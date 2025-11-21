[단독] '어, 어' 몇초 뒤 '쾅'… 해경, 좌초 여객선 조타실 녹음 파일 확보

큰사진보기 ▲해경·국과수 합동감식반이 20일 오후 전남 목포시 해경 전용부두(삼학부두)에 정박한 좌초 사고 여객선 '퀸제누비아2호'를 현장 조사하고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲전남 신안군 장산면 족도(무인도)에 좌초됐던 여객선 '퀸제누비아2호'가 20일 오후 전남 목포시 해경 전용부두(삼학부두)에 정박해 있다. ⓒ 목포해경 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남 신안군 장산도 앞 바다에서 267명이 탄 여객선이 좌초돼 해경이 수습 작업을 벌이고 있다. ⓒ 목포해경 관련사진보기

[관련기사]

'휴대폰 만지다 여객선 좌초' 항해사·조타수 긴급체포

https://omn.kr/2g470

신안 장산도 인근 바다서 267명 탄 여객선 좌초... 구조 승객 목포 이송 중

https://omn.kr/2g3vw

267명을 태운 여객선의 무인도 좌초 사고를 수사 중인 해경이 사고 당시 여객선 조타실 상황을 엿볼 수 있는 음성 파일을 확보한 것으로 확인됐다.21일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 목포해경은 사고 여객선 '퀸제누비아2호'의 조타실에서 사고 당시 상황이 녹음된 파일을 확보했다.이 파일에는 여객선 일등항해사 A(40)씨 또는 인도네시아 국적의 조타수 B(39)씨로 추정되는 남성이 '어', '어'하는 목소리와 몇 초 뒤 '쾅'하며 무인도와 충돌하는 굉음 등이 담긴 것으로 전해졌다.해경은 이를 근거로 승객 안전을 책임진 A씨와 B씨가 사고 직전까지 무인도 충돌 가능성을 알지 못했던 게 아닌지 추궁하고 있는 것으로 파악됐다.앞선 20일 언론 브리핑에서도 해경은 "두 사람이 무인도와 충돌하기 100m 전에야 충돌 위험을 알게 돼 항로를 미처 변경하지 못했다"고 설명한 바 있다.해경은 녹음 파일을 A씨와 B씨의 중과실치상 혐의 입증에 활용할 방침이다.또 사고 당시 B씨가 휴대전화를 소지하고 있었던 사실을 확인, A씨와 B씨의 휴대전화를 압수·디지털포렌식을 의뢰했다.조타실 내부 폐쇄회로(CC)TV가 없어 사고 직전 휴대전화 사용 내용으로 두 사람의 진술이 사실인지를 확인할 계획이다.A씨는 조사 과정에서 '휴대전화로 뉴스를 검색하다 자동항법장치를 수동으로 전환하지 못했다'며 자신의 과실을 인정한 반면, B씨는 '조타기 앞에서 전자 나침반을 보고 있었다. 항해사의 지시가 없어 가만히 있었다'며 혐의 일부를 부인하고 있는 것으로 전해졌다.해경은 '수사 초기 거짓 진술을 하고 서로 말을 맞추는 등 증거 인멸 우려가 높다'는 이유로 두 사람을 지난 20일 긴급체포했으며, 이날 오후 구속영장을 신청했다.또한 60대 선장 C씨를 선원법 위반 혐의 등으로 불구속 입건해 조사를 이어가고 있다.C씨는 선원법에 따라 좁은 수로를 지날 때 조타실에서 선박을 직접 지휘해야 할 의무가 있지만, 사고 당시 당직 근무 시간대가 아니라는 이유로 조타실을 비운 것으로 확인됐다.C씨는 1차 조사에서 사고 당시 "(휴식을 취하는 공간인) 선장실에 있었다"고 진술했다.한편, 지난 19일 오후 8시 16분께 제주에서 목포로 운항 중이던 2만6546t급 여객선 '퀸제누비아2호'가 전남 신안군 장산면 장산도 인근 해상에서 좌초됐다.해경은 경비함정 등을 사고 현장으로 급파해 승객 246명, 승무원 21명 등 267명을 3시간 여만에 모두 구조했다.이 사고로 임신부 등 승객 30명이 두통과 어지러움, 허리통증 등을 호소해 병원 치료를 받았다.