곡성 '똥섬'의 변신, 아이들과 어른들을 기다립니다

큰사진보기 ▲제월섬 반영. 해질 무렵 풍경이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬진강변 함허정. 정자와 제월섬이 다리로 연결돼 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲제월섬 반영. 섬진강물에 비친 섬 풍경이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲제월섬에서 본 동악산. 설치작품과 억새가 한데 어우러져 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲제월섬 편백숲. 숲속 공연장으로도 쓰인다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲섬진강변 함허정. 강변 언덕 숲에 정자가 숨어 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲함허정에서 섬진강변이 내려다 보인다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲제월섬에서 본 함허정 주변 풍경. 강변 언덕 숲에 함허정이 숨어 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲제호정고택. 청송심씨 인수부윤공파 종갓집이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲제월섬 풍경. 섬진강이 섬 양쪽으로 흐른다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

'골짝나라' 전라남도 곡성에 섬이 있다면, 믿을까? 곡성군 입면에 있다. '제월섬'이다. 사전에서 섬을 찾아보면 '주위가 수역으로 완전히 둘러싸인 육지의 일부'라고 나와 있다. 내륙과 바다를 가리지 않는다.섬은 어떻게 분포도에 따라 제도(諸島), 군도(群島), 열도(列島), 고도(孤島)로 나뉜다. 생겨난 원인에 따라 육도(陸島)와 해도(海島)로 구분한다. 곡성 제월섬은 뭍으로 둘러싸인 강 가운데의 섬, 육도에 속한다.섬진강을 생각하면 화개장터와 쌍계사, 압록이 먼저 연상된다. 김용택 시인이 떠오르기도 한다. 그러나 곡성에 사는 중장년층은 동악산 밑동을 휘감고 흐르는 섬진강변을 얘기한다. 섬진강 굽이마다 하얀 백사장이 끝없이 펼쳐졌다는 것이다. 그 중에서도 곡성과 순창의 경계를 이루는 제월리 강변이 가장 아름다웠다고 입을 모은다.제월리 섬진강변은 조선시대에 새로 부임한 옥과현감이 지역 유지를 초청해 첫 만남을 갖는 향음례를 여는 장소였다고 전한다. 하지만 세월이 흐르면서 강물이 줄고 모래사장이 사라졌다. 그 자리에 토사가 조금씩 쌓이더니, 강 한가운데에 섬이 생겨났다. 지금의 제월섬이다.제월섬에는 갈대와 억새가 무성하게 자라났다. 잡목도 우거졌다. 주민들 누구도 그 땅을 눈여겨보지 않았다. 아무 쓸모가 없다고, 주민들 사이에선 '똥섬'으로 불렸다. 섬의 면적이 6만㎡(1만8000평)쯤 된다.1980년대엔 섬이 묘목장으로 활용됐다. 나무를 이용한 돈벌이에 눈을 뜬 개인이 메타세쿼이아나무, 은행나무, 느티나무 등 30여 종을 심었다. 그 땅을 정부에서 사들였다. 2010년의 일이다. 자연상태 그대로의 숲이 유지된 이유다.곡성군이 여기에 관심을 가졌다. 잡초와 잡목을 걷어내고, 쓰레기를 수거하며 어엿한 섬과 숲으로 가꿨다. 지금은 어린이들의 숲속 자연 놀이터로 탈바꿈했다. 곡성군은 근사한 이름까지 붙였다. 마을 이름 '제월'을 따 '제월섬'으로 명명했다. 섬의 지형도 반달처럼 생겼다.제월섬은 여러 나무가 자라 숲을 이루고 있다. 편백이 쭉쭉 뻗은 편백숲이 있다. 작은 공연장으로 맞춤이다. 소나무, 미루나무, 단풍나무, 배롱나무 어우러진 숲도 있다. 억새와 갈대도 무리 지어 하늘거린다. 섬을 둘러싼 강변 습지도 넓다. 생태계의 보고다.제월섬은 섬진강이 선물한 천혜의 생태 학습장이 됐다. 어른들한테도 좋은 여행지다. 여유를 맘껏 누리며 한적한 시간을 보낼 수 있다. 가끔 진행되는 어린이들 체험학습 시간만 피하면, 찾는 사람이 거의 없다. 아직 덜 알려진 탓이다.제월섬에는 언제라도 들어갈 수 있다. 다리가 양쪽으로 놓여 있다. 지난 봄엔 섬 주변이 노란 유채꽃으로 일렁였다. 더운 여름날엔 시원한 그늘을 내어 주었다. 지금은 단풍 든 숲으로 다소곳이 맞아준다. 섬에 편의 시설은 없다. 그럼에도 바다 한가운데에 있는 10개 섬 부럽지 않은, 곡성에서 하나뿐인 산중 섬이다.제월섬 양쪽으로 흐르는 섬진강변에 정자도 있다. 함허정(涵虛亭)이다. 섬이 내려다보이는 강변 언덕에 자리하고 있다. 함허정 아래로 섬진강이 흐르고, 강 가운데에 제월섬이 있다. 옛날 옥과현감이 향음례를 베푼 그 자리다. 함허정에 서면 내 몸이 섬진강에 떠 있는 것 같은 착각을 불러일으킨다.함허정은 1543년 심광형이 지역 유림과 시문을 논하려고 세웠다. 심광형은 광양과 곡성, 순창 등지의 사학에서 교육을 관장하는 훈도를 지냈다. 함허정은 3면이 트인 마루 1칸에 방 2칸 반 크기 집이다. 시문을 적은 편액도 많이 걸려 있다.풍광 좋다고 손가락에 꼽히는 호남의 누정이다. 화순 물염정, 담양 식영정, 완도 세연정, 광주 호가정, 나주 영모정, 영암 회사정, 장흥 부춘정과 함께 8정자에 꼽힌다. 예전 8정자는 모두 물을 끼고 있었다.함허정은 청송심씨 인수부윤공파 제호정종가에서 지켜오고 있다. 종갓집인 제호정고택은 안채, 사랑채, 행랑채로 이뤄져 있다. 사랑채가 후학을 가르치는 글방으로 쓰였다. '군지촌정사'다. 무등산, 옛 서석산이 보이는 곳이라고 '망서재'로도 불렸다.'군지촌정사'로 인해 이 일대가 군촌마을이 됐다. 제월리는 곡촌, 평촌, 군촌 3개 마을로 이뤄져 있다. 행정구역은 전라남도 곡성군 입면에 속한다.제월섬에서 가까운 데에 성륜사도 있다. 하루 한끼 공양하며 좌선한 청화스님과 남종화의 거목 아산 조방원의 인연으로 지어졌다. 오래된 고택 같은 절집이다. 임진왜란 때 첫 의병장 월파 유팽로를 모신 사우 도산사도 지척이다. 성경을 한글로 처음 번역한 이수정 선교사가 다닌 옥과교회도 있다.