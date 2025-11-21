메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

25.11.21 11:27최종 업데이트 25.11.21 11:27

충북농민단체 "200평 쌀 농사지어도 10만 원도 안 남아"

40㎏기준 산지 쌀나락 값 11만4800원, 농협수매가 8만 원 보장돼야

원고료로 응원하기
전국농민회충북도연맹 등 충북지역 농업인 단체들이 농협을 상대로 40㎏ 수매가 8만 원을 보장해 달라고 요구했다.
전국농민회충북도연맹 등 충북지역 농업인 단체들이 농협을 상대로 40㎏ 수매가 8만 원을 보장해 달라고 요구했다. ⓒ 충북인뉴스

전국농민회충북도연맹 등 충북지역 농업인 단체들이 농협을 상대로 40㎏ 수매가 8만 원을 보장해 달라고 요구했다.

20일 '충청북도 농민단체 협의회'는 성명을 통해 쌀(=나락)값 적정 수매가격 보장을 요구했다.

이들은 먼저 지난달 25일 기준으로 80kg당 산지 쌀값은 22만9612원으로, 지난해 같은 시점의 18만2900원 대비 4만 원 이상 상승했다고 밝혔다.

AD
40㎏ 기준으로 환산하면 산지 쌀값은 11만4806원이 된다.

농민단체는 이를 기준으로 농협이 농민들로부터 수매할 때 40㎏ 기준 적정가격을 8만 원으로 제시했다.

이들은 올해 200평 논에서 벼를 생산할 시 투입되는 생산비는 약 86만1750원이라고 밝혔다.

농민단체에 따르면 200평 논에서 일반적으로 40kg 벼 12포대를 수확된다.

이들이 밝힌 수치를 근거로 살펴보면 40kg 수매가가 8만 원일 경우 200 논 농사를 지을 경우 생산비 86만여 원, 수입 총 금액 96만 원이 된다.

200평 쌀농사를 지어도 10만 원 정도만 남는 셈이다.

1000만 원의 연간 소득을 얻으려면 쌀 농사를 최소 2만 평을 지어야 된다는 얘기다.

농민단체는 "충북지역 농협의 경우 계약재배 농가에게 40kg 기준 우선지급금으로 5~6만 원을 지급했다"며 "너무나 거리가 멀다. 나락을 헐값에 매입해 돈 벌어 보겠다는 속셈"이라며 농협에 대한 불만을 표시했다.

이들은 경기도 여주지역의 경우 농협 수매가가 40kg 기준 전년 대비 3000원 인상된 8만8000원으로 결정됐다"며 "농민의 생산비 보전 및 최소생계 유지를 위해 충북지역 농협은 볏값 최소 8만 원을 보장하라"고 요구했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

#충북인뉴스

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

충북인뉴스 (043cbinews) 내방

충북인뉴스는 정통시사 주간지 충청리뷰에서 2004년5월 법인 독립한 Only Internetnewspaper 입니다. 충북인뉴스는 '충북인(人)뉴스' '충북 in 뉴스'의 의미를 가집니다. 충북 언론 최초의 독립법인 인터넷 신문으로서 충북인과 충북지역의 변화와 발전을 위한 정론을 펼 것입니다.

이 기자의 최신기사희망퇴직자나 명예퇴직자도 실업급여를 받을 수 있나요?

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기