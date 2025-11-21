오인환 충남도의원, 정청래 대표 특보로 임명

큰사진보기 ▲충남도의회 오인환 의원 ⓒ 오인환 관련사진보기

충남 논산시를 지역구로 둔 오인환 충남도의원(논산2·더불어민주당)이 20일 더불어민주당 정청래 당대표의 특보로 공식 임명됐다.세 번째 중앙당직 발탁이다. 과거 정책위 부의장과 교육연수위 부원장을 맡았던 오 의원은 이번 임명으로 다시 한 번 중앙정치의 무대에 서게 됐다.이번에 부여된 특보 역할은 단순한 조언 기능을 넘어, 당의 개혁 어젠다를 실질적으로 추진하고 국회 차원의 정책·입법 지원을 수행하는 '전략 보좌' 성격이 강하다. 지역 현안을 중앙 의제로 끌어올리는 통로를 공고히 하는 자리이기도 하다.오 의원은 그동안 청년·여성 정책 보강, 지방소멸 위기 대응, 농촌 공동체 회복, 교육·복지 격차 해소 등 도민 삶과 직결된 정책을 꾸준히 제기해 왔다. 특히 현장을 직접 찾고, 주민 의견을 정책으로 연결하는 '현장 청취형 의정'으로 평가받아왔다.그는 특보 임명 소감에서 "지역의 목소리를 중앙정치에 더 강하게 전달할 기회를 얻어 무거운 책임을 느낀다"며 "정청래 대표와 함께 개혁·통합의 길을 열고, 청년들이 마음껏 도전할 수 있는 환경을 만드는 데 모든 힘을 보태겠다"고 말했다.또한 논산·금강권 핵심 현안으로 꼽히는 국가하구생태복원(금강하굿둑 개방) 사업을 직접 언급하며 "이재명 정부의 국정과제로 채택된 만큼 성공적으로 추진되도록 더욱 노력하겠다"고 강조했다.그는 "이번 임명을 계기로 중앙당과 지역을 잇는 정책 연결고리를 더욱 촘촘히 하겠다"며 "도민 삶을 바꾸는 실효성 있는 정책 제안에 매진하겠다"고 덧붙였다.지역을 기반으로 쌓아온 정치 경험과 중앙당에서의 실무형 경험이 결합되면서, 이번 특보 임명은 오 의원의 '확장된 역할'을 예고한다는 평가가 나온다."현장에서 출발해 중앙의 변화를 만들겠다"는 그의 포부가 앞으로 어떻게 구현될지 주목된다.