남해군 전입 급증... 기본소득 기대감에 두 달 연속 증가

남해군의 전입 인구가 최근 두 달 사이 비정상적으로 늘고 있다. 정부의 농어촌 기본소득 시범지역 선정 발표가 나온 직후부터 눈에 띄는 변화가 이어지며, 정책이 아직 시행되기도 전에 지역사회 전반에 강한 반응을 일으키고 있는 것이다. 숫자만 보면 '반등'이라는 표현이 어색하지 않지만 현장을 보면 단순한 인구 증가 이상의 복잡한 흐름이 숨어 있다.지난 16일 남해군에 따르면, 10월 남해군 전입자는 629명으로 전월 대비 131%나 증가했다. 9월 272명에서 한 달 만에 357명이 늘어난 수치로, 2007년 이후 가장 큰 증가폭이다. 올해 1~8월까지 매달 20~130명씩 줄어들던 인구 흐름이 뒤집힌 것이다. 이는 남해군이 농어촌기본소득 시범사업 대상지로 선정되면서 내년부터 모든 군민에게 월 15만 원의 지역사랑상품권이 지급된다는 기대감이 반영된 것으로 해석된다.농어촌기본소득 시범사업은 2년간 총 1400억 원 규모로 국비·도비·군비가 함께 투입된다.사업 규모가 크고 지급 방식이 단순해 기대심리가 빠르게 퍼질 수밖에 없다. 지역상품권 지급은 지역 상권에 즉각적인 소비를 유도하는 만큼, 중요한 지역경제 정책으로 작용할 가능성이 높다.남해군의 전입 급증 현상은 특히 부산·진주·사천·창원 등 인접 도시에서 두드러졌다. 실제로 부산에서만 130명이 전입하며 10월 전입자의 최다 비중을 차지했고, 진주 68명·사천 56명·창원 40명 등이 뒤를 이었다.이러한 이유는 남해 출신 인구의 주요 정착지가 부산·경남권이라는 점이 영향을 미친 것으로 보인다. 일종의 '준귀향 흐름'이 기본소득 발표를 계기로 활성화됐다는 것이다. 부모 돌봄, 별장 등 남해와 생활권을 공유하는 인구가 많은 지역이기 때문에, 주소 이전과 실제 거주 사이를 오가는 교차 거주 방식도 상대적으로 용이하다.남해군 관계자는 "생활 반경이 가까운 도시일수록 기본소득 기대심리가 즉각 반영된다. 전입 증가의 성격을 면밀히 분석해 실제 정착 여부를 계속해서 확인하겠다"고 말했다.하지만 전입 증가가 곧 정착 증가를 의미하지는 않는다. 실제 전입자 상당수는 직업·주거 기반이 아직 남해에 고정되지 않은 상태이기 때문이다. 단기 체류 후 다시 원래 도시로 이동할 가능성도 배제할 수 없다.우려의 핵심은 위장 전입이다. 주소만 남해로 옮겨 혜택을 받고 실제 거주는 타 지역에서 유지하는 형태를 행정에서 완전히 걸러내기는 쉽지 않다. 일부는 가족 구성원 중 일부만 옮기는 방식으로 혜택을 받으려는 시도도 가능하다. 사무실·친척집 등으로 주소만 등록하는 사례가 늘어날 우려도 있다.행정은 이미 실거주 확인 절차를 두고 있지만, 기본소득 시행 이후 대규모 전입이 계속된다면 관리 부담이 지금보다 훨씬 커질 수 있다. 남해군 내부에서도 "정책의 성패를 가르는 변수는 전입자가 아니라 정착자"라는 말이 나온다. 일시적 '풍선효과'는 숫자로는 늘어난 것처럼 보이지만, 인구 구조에는 아무런 영향을 남기지 않는다.그럼에도 긍정적 변화 가능성은 분명 존재한다. 농어촌기본소득 시범사업 선정은 인구 유입 유인책으로써 탁월한 효과를 보이고 있기 때문에 남해군은 이 기회를 잘 살려야 한다. 자영업자와 소상공인에게 직접적인 소비 효과를 제공하면서 생활 SOC 투자, 교육환경 개선, 주거 수요 증가 등으로 이어질 수도 있도록 더 박차를 가해야 한다.결국 남해군이 해결해야 할 과제는 뚜렷하다. 첫째, 실거주 여부를 확인할 수 있는 정교한 행정 체계를 갖춰야 한다. 둘째, 기본소득이 지역경제와 연결될 수 있도록 사용처 관리와 지역 상권 활성화 전략을 병행해야 한다. 셋째, 전입자가 지역사회와 연결되는 구조인 일자리, 교육, 주거를 다듬어 장기 정착률을 끌어올려야 한다.전입 급증은 분명 긍정적인 신호다. 이 신호가 남해군의 미래를 긍정적으로 바꿀지, 아니면 스쳐 지나가는 현상으로 남을지는 아직 확정되지 않았기에 정책을 철저히 준비해야 한다.