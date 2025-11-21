한동훈 '대장동 토론' 제안에 조국 "이 대통령에게 사과부터"

큰사진보기 ▲조국 전 조국혁신당 비상대책위원장이 21일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 당대표 후보 출마와 전당대회 관련 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

조국혁신당 당대표 후보로 단독 출마한 조국 전 비상대책위원장이 한동훈 전 국민의힘 대표의 대장동 항소 포기 논란 공개토론 제안을 일축했다. 조 전 비대위원장은 "1심에서 대장동 일당 혐의와 이재명 대통령이 관계없다는 게 드러났고, 검찰의 조작도 확인됐다"라고 주장하며 한 전 대표의 자격을 꼬집었다. 수사 시점의 법무부 장관이었던 그가 토론 제안을 할 처지가 아니란 비판이다.전당대회 후보자 기자회견 일정으로 21일 부산을 방문한 조 전 비대위원장은 한 전 대표의 토론 관련 질문에 "(국민의힘에선) 장동혁 대표가 정식으로 하자고 한다면 (토론을) 할 생각이 있다"라며 완곡한 거절 의사를 분명히 밝혔다. 그러면서 "한 전 대표가 토론 얘기를 하려면 이 대통령에게 사과부터 해야 한다"라고 받아쳤다.앞서 대장동 1심 결과에 대한 검찰의 항소 포기를 놓고 한 전 대표는 자신의 페이스북에 글을 올려 조 전 비대위원장 등 과거 법무부 장관들과의 공개적인 토론을 요구해왔다. 상대가 별다른 반응을 하지 않거나 거부하자 그는 지난 17일 "불법 항소 포기 토론하자면 왜 다 도망가는지 이해가 안 간다"라며 고개를 저었다.그러나 조 전 비대위원장은 "항소 포기에 이런저런 말을 하기 전, 대장동 판결에서 중요한 게 있다"라며 1심의 의미부터 짚었다. 그는 "첫 번째 (대장동 일당 혐의와) 이 대통령이 관계가 없다는 것, 두 번째 조작 검찰의 조작이 확인됐다"라며 "그 시점, 강백신·엄희준 검사 등이 수사할 때 법무부 장관은 한동훈이었다"라고 문제를 제기했다.특히 수사 보고를 받은 당시 한 전 장관이 이재명 더불어민주당 대표 체포동의안을 제출하며 "중대범죄"라고 목소리를 높인 것을 두고 조 전 비대위원장은 "자기 입으로 (이 대통령이) 이 사건의 중심이라고 말했다. 그러나 1심 판결문에선 그렇지 않았다. 토론을 제안 전 사과가 우선"이라고 직격했다. 동시에 한 전 대표 역시 대장동 수사와 무관하지 않단 주장을 펼치며 "판결문이 맞는다고 보나? 법치를 주장하는 분이니 얼마나 관여했는지 자백해야 한다"라고 되레 압박에 나섰다.한 전 대표가 당내 강경파의 견제를 받는 상황까지 상기했다. '친윤'을 벗어나지 못한 채 전당대회가 막을 내리자 한 전 대표는 지속해서 공격의 대상이 돼 왔다. 채널A 라디오쇼 <정치시그널>에서 "선거가 오면 출마해야 한다. 하지만 (당원게시판 논란 판단 등) 당원들에게 외면받을 수 있다"라고 말한 신동욱 국민의힘 최고위원의 발언이 일례다.이를 두고 조 전 비대위원장은 "한 전 대표가 국민의힘 안에서 다음 공천을 받을 수 있겠느냐"라며 "내부를 정리하는 게 먼저"라고 말했다. 일각의 부산 출마설에 대해선 "왜 부산에 나오느냐. 국민의힘이 공천을 안 줄 것 같다"라며 한 전 대표의 처지를 부각했다. 선거를 염두에 두면서 여론전을 펼치더라도 당 안의 문제 해결에 더 공을 들이라는 게 조 전 비대위원장의 주장이었다.