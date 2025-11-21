행감 파행 계속되자 "경기도지사 사과하고, 운영위원장 사퇴하라"

경기도청 직원들의 거부로 경기도의회 운영위원회 행정사무감사 파행이 지속되자 경기도의회 더불어민주당이 김동연 지사 사과와 양우식 운영위원장의 결단을 촉구했다. '결단'이 의미하는 것은 '자진사퇴'로 풀이된다.
민주당은 21일 성명을 통해 이같이 밝히며 "출석 요구를 받은 집행부가 사전 협의나 정당한 사유 없이 감사에 응하지 않은 것은 의회를 존중해야 할 기본적 책무를 저버린 것으로, 어떤 이유도 정당화될 수 없다"라고 비판했다.
이어 "운영위원장으로서 의회의 명예를 실추시킨 양우식 위원장은 스스로 책임을 통감하고, 정치적 결단을 내려야 한다. 이는 의회 기능 정상화를 위한 최소한의 조치임을 명심해야 한다"며 "의회 윤리 절차를 포함해 필요한 모든 조치를 검토하겠다"라고 밝혔다.
경기도의외 운영위원회 행감 파행은 경기도지사 비서실장과 보좌진 등이 성희롱 발언 혐의로 기소된 양우식(국민의힘·비례) 경기도의회 운영위원장을 인정하지 못 하겠다며 지난 19일 출석을 거부하면서 시작됐다(관련 기사 : "성희롱 발언 도의원 거부" "의회 감사권 정면 부정"
).
이에 김진경 경기도의회 의장이 '감사 복귀'를 촉구하며, 김동연 경기도지사에게는 사과를 요구했지만 '감사 복귀'는 이루어지지 않았다. 김 지사 사과 또한 나오지 않았다.
"성희롱 발언 기소 사실이지만 행감 출석 거부 근거 될 수 없어"
관련해 민주당 소속 한 의원은 21일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "양우식 의원 본인 잘못으로 이런 일이 벌어졌는데, 왜 아직도 사퇴를 안 하는지 정말 모르겠다"라며 답답한 심정을 밝혔다. 그는 이어 "공무원들의 행감 불출석에 대해서 김 지사가 아직 사과를 하지 않았는데, 이 점 또한 아쉽다"라고 말했다.
민주당은 "이번 사태 직접적인 배경은 양우식 운영위원장의 '성희롱 발언' 기소 사실이지만 이게 행정사무감사 출석 거부의 근거가 될 수 없다"라고 선을 그었다. 그러면서 "감사를 주재하는 운영위원장의 적절성 문제는 의회 내부 절차로 해결할 사안이며, 이를 이유로 집행부가 일방적으로 감사를 거부한 것은 명백한 월권"이라고 못박았다. "김동연 지사는 도민과 의회 앞에 이번 파행의 엄중함을 인식하여 즉시 사과하고, 재발 방지 대책을 즉각 마련해야 한다"라고 덧붙였다.
양 위원장은 지난달 28일 모욕 혐의로 검찰에 불구속 기소됐다. 양 위원장은 이태원에서 친구들과 저녁 약속이 있다는 사무처 직원 A씨에게 "남자랑 가? 여자랑 가? 쓰○○이나 스○○ 하는 거야? 결혼 안 했으니 스○○은 아닐 테고"라고 성희롱 발언을 한 혐의를 받고 있다. 사건이 불거지자 경기도청 공무원 노조는 양 위원장의 사퇴와 국민의힘 차원의 징계를 요구한 바 있다.