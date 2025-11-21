충북농민단체 "200평 쌀 농사지어도 10만 원도 안 남아"

큰사진보기 ▲전국농민회충북도연맹 등 충북지역 농업인 단체들이 농협을 상대로 40㎏ 수매가 8만 원을 보장해 달라고 요구했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

전국농민회충북도연맹 등 충북지역 농업인 단체들이 농협을 상대로 40㎏ 수매가 8만 원을 보장해 달라고 요구했다.20일 '충청북도 농민단체 협의회'는 성명을 통해 쌀(=나락)값 적정 수매가격 보장을 요구했다.이들은 먼저 지난달 25일 기준으로 80kg당 산지 쌀값은 22만9612원으로, 지난해 같은 시점의 18만2900원 대비 4만 원 이상 상승했다고 밝혔다.40㎏ 기준으로 환산하면 산지 쌀값은 11만4806원이 된다.농민단체는 이를 기준으로 농협이 농민들로부터 수매할 때 40㎏ 기준 적정가격을 8만 원으로 제시했다.이들은 올해 200평 논에서 벼를 생산할 시 투입되는 생산비는 약 86만1750원이라고 밝혔다.농민단체에 따르면 200평 논에서 일반적으로 40kg 벼 12포대를 수확된다.이들이 밝힌 수치를 근거로 살펴보면 40kg 수매가가 8만 원일 경우 200 논 농사를 지을 경우 생산비 86만여 원, 수입 총 금액 96만 원이 된다.200평 쌀농사를 지어도 10만 원 정도만 남는 셈이다.1000만 원의 연간 소득을 얻으려면 쌀 농사를 최소 2만 평을 지어야 된다는 얘기다.농민단체는 "충북지역 농협의 경우 계약재배 농가에게 40kg 기준 우선지급금으로 5~6만 원을 지급했다"며 "너무나 거리가 멀다. 나락을 헐값에 매입해 돈 벌어 보겠다는 속셈"이라며 농협에 대한 불만을 표시했다.이들은 경기도 여주지역의 경우 농협 수매가가 40kg 기준 전년 대비 3000원 인상된 8만8000원으로 결정됐다"며 "농민의 생산비 보전 및 최소생계 유지를 위해 충북지역 농협은 볏값 최소 8만 원을 보장하라"고 요구했다.