옴부즈만)을 설치해 군을 감시하고, 군인이 위법 위헌적인 명령을 거부할 수 있도록 불법명령처벌죄 및 불법명령거부권을 법제화해야 한다"며 "내란에 주요하게 가담한 방첩사령부와, 사조직화되어 쿠데타의 산실이 되어버린 육군사관학교를 해체해야 한다"고 주장했다.