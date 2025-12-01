"나쁜 기운 막는" 귀여운 연말 선물, 그냥 드립니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

매월 첫 주 월요일 오전 7시. 라이프플러스팀 에디터가 힐링 가득한 글로 당신의 아침을 고속 충전합니다.

큰사진보기 ▲마이산이 고양이로 보이는 곳용담호 산줄기 뒤로 완벽한 고양이 모습이 보인다. ⓒ (사)사람길걷기협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲농촌 들녘가을걷이가 끝나간다. 볏단을 둥그렇게 쌓아 놓던 때는 이제 옛이야기속의 한 장면이다. ⓒ 문운주 관련사진보기

"사람과 기계가 떠난 들판은 한 계절의 일을 끝내고 조용히 겨울을 준비한다. 가을은 그렇게 뒤를 정리하며 지나가고, 계절은 어느새 다음 장을 펼칠 준비를 하고 있다."

AD

큰사진보기 ▲소꿉놀이의 정석 ⓒ 박이연 관련사진보기

큰사진보기 ▲겨울 낭만을 채워줄 펠렛 난로. ⓒ 이정미 관련사진보기

큰사진보기 ▲모과도서관에 있는 모과 열매 ⓒ 최승우 관련사진보기

"나는 좋은 말을 키우고 좋은 말은 나를 키운다.

'살아 있어줘서 고맙다'라는 말을 자주 듣는다.

안아만 주기에도 인생이 모자란다."

- 155페이지 '생활 단상' 중에서