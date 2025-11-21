문화부산경남한줄뉴스 25.11.21 09:12ㅣ최종 업데이트 25.11.21 09:12 "사이펀문학상-신인상 시상식" 마련 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 계간 시전문지 사이펀은 오는 12월 12일 저녁 부산일보사 소강당에서 "제10회 사이펀문학상-신인상 시상식"을 연다. 사이펀문학상은 김재근 시인, 신인상은 정행, 최웅식, 강경숙, 김느티, 김부희 시인이 받는다. 큰사진보기 ▲제10회 사이펀문학상-신인상 시상식 ⓒ 사이펀 관련사진보기 #사이펀 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사경남교육감선거, 진보진영 예비후보 단일화 시동에 책 출판 이어져 갤러리 오마이포토 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 1/9 이전 다음 이전 다음 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.