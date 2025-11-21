금속노조 경남지부 임원선거, 김일식 지부장 당선

17~20일 사이 치러진 민주노총 전국금속노동조합 경남지부 임원 선거에서 김일식 지부장, 김정철 수석부지부장, 이승호 사무국장 후보가 당선했다.



금속노조 경남지부 선거관리위원회(위원장 차주민)는 개표결과, 전체 조합원 1만 8132명 가운데 1만 2968명이 투표해 단독으로 나선 김일식 지부장 등 후보조는 1만 752표를 얻어 82.91%로 당선했다고 밝혔다.



부지부장은 김순희(여성할당), 이경수‧이동규‧이은선(일반) 후보가 당선했다.