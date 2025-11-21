메뉴 건너뛰기

25.11.21 09:12최종 업데이트 25.11.21 09:12

"사이펀문학상-신인상 시상식" 마련

계간 시전문지 사이펀은 오는 12월 12일 저녁 부산일보사 소강당에서 "제10회 사이펀문학상-신인상 시상식"을 연다. 사이펀문학상은 김재근 시인, 신인상은 정행, 최웅식, 강경숙, 김느티, 김부희 시인이 받는다.

제10회 사이펀문학상-신인상 시상식
제10회 사이펀문학상-신인상 시상식 ⓒ 사이펀

#사이펀

