인권위원장도 "학생인권조례 폐지? 인권침해 구제 공백 초래"

큰사진보기 ▲서울 학생인권조례 폐지 조례안 '졸속 날치기' 처리에 반대하는 학생과 인권단체 소속 인사들이 지난 20일 오전 서울시의회 앞에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

서울시의회 국민의힘 의원들이 서울 학생인권조례 폐지 조례안을 본회의에서 통과시키려고 하자, 보수 성향의 안창호 국가인권위원장도 "학생인권조례 폐지는 학생에 대한 인권침해 구제에 공백을 초래한다"라면서 우려를 표명하고 나섰다. 서울시의회는 당초 알려진 주민조례 처리 시한인 11월 26일까지 처리하는 방안과 오는 12월 16일 처리하는 방안 등을 놓고 내부 논의를 벌이는 것으로 알려졌다.21일, 안창호 위원장은 성명에서 "서울시의회가 지난 11월 17일 교육위에서 학생인권조례 폐지안을 가결하는 등 학생인권조례 폐지를 추진하는 상황을 우려한다"라면서 "학생인권조례의 폐지는 학생에 대한 인권침해 구제에 공백을 초래하며, 학생인권 사무의 안정적인 수행을 저해할 우려가 크다고 판단했기 때문"이라고 밝혔다.이어 안 위원장은 "학생인권조례는 인권 친화적 학교를 실현하는 수단일 수 있다. 학생인권 보호와 학교 현장이 요구하는 교권 보장은 대립의 관계에 있지 않다"라면서 "인권은 최대한 보장되고 존중되어야 하며, 이를 위해 교사의 교육활동 권한도 온전히 보장되어야 한다"라고 짚었다. 그러면서 "학생과 교사를 비롯한 학교 구성원 모두의 인권을 보장할 수 있는 방안을 찾고 실현하는데 더욱 관심을 기울여야 할 것"이라고 강조했다.이에 따라 안 위원장은 "서울시의회 의원들께, 학생인권조례 폐지에 대하여 다시 한번 숙고해 주시기를 요청드린다"라면서 "학교 구성원 및 관계자들과 학생인권조례의 바람직한 방향에 대하여 심도 있게 논의하는 것이 우선되어야 한다"라고 밝혔다.국가인권위는 "여러 연구들은 학생인권과 교권의 관계가 상생적임을 실증적으로 보여주기도 한다"라면서 "가령, 초중고 학생 1만9061명 대상 설문조사(2022)를 활용하여 학생인권과 교권의 연관성을 분석한 국회 입법조사처 연구에서, 학생인권이 일정 수준(1단위)만큼 증가할 때 교권 '존중' 정도가 약 13.7% 증가했다"라고 설명했다.한편, 오는 26일이 학생인권조례 폐지 주민조례안 처리 마감 시한임을 강조해 온 서울시의회는 이 시한 안에 본회의를 열어 학생인권조례 폐지안을 통과시키는 방안과 오는 12월 16일 당초 예정된 본회의에 안건을 올리는 방안을 놓고 내부 논의 중인 것으로 알려졌다.서울시의회 복수의 관계자는 <오마이뉴스>에 "서울시의회가 해당 주민 발의 조례에 대해 11월 26일이 통과 시한이라는 판단 속에서 이날 전에 본회의를 열 수 있다"라면서도 "해당 조례안이 교육위를 통과했기 때문에 당초 예정된 본회의 일정대로 12월 16일에 해당 안건을 상정하는 것도 가능하다는 내부 의견도 나온다"라고 설명했다.