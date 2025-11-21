사회부산경남한줄뉴스 25.11.21 09:13ㅣ최종 업데이트 25.11.21 09:13 금속노조 경남지부 임원선거, 김일식 지부장 당선 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 17~20일 사이 치러진 민주노총 전국금속노동조합 경남지부 임원 선거에서 김일식 지부장, 김정철 수석부지부장, 이승호 사무국장 후보가 당선했다. 금속노조 경남지부 선거관리위원회(위원장 차주민)는 개표결과, 전체 조합원 1만 8132명 가운데 1만 2968명이 투표해 단독으로 나선 김일식 지부장 등 후보조는 1만 752표를 얻어 82.91%로 당선했다고 밝혔다. 부지부장은 김순희(여성할당), 이경수‧이동규‧이은선(일반) 후보가 당선했다. #금속노조 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사경남교육감선거, 진보진영 예비후보 단일화 시동에 책 출판 이어져 갤러리 오마이포토 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 1/7 이전 다음 이전 다음 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.