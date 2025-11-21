보령 삽시도 해상서 '어선 전복' 사고... 선장 사망

큰사진보기 ▲21일 오전 충남 보령시 삽시도 인근 해상에서 어선이 전복되는 사고가 발생했다. ⓒ 이재환 - 보령해경 제공 관련사진보기

AD

보령 삽시도 인근에서 어선이 전복되는 사고가 발생했다. 해경은 정확한 사고원인을 파악 중이다. 사고 어선의 선장은 심정지 상태로 구조됐지만 끝내 사망한 것으로 확인됐다.보령해양경찰서(서장 이근영)에 따르면 21일 오전 5시 54분경 삽시도 남동방 약 2.5해리(4.7km) 인근 해상에서 조업 중이던 어선 A호(약 6.67톤, 승선원 4명)가 전복되는 사고가 발생했다.해경에 따르면 이날 오전 6시 10분께 해경이 현장에 도착했을 당시 A호는 완전 전복 되어 있는 상태였다. 인근에 있던 어선 B호에서 외국인 승선원 1명을 구조했다.선박 내에 타격신호음(생존신호음)이 있는 것을 확인한 구조대는 선체를 절단한 뒤 오전 7시 20분께 나머지 승선원 3명을 구조했다. 다만 선장(60대, 남)은 심정지 상태로 구조됐지만 끝내 사망했다. 나머지 승선원 3명은 저체온증을 호소 인근병원으로 이송됐다.보령해양경찰서 관계자는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "선원들은 구조 직후 병원으로 이송됐다. 심정지 상태로 구조된 선장은 오전 8시 35분 병원에서 사망 판정을 받았다"라고 밝혔다. 그러면서 "사고 원인은 조사 중이다"라고 덧붙였다.