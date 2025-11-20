메뉴 건너뛰기

25.11.20 18:43최종 업데이트 25.11.20 18:43

한국부인회 진주지회, 이웃 50세대에김치 나눔

한국부인회 진주지회, 이웃 50세대에김치 나눔
한국부인회 진주지회, 이웃 50세대에김치 나눔 ⓒ 진주시청

한국부인회 진주지회(회장 신부연)는 20일 진주바이오산업진흥원에서 다자녀 가족을 비롯한 이웃을 위한 사랑의 김장나눔 행사를 열었다.

회원 30여 명이 참여해 정성껏 담근 김치를 50세대에 전달했다.

신부연 지회장은 "작년에 이어 올해도 회원들과 함께 김장 나눔을 이어갈 수 있어 기쁘다"며 "우리지역사회가 따뜻하고 행복한 겨울을 보내는 데 작은 도움이 되길 바란다"고 말했다.

#김치

