중학생 아이의 공부 포기 선언, 그 역시 성장 과정

"엄마, 나 공부 포기할래. 공부를 잘하든 못하든, 사는 건 다 비슷해."

"엄마, 편지 썼네? 나 잘 읽었어. 그런데 나 공부하지 않을 거야. 그래도 공부 안 할 거야."

-아이에게 하고 싶은 일이 확고하다면, 그쪽으로 이야기를 풀어봐도 된다.

-동기부여 되지 않은 것이 원인일 수 있다. 아이에게 공부 동기를 찾아주라

-공부를 함부로 포기하면 안 된다. 최소한 기본은 지켜야 한다.

-아이의 호기심과 궁금증을 충족시켜주는 것이 공부다. 모르는 것을 알 때 느끼는 희열과 앎의 즐거움을 경험하게 해주어라

"엄마, 나 다시 기다려보면 공부하고 싶을 때가 올 줄 알았는데, 안 오더라. 어른이 된다는 건 이런 걸까? 하기 싫어도 그냥 해야 하는 걸까?"

아이의 플래너 속 작은 글귀아이가 한창 열심히 공부하던 시절, 스스로를 다잡기 위해 플래너에 적었던 글귀입니다.

