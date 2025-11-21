이 대통령, 카이로대 연설 "한-중동 상생하자"...'SHINE 이니셔티브' 제안

큰사진보기 ▲이집트를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 20일(현지시간) 카이로대학에서 '함께 여는 빛나는 미래'를 주제로 연설을 마친 후 참석 학생들을 향해 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

G20 정상회의를 계기로 중동과 아프리카를 순방중인 이재명 대통령이 이집트에서 "한국과 중동이 상생할 수 있는 미래를 열어가자"며 'SHINE 이니셔티브'를 제안했다.이 대통령은 20일(현지시각) 이집트의 수도 카이로 시내에 있는 카이로대학교에서 연설을 했다. 이 학교 대강당에서 열린 이날 연설에는 이 대학 학생을 비롯한 3천여명의 청중들이 꽉 들어차 이 대통령의 연설에 큰 관심을 보였다.무함마드 사미 압델사덱 카이로대학교 총장은 환영사에서 "이 대통령님이 지난 6월 대한민국 대통령으로 취임하신 이후 처음 방문한 대학이 카이로 대학"이라고 의미 부여하고 "오늘 방문이 카이로대학과 한국의 여러 대학들 간에 새로운 전략적 협력 여정의 출발점이 될 것이라 믿는다"고 말했다.이 대통령은 아랍권에서 사용되는 대표적 인사말인 "앗살람 알라이쿰(당신에게 평화가 있기를)이라고 인사한 뒤 "발음이 엉성하고 이집트 말은 엉망이죠? 그래서 앞으로 말씀은 부득이 한국말로 해야 되겠다"고 말해 청중들로부터 웃음과 박수를 이끌어낸 뒤 연설을 시작했다.이 대통령은 우선 "찬란한 문명과 젊음의 숨결이 공존하는 이 카이로에서 여러분과 눈을 맞추고 마음을 함께 나눌 수 있게 되어 참으로 기쁘다"고 말했다.이어 "제가 가장 사랑하는 이집트 문명은 나일강의 포용성을 동력 삼아 인류 역사에 찬란한 유산을 남겼다"며 "수많은 돛단배가 바람을 타고 오가던 나일강에서 내륙과 지중해가 연결되었고, 물건과 사람이 만나 교류하고 결국 이집트 문명은 오랜 시간 거대한 번영을 일궈낼 수가 있었다"고 평가했다.이 대통령은 그러면서 "오늘날 한국문화가 각광 받는 이유도 같다고 생각한다"며 "여러 문화의 강점을 어우르고 새로운 장르로 탄생한 K-컬처는 보편적인 동시에 독창적인 매력으로 국가 간 문화의 장벽을 무너뜨리고 있다"고 말했다.이 대통령은 이어 "수천킬로미터 떨어져 있었음에도 자주독립과 자유, 평등의 정신 앞에 한국과 이집트의 시민들이 서로 연결되어 있었다"며 '카이로 선언'을 상기시켰다.'카이로 선언'은 지난 1943년 11월 27일 제2차 세계대전 중 연합국인 미국·영국·중화민국 3개국 정상이 카이로에 모여 한국을 자유 독립 국가로 할 것을 결의한 것이다.이 대통령은 또 이집트의 알시시 대통령이 "2년 간의 가자지구 사태 속에서 대화를 포기하지 않고 중재의 끈을 놓치지 않았고, 트럼프 대통령과 함께 주재한 샴엘쉐이크 평화 회담의 소중한 결실로 피어나 가자 지구 휴전이라는 역사적인 순간을 만들어냈다"고 치켜세우기도 했다.이 대통령은 그러면서 평화, 번영, 문화 세 가지 영역에 걸쳐 중동과 한반도가 상생하는 미래를 함께 열어 나가자고 제안했다. 'SHINE(샤인) 이니셔티브'는 Stability(안정), Harmony(조화), Innovation(혁신), Network(네트워크), Education(교육)의 머리 글자를 딴 것이다.그는 이를 위해 구체적으로 안정과 조화(stability and harmony)에 기반한 한반도와 중동의 평화를 구축해 가겠다며 "가자 사태를 함께 극복하겠다는 의미를 담아 이집트 적신월사에 천 만 불을 새로 기여하겠다"고 말해 박수를 받았다. 알시시 대통령이 추진하고 있는 가자지구 복구 프로그램에도 함께할 것을 조금 전에 서로 합의했다고도 밝혔다.이어 한-이집트 포괄적 경제동반자 협정(CEPA)으로 자유무역의 제도적 기반을 강화하는 등 혁신(innovation)을 강조했다. 이 대통령은 "과거 우리나라가 중동으로부터 원유, 천연가스 등 에너지를 도입하지 않았다면, 대규모 건설 수주를 포함한 중동 국가와의 경제협력이 없었다면, 세계 10위 경제 대국 대한민국은 존재할 수 없었을 것"이라며 "이제 대한민국이 나일강의 기적에 기여할 차례다. 인공지능, 수소 등 미래 혁신 분야로 협력의 지평을 확대하겠다"고 약속했다.그는 또한 네트워크(Network)와 교육(Education)을 강조하고 더 많은 이집트 학생이 한국으로 유학할 수 있도록 ICT 분야 석사 장학생 사업, 연수프로그램 확대 등 제도적 지원을 늘려가겠다고 말했다.그러면서 "대한민국과 이집트간의 문화 교류의 지평은 더욱 넓어질 것"이라며 "푸드, 패션, 뷰티 등 K-컬처에는 한국과 중동의 교류를 확장할 무궁무진한 잠재력이 담겨 있다"고 말했다. 또 "최근 개관한 이집트 대박물관과 대한민국 국립중앙박물관이 다양한 협력을 이어갈 수 있으면 좋겠다"고 말했다.