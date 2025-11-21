"혐오 노출 막자" 교육부, 내년 1월 민주시민교육과 부활

교육부가 자체 조직에서 민주시민교육과를 내년 1월쯤부터 부활할 예정이다. 교육시민단체들이 '인사 쇄신'을 요구한 교육부 실·국장에 대한 교체도 곧 전면적으로 단행한다.
21일, 교육부 주요 관계자는 <오마이뉴스>에 "교육부 조직 개편을 내년 1월쯤 진행하고, 이때 민주시민교육과를 부활하고, 고교학점제 전담 부서도 만들 것"이라고 밝혔다. 이를 위해 교육부는 행정안전부와 협의 중인 것으로 알려졌다.
민주시민교육은 이재명 정부의 교육 관련 국정과제다. 현재 일선 학교에서는 일부 학생들이 '극우 혐오' 세력에 노출된 모습이 나타나고 있어 민주시민을 기르기 위한 미디어리터러시(매체이해력) 교육 강화와 헌법·통일교육, 학생자치, 노동교육 등을 활성화할 필요가 있다는 게 교육부의 판단이다.
이미 교육부는 지난 3일부터 민주시민교육과 업무 준비를 위한 민주시민교육팀을 운영하고 있다. 20명 규모의 전문가들이 모인 민주시민자문단도 구성했다.
교육부 관계자는 "교육부 차원에서 민주시민교육을 활성화하는 정책을 적극 추진하면 교사들이 정치, 역사 관련 정당한 교육을 하면서 민원에 시달리는 부담은 줄어들 것"이라면서 "앞으로 교육부는 민주시민교육이라는 플랫폼을 만들고 학생들이 극우 혐오에 노출되지 않도록 미디어리터러시 교육 강화, 기후 위기 대응, 학생 자치 활성화 등을 추진해 나갈 예정"이라고 설명했다.
윤석열 정부는 2022년 9월, 교육부 안에 있던 민주시민교육과를 없애고 인성체육예술교육과에 업무를 넘긴 바 있다.
또한 교육부 관계자는 "새 정부 국정과제에 맞는 인물과 교육정책을 위해 인사 쇄신 차원에서 1, 2급 실·국장 등 교육부 고위직 인사를 단행할 것"이라면서 "이미 대통령실에서 임명하는 고위직에 대해서는 인사 추천이 된 상태"라고 밝혔다.
이에 따라 대통령실 검증 작업이 빨리 끝날 경우, 교육부 고위직 인사는 올해 안에 단행할 수도 있을 것으로 보인다.
앞서, 120개 단체가 모인 교육대개혁국민운동본부와 평등교육실현을 위한 전국학부모회는 교육부에 "학생들을 살리는 교육을 위해 우선 교육부 환부부터 도려내라"라면서 전 정부에서 AI(인공지능) 디지털교과서, 박근혜 국정교과서 강행 등에 복무했던 인사들을 청산할 것을 요구한 바 있다. (관련 기사: 교육·학부모 단체"'살리는 교육' 위해 교육부 환부부터 도려내라"
