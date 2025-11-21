"현장 목소리 듣는다" 경기 광주시, 신현동서 '찾아가는 시정 현안 토크 콘서트'

큰사진보기 ▲경기 광주시가 시민과의 직접 소통을 통해 지역 현안을 공유하고 해결 방안을 모색하는 ‘찾아가는 시정 현안 토크 콘서트’를 20일 신현동행정복지센터에서 개최했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 광주시가 시민과의 직접 소통을 통해 지역 현안을 공유하고 해결 방안을 모색하는 '찾아가는 시정 현안 토크 콘서트'를 20일 신현동행정복지센터에서 개최했다. 이날 행사는 방세환 시장이 직접 참석해 1시간 반을 넘기며 시민들과 마주 앉아 교통, 도시계획, 복지, 환경 등 다양한 분야의 질문에 답변하며 열띤 토론을 이어갔다.이번 콘서트는 단순한 설명회가 아닌, 시민이 주도하고 시장이 응답하는 쌍방향 소통의 장으로 마련됐다. 방 시장은 "정면 승부의 자세로 시민들과 마주하고, 왜 어떤 일은 안 되는지, 무엇을 위해 노력하고 있는지를 솔직하게 설명드리기 위해 이 자리를 마련했다"고 밝혔다.가장 큰 관심을 모은 주제는 광주역 정비와 GTX-D 노선 연결이었다. 방 시장은 "광주역은 현재 규모가 작고 환승 기능이 부족해 대대적인 정비가 필요하다"며 "GTX-D, 경강선 등과의 연계를 통해 환승센터를 포함한 종합 정비를 추진 중이며, 국토교통부와 긴밀히 협의하고 있다"고 설명했다.또한 광주역 철도시설 개선과 관련해 "타당성 조사와 실시설계 등 행정 절차를 거쳐야 하며, 광주시가 부담해야 할 1200억 원은 연차적으로 예치해 재정 부담을 분산할 계획"이라고 밝혔다.8호선 연장과 북부 판교선 연장에 대한 논의도 이어졌다. 방 시장은 "57번 국도 지중화는 기본 절차를 완료했고, 서울·성남과의 협의가 진행 중"이라며 "성남시에서 BC값(경제성 분석)이 낮다는 이유로 사업을 중단해 안타까운 상황"이라고 말했다. 이어 "오포 판결선을 제2차 광역 철도망 구축 계획에 반영해 속도감 있게 추진하겠다"고 강조했다.광주시의 대중교통 운영에 대한 시민들의 관심도 높았다. 방 시장은 "광주시가 교통 관련 예산으로 연간 약 830억 원을 지출하고 있으며, 이 중 630억 원이 손실보전 구조에 쓰이고 있다"며 "이용률이 낮고 공차율이 높은 구조를 개선하기 위해 근본적인 대책이 필요하다"고 말했다.시민들은 "대중교통 이용을 유도할 수 있는 실질적인 편의 개선이 필요하다"며 "공항버스 노선 확대, 지하철 접근성 강화 등도 함께 검토해 달라"고 요청했다.하천 정비와 환경 개선에 대한 요구도 이어졌다. 방 시장은 "하천 정비 기본계획 변경안과 종합계획을 경기도에 제출했으며, 승인 후에는 준설과 제방 재정비 등을 추진할 계획"이라고 밝혔다.시민들은 "아파트뿐 아니라 일반 주택가에서도 약품류를 분리 배출할 수 있는 시스템이 필요하다"며 "환경을 살리는 생활형 제도 도입이 필요하다"고 제안했다. 한 주민은 "신현동에 선물 하나 더 주셨으면 좋겠다"며 지역에 대한 애정을 전했다.분당 인접 지역으로서 광주의 난개발 문제에 대한 우려도 제기됐다. 방 시장은 "광주는 도시 구조상 대규모 택지 개발이 어려운 상황이며, 상위법의 규제도 복잡하게 얽혀 있다"며 "지구단위계획을 중심으로 환경, 교통, 재해 등을 고려한 체계적인 개발을 추진하겠다"고 밝혔다.성남시와의 도로 확장 협약, 용인·광주 간 고속화도로 연계 등도 논의됐다. 방 시장은 "성남에서 광주로 넘어오는 통행량이 많아 성남시의 협조가 절실하다"며 "민자 방식도 검토 중이며, 예산 확보를 위한 다양한 방안을 강구하고 있다"고 설명했다.방세환 시장은 "시민들과 직접 만나 현장의 목소리를 듣는 것이 시정의 출발점"이라며 "앞으로도 이런 자리를 지속적으로 마련해 시민과 함께 광주의 미래를 설계하겠다"고 말했다.