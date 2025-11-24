PT 받으면 의무처럼 해야 하는 일, 참 신경 쓰이네

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲시계방향으로 현미밥, 가자미구이, 연두부, 그린빈 볶음, 일본식 된장국이다. 매끼 이렇게 먹다 보면 눈 앞에서 라면이 어른거린다. ⓒ 박종원 관련사진보기

큰사진보기 ▲마른비만에서 탈출하기 위해서는 마찬가지로 식단이 중요하다. 식사량을 늘리되 기름, 설탕 함량이 적고 단백질 함량이 높은 음식을 섭취해야 한다. 채소 섭취 비중도 늘려야 한다. ⓒ 언스플래쉬 관련사진보기

식사는 양면적인 구석이 있다. 사회생활을 하면 누군가와 먹는 게 당연한데, 집에서 혼자 먹는 밥은 누군가에게 드러내기 민망할 때가 있다. 특정 상황에서 식사는 설명하기 어려운 내밀한 면을 지닌다. 생판 모르는 남이 내 집 냉장고를 들여다본다면 어떨까? 내가 오늘 무엇을 먹었는지 다른 이에게 보여주는 건 어딘가 좀 부끄럽지 않은가?하지만 피트니스 클럽에서 PT를 받으면 의무처럼 해야 하는 일이다. 매번 먹은 것들을 찍어서 트레이너에게 보낸 뒤 "야채를 좀 더 챙겨 드세요", "전체 칼로리가 많이 부족하네요" 같은 피드백을 받는다. 흔히 말하듯 식이가 7, 운동이 3을 차지하기 때문이다.PT를 받기 전, 사실 이게 운동보다 더 신경 쓰였다. 쉬는 날, 머리에 까치집을 지은 채 유튜브 틀어놓고 배를 긁으며 먹는 밥까지 찍어 올려야 한다니. 그 사진에서 내 구질구질한 생활이 고스란히 드러날 수 있다고 생각하니 괜히 싫었다. 물론 이게 직업인 트레이너는 아무런 생각도 하지 않겠지만(아저씨가 먹는 밥에 무슨 관심이 있겠는가).어쨌거나 필요한 일이었기에 주기적으로 밥상 사진을 찍어 보냈다. 그때마다 트레이너는 식사에 대해 이런저런 조언을 해 주었다. 불고기나 제육볶음은 설탕이 많이 들어 있어 주 2회 이상은 자제하라고 했다. 밀가루 음식과 튀김은 최대한 피하라. 고기나 야채는 굽거나 볶는 것보다 쪄서 먹는 게 좋다며 돼지 안심 수육과 생선찜을 권했다.여기에 내 과제가 하나 더 있었다. 바로 식사량을 늘리는 것. 현재 먹는 것으로는 일일 총칼로리가 1500kcal에 불과하니 2000kcal까지 올리자는 얘기였다. 이를 위해서는 하루 세 끼 식사에 간식을 두 번 먹어야 했다. 근성장을 위해서는 잉여 칼로리가 필요하다. 평소 쓰는 에너지에서 300kcal 정도 더 먹는 게 적당하다. 이보다 덜 먹으면 근육은 자라지 않고, 너무 많이 먹으면 살이 찐다. 운동만큼이나 식단이 체계적이어야 하는 이유다.문제는 내 입이 짧다는 데 있었다. 굶는 것보다 쉽겠지 싶었는데, 막상 해 보니 2000kcal 근처도 못 가겠더라. 기름, 설탕, 소금 함량이 적은 음식들로 2000kcal를 채우는 건 생각보다 훨씬 어렵다. 음식의 양과 부피가 크게 늘어나기 때문이다. 그만큼 쉽게 물린다.먹어도 먹어도 줄지 않는 토마토와 양배추를 씹다 보면 내가 먹고 있는 게 사료인지 여물인지 헷갈릴 지경이었다. 백색육(닭고기, 생선)으로 하루치 단백질을 채우려면 못해도 200g 이상은 먹어야 한다. 여기에 오래 씹어야 하는 현미·카무트 밥까지 추가. 간식은 삶은 계란과 바나나.이걸 다 먹으려니 돌아버릴 것 같았다. 모두 소화·흡수가 느린 식재료들이라 하루 종일 더부룩한 상태로 지내야 했다. 체육관에서 트레드밀을 뛸 때마다 뱃속의 삶은 계란이 춤을 췄다.또 다른 문제는 헬스 식단이 역설적으로 식욕을 키운다는 점이었다. 정확히는 기름, 설탕, 소금에 대한 욕구를 증폭시킨다. 배가 꺼질 새도 없이 먹고 있으면서도 말이다. 통밀빵이 아무리 구수한들, 올리브기름이 아무리 신선한들, 딸기 생크림 케이크보다 맛있겠는가!이런 식단이 한 달쯤 이어지면 승강기에서 배달 기사님과 마주치는 것만으로도 인내의 한계를 느낀다. 미야자키 하야오의 애니메이션 <붉은 돼지> 포스터가 순간 '볶은 돼지'로 보인 적도 있다. SNS 인플루언서 '입짧은 햇님'의 라면 먹방을 밤새 보다가 지쳐 잠든 적도 있었다.3개월 동안 누군가의 관리 하에 식단을 하며 절감한 게 많다. 내가 동원할 수 있는 의지에는 총량이 있다는 것. 자신을 가혹하게 몰아붙이면 결국 반작용이 생긴다는 것. 그것도 모르고 이제껏 타인의 몸, 타인의 피트니스, 타인의 다이어트를 너무 쉽게 본 건 아닌가. '저 사람은 왜 이 밤에 치킨을 시켜 먹지? 그것도 못 참아?' '그러니 늘 제자리' 같은 생각들이 얼마나 무례하고 오만했는지 절절히 느꼈다.체형을 바꾸고 건강을 개선하는 일은 쉽지 않다. 지난한 시간과 노력이 들어간다. 이번이 101번째 실패가 될 수도 있다. 102번째 도전이 다른 누군가에게는 한심해 보일지 모른다. 그걸 우리가 모를까? 그럼에도 뭐라도 바꿔 보겠다며 이를 악물고 달려드는 그 결의는 얼마나 대단한가. 지금 이 순간에도 더 나은 자신을 위해 노력하는 많은 이들에게 응원과 존경을 보낸다.