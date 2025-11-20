"김지율 시인 <헤테로토피아1.2>는 흔치 않은 시학적 사건"

큰사진보기 ▲김지율 시인 겸 경상국립대 학술연구교수가 펴낸 책 <헤테로토피아(heterotopia) 시학 1?2> ⓒ 윤성효 관련사진보기

"문학의 공간적 상상력은 현실의 장소를 넘어서는 어떤 힘이다. 문학이라는 텍스트는 그 자체로 '책'이라는 하나의 물질적 공간이며 독자와 관계되기 이전에 이미 하나의 공간과 공간적 상상력을 갖는다. ... 시인은 자신의 체험과 기억으로 공간을 새롭게 구축하고, 보이지 않는 세계를 드러내며 시간과 현실의 경계를 넘어선다."

AD

김지율 시인 겸 경상국립대 학술연구교수가 펴낸 책 <헤테로토피아(heterotopia) 시학 1‧2>에서 "시인은 어떤 공간에서 자신의 시와 언어를 상상하고 또 기억할까"라는 물음을 던지며 한 말이다.김 교수는 책에서 김수영(1921~1968), 박인환(1926~1956), 박재삼(1933~1997), 김춘수(1922~2004), 김종삼(1921~1984), 전봉건(1928~1988), 이성복(1952~ ), 황지우(1952~ ), 최승자(1952~ ), 기형도(1960~1989), 고정희(1948~1991), 유하(1963~ ), 장정일(1962~ ), 허수경(1964~2018), 김언희(1953~ ) 시인의 시세계와 삶을 분석했다.해방 후 전쟁과 분단부터 군부독재와 산업화, 그리고 민주화 시기에 시인들이 어떤 체험과 고뇌를 하고, 그 속에서 생산해냈던 시들은 어떤 이야기와 정신을 담고 있었던 것인지 김 교수가 이 책을 통해 살펴 보고 있다.저자가 시들을 파헤치면서 가져온 중심 단어는 '헤테로토피아'라 할 수 있다. 헤테로(hetero-)는 '다른'이고 토피아(-topia)는 '장소'를 뜻으로, 우리 말로 하면 '다른 장소'가 된다. 이는 프랑스 철학자 미셸 푸코가 만들어낸 개념으로, "현실 속에서 존재하지만 다른 규칙과 의미를 지닌 우리가 일상적으로 사는 공간과는 다른 질서와 구조를 가진 공간"을 의미한다.이 책은 푸코의 이질적 장소인 '헤테로토피아'를 통해 1950년대부터 2000년대 현재까지 현대시의 시대별 장소를 조망하며, 시대적 맥락과 시인의 내면적 특성을 동시에 이끌어낸 역저라 할 수 있다.기존 시문학사의 전통적 연구 방법에서 벗어나 변화하는 장소와 실존의 관계를 새롭게 설정하여 앞으로의 장소 연구에 명쾌한 해답과 방향성을 제시하고 있으며, 독창적인 장소에 대한 '시(詩)학'이자 시대성을 담은 '시(時)학'으로서의 의미를 동시에 지닌다고 할 것이다.코로나19 대유행 이후 급변하는 공간과 장소의 인식을 바탕으로 현대시 또한 이러한 전환에 대응할 새로운 장소 연구 방법론이 절실하다는 것이다. 이에 문학에서 비교적 미개척 분야이던 '헤테로토피아'라는 차별화된 방법론을 제시한 책이다.김수영의 시 <눈>에 대해 김지율 교수는 "현실의 부조리에 맞서는 의지, 정직한 양심, 자유를 향한 투쟁이 교차하는 시인의 실천은 저항하는 '몸'을 통해 '눈'이라는 현실 공간의 헤테로토피아로 전환시킨다"라고 분석했다. <구슬픈 육체>, <동맥>, <거미> 등의 김수영 시를 독파한 저자는 "사회적 규범과 권력에 끊임없이 저항하면서도, 동시에 현실과의 괴리 속에서 고독을 감내하고 그 모순을 끌어안는 대안적 장소"라고 밝혔다.<목마와 숙녀> 등 박인환의 시와 삶을 더듬은 저자는 "해방 이후 조직적으로 모더니즘 문학운도을 펼쳤다"라며 "한국전쟁의 트라우마로 허무와 절망, 그리고 폐허의 '도시'적 서정을 지녔던 그는 '명동'을 중심으로 시작과 예술 활동을 펼쳤다"라고 소개했다.'삼천포 시인' 박재삼에 대해 김 교수는 "일상적인 구어를 바탕으로 문학적인 수사 없이 자신의 사유와 체험을 쉽게 묘사했다"라며 "설화적 상상으로서의 심미적 공간을 통해 당대 현실을 극복하고 정체성 회복을 추구하였다. ... 그는 당대 시대적 흐름이었던 모더니즘적 시의 유행에 치우치지 않고 자신만의 시세계를 구축하였다"라고 평가했다.진주 출신으로 유학 갔던 독일에서 모국어를 붙들고 시를 쓰다 생을 마감했던 허수경의 시에 대해, 저자는 "허수경 시에 드러나는 '고향'은 언제나 떠나야 하는 공간이자 또 다른 현실 속으로 적극 개입해 들어가야 할 장소였다"라며 "그 때문에 고정된 곳으로부터 떠나가는 방식이자 새롭게 이동하여야 할 낯설고 이질혼효적인 공간이었다"라고 평가했다.그리고 저자는 김춘수, 김종삼, 전봉건, 이성복, 최승자, 황지우, 김혜순, 김언희, 이원, 기형도, 고정희, 유하, 장정일의 시를 망라하여 독창적인 시선으로 읽어내고 있다.문학계는 김지율 시인의 이번 작업을 높이 평가하고 있다. 구모룡 문학평론가는 "이처럼 놀라운 작업은 경험이 사라지고 위기가 만연한 오늘 현실에서 시가 지닌 예지와 이타성을 뚜렷하게 건져 올린 흔치 않은 시학적 사건"이라고 평했다.김사인 시인은 "연구자로서의 그의 또 다른 고심이 투입된 이 저작을 읽으며, 특히 한국 여성 시인들의 세계를 면밀히 짚어나가는 지점에서 그의 섬세하고 풍부한 읽기가 단연 이채를 발한다"라고 밝혔다.황현산 문학평론가는 "예술적 감성과 학문적 성취가 짙은 밀도로 농축된 이 책을 문학과 문학의 공간적 상상력을 넓히고 탐구하려는 이들에게 강력히 권한다."라고 추천했다.김지율 교수는 '헤테로토피아'와 관련하여 작년에 출간한 저서 <나의 도시, 당신의 헤테로토피아>를 통해 저자의 고향인 진주를 7년 동안 인터뷰하고 취재하여 지역의 고유한 색채를 담아 '로컬리티'로서의 '헤테로토피아'를 제시하며, 인문학적 가치를 높이고 대중적 확산에 기여했다.그 연장선상에서 이번에 출간한 두 권의 책은 그동안 당연시해 온 삶의 관점이나 주목받지 못한 현실과 삶을 더 정치하게 바라보는 또 다른 시의 원근법이 될 것이라는 평가를 받고 있다.김지율 교수는 올해 한국연구재단 우수연구자로 선정되었으며, 경상국립대학교에서도 작년에 이어 올해 예비개척한림원 최우수 연구자로 선정됐다. 그는 그동안 시집 <내 이름은 구운몽>, <우리는 날마다 더 아름다워져야 한다>를 펴냈고, 대담집 <침묵>, <시(詩)네마이야기 아직 돌아오지 않은 것들>, <나는 천사의 말을 극장에서 배웠지>, 그리고 연구서 <현대시의 근대성과 미적 부정성>, <문학의 헤테로토피아는 어떻게 기억되는가> 등이 있다.