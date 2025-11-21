경남교육감선거, 진보진영 예비후보 단일화 시동에 책 출판 이어져

큰사진보기 ▲김준식 전 지수중학교 교장, 송영기 전 전교조 경남지부장, 전창현 경남교육포럼 상임대표가 6일 민주노총 경남본부 대강당에서 열린 운영위원회의에 참석해 인사했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

2026년 경상남도교육감선거에 나서는 진보진영 출마예상자들이 후보단일화를 추진하고, 책을 펴내 출판기념회를 잇따라 연다. 민주노총 경남본부는 '교육자치선거 민주노총 후보 등록'을 받아 단일화 논의 등 절차를 진행한다.민주노총 경남본부가 20일까지 받은 '민주노총 후보 등록' 결과, 김준식(62) 지수중학교 교장과 송영기(60) 전 전교조 경남지부장, 전창현(60) 전 경남도교육청 교육활동보호담당관이 접수했다.민주노총 경남본부는 지난 6일 운영위원회의에서 '교육감선거 민주노총 후보 발굴위원회'를 구성하고, 후보등록을 받았던 것이다. 민주노총 경남본부는 등록 후보를 대상으로 자격심사 등 과정을 거쳐 '진보후보 단일화 절차'에 이어 민주노총 중앙집행위원회에 '단일 민주노총 후보 추천'을 해 확정한다.이와 별개로 경남정치개혁광장시민연대도 진보후보 단일화를 추진하고 있다. 이들은 지난 19일 진보후보 단일화 등과 관련한 조직을 구성해 출범식을 열 예정이었으나 협의 과정에서 연기하기로 했다.민주노총 경남본부, 경남정치개혁광장시민연대 등 진보진영은 '진보교육감 만들기 더 큰 운동본부'(가칭)를 구성해 최종 단일후보를 확정하는 방안을 논의하고 있다.민주노총 경남본부 관계자는 "운영위원회회의 결과에 따라 '민주노총 예비후보' 등록을 받았다"라며 "앞으로 단일화를 비롯한 여러 과정에 대해서는 협의해 나갈 것"이라고 밝혔다.한편 보수진영 경남교육감선거 출마예상자들은 별도로 후보 단일화 절차를 진행하고 있다.김준식, 송영기, 전창현 출마예상자가 책을 펴내고 출판기념 행사를 연다. 전창현 전 담당관은 22일 오후 2시 창원컨벤션센터 제3전시장, 송영기 전 지부장은 같은 날 오후 3시 국립창원대학교 가온홀, 김준식 전 교장은 12월 2일 오후 7시 경상국립대학교 칠암캠퍼스 산학협력관에서 각각 출판기념회를 연다.전창현 전 담당관은 현재 (사)경남교육포럼 상임대표로 있고, 민주노총일반노동조합 위원장과 민주노총 경남본부 사무처장, 경남도교육청 대외협력관, 국가교육회의 지역사회협력특별위원, 경남도지사 정무특별보좌관 등을 지냈다.35년간 교직생활을 해온 송영기 전 지부장은 현재 포럼사람과교육 대표, 전국교육자치혁신연대 상님대표, 노무현재단 경남지역위원회 공동대표, 학교급식경남연대 공동대표를 맡고 있다.김준식 전 교장은 전교조 해직교사로 경남자영고, 곤양고, 명신고 등에 재직했고, 지수중학교 공모교장을 지낸 뒤 진주고 교사로 정년 퇴직했으며, 그동안 책 <장자, 오르세를 걷다>, <중학교 철학 1~4> 등을 펴냈다.전창현 경남교육포럼 상임대표는 이번에 자신의 삶과 교육 철학을 담은 저서 <사람이 길이 된다–교육, 우리 모두의 이야기>를 펴냈다. 책에는 민주화운동과 노동운동을 거쳐 경남교육청 대외협력관과 교육활동보호담당관으로서의 경험, 그리고 '모두의 교육'을 중심으로 한 미래 교육 비전까지 폭넓게 담겨 있다.또 책에는 지역과 마을, 학교가 함께 성장하는 경남형 교육협력체계 구축과 교권·교육활동 보호 체계 마련 등 교육 현장에서의 다양한 실천과 성과도 소개하고 있다.전창현 상임대표는 "교육은 서로의 다름을 이해하고 함께 성장하는 여정이라고 믿는다"라며 "이번 출판기념회가 교육의 의미를 함께 성찰하는 소중한 시간이 되길 바란다"라고 말했다.송영기 포럼사람과교육 대표는 35년간 교단에 서면서 아이들과 함께한 교육의 기록을 담은 저서 <한 아이도 포기하지 않았다>를 출간했다. 이 책은 1990년 하동 옥종중학교 첫 발령 이후, 교단에서 만나온 수많은 아이들의 삶과 성장, 그리고 교육의 본질에 대한 성찰을 담은 기록이다.책에는 '제석이'로 불렸던 한 제자와의 만남, 신월중학교 교실에서 아이들과 함께 만들어온 추억, 가정방문과 상담 속에서 깨달은 교육의 의미 등 생생한 현장 이야기가 담겨 있다.송영기 대표는 "아이들을 가르친다고 생각했지만, 오히려 아이들이 나를 가르쳤다"며 "사람을 가르친다는 것은 지식을 전달하는 일이 아니라 사람 곁에 서는 일이라는 사실을 교실에서 배웠다"고 밝혔다.'키다리 선생님'으로 불리는 김준식 전 교장은 이번에 책 <교육, 그 빛나는 이름>을 펴냈다. 이 책은 김 전 교장이 38년의 교직 생활 동안 겪어온 여러 상황 속에서도 문제의식을 잃지 않고 유지해 오면서 교육과 학교를 바라본 치열한 결과물이다.흔히 퇴직 후에 쓰는 회고록이나 아름다운 경험을 이야기한 것이 아니라 표지에 있는 것처럼 아프지만 반드시 짚어야 할 교육비평이라 할 수 있다.김 전 교장은 "공모교장 4년 이후 다시 교사로 돌아와 2년을 근무한 경험은 '교사'와 '교장'이라는 서로 다른 시선으로 교육과 학교 조직을 관찰할 수 있게 했고, 이는 교육 현장에 대한 더 깊은 통찰을 가능하게 했다"라고 전했다.