타인의 말에 상처 받았나요? 이 문장을 외워 보세요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲상처를 지우려 들었던 맥주 캔. 이제 목마를 때만 마셔요. 더 좋은 방법을 찾았습니다. ⓒ 김지영 관련사진보기

AD

Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me.

" 돌과 막대기는 내 뼈를 부러뜨릴 수 있지만, 말은 결코 나를 다치게 할 수 없다."