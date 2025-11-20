사회부산경남한줄뉴스 25.11.20 18:43ㅣ최종 업데이트 25.11.20 18:43 한국부인회 진주지회, 이웃 50세대에김치 나눔 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲한국부인회 진주지회, 이웃 50세대에김치 나눔 ⓒ 진주시청 관련사진보기 한국부인회 진주지회(회장 신부연)는 20일 진주바이오산업진흥원에서 다자녀 가족을 비롯한 이웃을 위한 사랑의 김장나눔 행사를 열었다. 회원 30여 명이 참여해 정성껏 담근 김치를 50세대에 전달했다. 신부연 지회장은 "작년에 이어 올해도 회원들과 함께 김장 나눔을 이어갈 수 있어 기쁘다"며 "우리지역사회가 따뜻하고 행복한 겨울을 보내는 데 작은 도움이 되길 바란다"고 말했다. #김치 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사합천군시설관리공단, 기간제-청년인턴 70명 공개채용 갤러리 오마이포토 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 1/11 이전 다음 이전 다음 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.