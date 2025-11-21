'유죄' 나경원 등 향한 누리꾼 일침, "벌금 2400 받고도 당당... 실소 나와"

큰사진보기 ▲질문에 답하는 나경원 의원국민의힘 나경원 의원이 20일 오후 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 패스트트랙 사건 1심 선고에서 벌금 2400만원을 선고받은 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲나경원, 사개특위 회의장앞에 드러눕다2019년 4월 26일 오후 더불어민주당 홍영표 원내대표와 사개특위 소속 의원들이 국회 본청 사개특위 회의장에 입장하려하자 자유한국당 나경원 원내대표를 비롯한 의원들이 스크럼을 짜고 입장을 가로 막고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회 패스트트랙 1심 선고 결과 ⓒ 임병도 관련사진보기

"벌금 2400만 원을 받고도 무죄인 것처럼 당당하게 주장하는 태도에 실소를 금할 수 없다."

"죗값을 받은 것이 맞는지 의문이다. 피고인들의 표정은 너무 당당했다."

"누가 보면 6년 동안 재판 열심히 받은 줄 알겠다. 본인들이 저지른 불법 행위보다 사법 시스템을 비난하는 것이 보기 불편했다."

"법이 국회 폭력을 유죄로 인정했음에도, 결국 의원직을 유지시켜 주는 판결이 나오니 앞으로도 국회 폭력은 계속될 것이라는 메시지를 준 셈이다."

"선고 결과를 마치 '정치적 승리'처럼 포장하려는 모습이 국민 상식과는 너무나도 동떨어져 있다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

국회 패스트트랙(신속처리안건) 충돌 사건 1심 유죄 선고 결과와 관련, 정치권은 엇갈린 반응을 보였습니다. 국민의힘은 "정치적 판결"이라며 즉각 항소 의사를 밝힌 반면, 더불어민주당 등 야권은 "불법성이 확인됐다"며 국민의힘의 공식적인 사과와 엄정한 처벌을 촉구했습니다.주요 피고인들은 의원직 상실을 피할 수 있는 수준의 벌금형을 선고 받았지만, 법원의 판단에 깊은 유감을 표하며 당시 행위가 정당한 저항권 행사였음을 재차 강조했습니다. 현행법에 따르면, 국회의원은 국회법 위반으로 500만 원 이상의 벌금형을 선고 받을 시 의원직을 상실합니다.나경원 의원은 국회법 위반으로 400만 원, 특수공무집행 방해 혐의로 2000만 원의 벌금을 선고 받았습니다. 황교안 전 자유한국당 대표도 국회법 위반으로 400만 원, 특수공무집행방해 혐의로 1500만 원을 받았습니다. 이외에도 이번에 함께 재판을 받은 전현직 자유한국당(국민의힘 전신) 의원들은 국회법 위반으로 150~300만 원 사이 벌금형을 선고 받았습니다.나 의원은 선고 후 취재진과 만나 "정치적인 사건을 6년 동안이나 사법 재판으로 가져온 것에 대해서는 심심한 유감을 표명한다"고 말했습니다. 이어 "무죄 선고가 나오지 않은 것에 대해 아쉽게 생각한다"라고 밝혔습니다.그는 벌금형 선고와 관련하여 "법원은 명백하게 우리의 정치적인 저항, 항거에 대한 명분을 인정했다"며 "결국 민주당의 독재를 막을 최소한의 저지선을 인정했다고 본다"라고 주장했습니다. 또한 "민주당의 독주를 막을 수 있는 최소한의 수단을 인정받은 부분에 대해 의의가 있다고 생각한다"고 말했습니다. 다만, 항소 계획에 대해선 "조금 더 검토하겠다"고 밝혔습니다.황교안 전 총리는 "이번 판결은 정치적 잣대로 국민의 정당한 저항을 평가절하한 것"이라며 "헌법 가치를 수호하려는 우리의 노력을 무시한 판단에 대해 유감을 표하며, 끝까지 항소하여 법적 정의를 바로 세우겠다"고 말했습니다.송언석 원내대표는 "재판부가 벌금형을 선고하며 국회 폭력의 위법성은 인정했지만, 당시의 정치적 배경과 행위의 불가피성을 충분히 고려하지 않았다고 생각한다"며 "국민의힘 지도부로서 정치적 책임을 끝까지 다하기 위해 항소를 통해 진실을 밝히겠다"고 말했습니다.더불어민주당은 이번 판결이 과거 자유한국당의 행위가 명백한 불법이었음을 재확인했음에도 양형이 너무 가볍다고 지적했습니다.정청래 대표는 이날 페이스북에서 "장고 끝에 악수를 둔다고, 오늘 법원의 '나경원 봐주기' 판결에 분노한다"고 말했습니다. 정 대표는 "죄는 있으나 벌은 주지 않겠다(는 것). 국민의힘이 국회 안에서 더 날뛰게끔 법원이 국회 폭력을 용인하고 용기를 준 꼴"이라며 "조희대 (대법원장) 사법부답다"고 비판했습니다.민주당 박수현 수대변인은 논평을 통해 "오늘 사법부의 판단은 국회선진화법의 정신을 훼손하고 의회의 기능을 마비시킨 자유한국당의 행위가 위법했음을 명확히 한 것"이라며 "국민의힘은 사법부의 판단을 겸허히 받아들이고, 국민들에게 공식적으로 사과해야 한다"고 촉구했습니다.김병주 의원은 자신의 페이스북을 통해 이번 판결을 "백지 면죄부"라고 규정하며 맹비난했습니다. 김 의원은 "왜 사법개혁이 필요한지 국민이 똑똑히 알게 됐다"며 "국민 앞에서는 독립과 정의를 말하면서, 법조 카르텔 짬짜미 앞에 팔이 굽은 법원, 이런 판결을 보고도 어떻게 사법부가 공정하다고 말할 수 있나?"라고 물었습니다.이어 "불법에 눈을 감고, 제 식구 지키기에는 무릎을 꿇고, 국민의 상식과 분노를 짓밟은 이번 결정은 사법부가 스스로 정의의 무게추를 내던진 사건으로 기록될 것"이라고 주장했습니다.김 의원은 "법원이 계속 이런 판결을 내린다면 단순한 오판이 아니라 스스로 정치권력임을 자인한 행위"라며 "국민은 이 치욕적인 판결을 절대 잊지 않을 것"이라고 말하면서 "사법개혁 없이는 민주주의는 퇴행할 수밖에 없다"고 덧붙였습니다.박홍근 의원도 페이스북에 "(국회선진화법 의원직 상실형 기준 이하 벌금형을 일괄로 내린 것을 보면) 법원이 범죄의 무게가 아닌 정치적 무게로 판단했다고 볼 수밖에 없다"며 "이번 사건의 1심 판결은 구형보다 턱없이 모자란 결과가 나온 만큼 검찰은 적극적으로 항소해야 할 것"이라고 촉구했습니다.조국혁신당 박병언 대변인은 논평에서 "국민의힘 의원들을 면책시킨 선고 결과에 크게 실망스럽습니다"라며 "항소심에서 이들에 대한 양형 부당이 바로잡히기를 기대하고, 나 의원을 비롯해 국회에서 감금과 폭력을 행사한 의원들은 국민 앞에 진정을 담아 사과하라"고 촉구했습니다.진보당 손솔 수석대변인은 논평에서 "대의민주주의와 법치주의를 훼손한 '국회 내란'에 이런 솜방망이 처벌이 어디 있는가"라며 "내년 지방선거는 국회 폭력범들과 내란 세력에 대한 심판의 장이 될 것"이라고 밝혔습니다.이번 1심 선고 결과가 나온 직후, 온라인과 SNS에서는 법원의 판단과 피고인들의 태도에 대한 비판적인 반응이 쏟아졌습니다. 특히 벌금형 선고에도 불구하고 피고인들이 무죄를 주장하며 항소를 예고한 것에 대해 '반성이 없다'고 지적했습니다.온라인커뮤니티에선 법원의 양형이 사실상 피고인들에게 '정치적 면죄부'를 준 것이나 다름없는 것 아니냐는 분노 섞인 의견을 내는 이들도 있었습니다.<동아일보>는 21일 "'패트 충돌' 6년 7개월 만에 '슬로 1심'… 전원 유죄, 의원직 유지"라는 제목의 사설에서 "국회의원들이 실정법을 어겨 놓고, 힘없는 일반 국민이 헌법상의 중대한 기본권을 침해당했는데도 구제받을 수단이 전혀 없을 때 호소할 수 있는 최후의 수단인 '저항권'을 운운하는 것은 어불성설"이라고 지적했습니다.이어 "'국회가 지난 과오를 반성하기 위해 여야가 만든 선진화법을 스스로 어겼고, 누구보다 법을 준수해야 할 의원들이 불법적으로 입법을 방해한 점은 죄책이 무겁다'는 법원의 지적을 의원들은 무겁게 받아들여야 할 것"이라고 강조했습니다. 또 "의원직을 유지하게 됐다고 해서, 마치 면죄부를 받은 것처럼 착각해선 안 된다"고 비판했습니다.