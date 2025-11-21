인천시, 원도심 1호 국내복귀기업 '서연탑메탈'과 업무협약

큰사진보기 ▲황효진 인천시 글로벌도시정무부시장이 11월 21일 시청 접견실에서 열린 '인천광역시-(주)서연탑메탈 국내복귀 업무협력 MOU 체결식'에서 최원재 서연탑메탈 대표이사와 협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 인천시 관련사진보기

AD

인천시(시장 유정복)는 11월 21일 원도심 1호 국내복귀기업인 ㈜서연탑메탈과 국내복귀기업 투자촉진 및 안정적 정착 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.이번 업무협약을 통해 인천시는 국내로 복귀한 기업들이 관내 투자를 확대하고 안정적으로 정착할 수 있도록 적극적 지원 노력을, ㈜서연탑메탈은 인천 지역에 활발한 투자 이행과 인천 시민 우선 채용으로 지역사회 발전에 힘쓸 것을 약속했다.㈜서연탑메탈은 1987년 ㈜탑금속으로 설립되어 자동차 내장재 금형, 굴착기 캐빈 등을 제작하는 서연그룹 계열의 중견기업이다. 2013년 자동차 부품 생산을 위해 설립했던 멕시코 법인을 철수하고 국내 증설 투자 계획으로 2022년 6월 산업통상부로부터 국내복귀기업으로 선정됐다.지난해 5월부터 남동국가산업단지 내 공장 2층을 200억 원 상당 신규 투자로 증축하여 굴착기 캐빈 도장 자동화 시스템을 구축하고, 240여 명의 신규 일자리를 창출하는 등 지역경제 발전에 크게 기여하였으며, 2024년도에는 1824억 원의 매출을 달성했다.이러한 국내 투자 실적으로 공로를 인정받아 지난 20일 2025년도 해외진출기업 국내복귀 유공자로 ㈜서연탑메탈의 김재만 상무가 선정되어 산업통상부 장관상을 수상했다. 이 과정에서 함께 노력한 인천광역시 직원도 장관상 수상을 하는 겹경사를 맞았다.이날 황효진 글로벌도시정무부시장은 "지난해 마련된 복귀기업 지원 조례를 발판 삼아 다양한 지원 방안을 마련하고, 관련 기업 네트워크 구축을 통해 복귀기업 유치와 안정적 정착에 최선의 노력을 기울여 나가겠다"고 말했다.최원재 ㈜서연탑메탈 대표이사는 "인천시의 국내복귀기업에 대한 깊은 관심과 지원에 감사드린다"면서 "인천시 정책에 발맞춰 적극적인 투자와 기술 개발 그리고 지역 인재 채용 등 지역 발전을 위한 노력을 지속해 나가겠다"고 화답했다.