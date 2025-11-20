큰사진보기 ▲거제 연초면 성불암, 이웃돕기 성금 50만원 기탁 ⓒ 거제시청 관련사진보기

거제 연초면 성불암(주지스님 유성순)은 20일 이웃돕기 성금 50만원을 연초면사무소에 기탁했다.유성순 주지스님은 "해마다 작은 마음을 보태고 있는데, 도움이 필요한 분들께 조금이나마 힘이 되길 바란다"며, "앞으로도 지역의 어려운 이웃을 위해 지속적인 나눔 활동을 이어가겠다"고 전했다.전달된 성금은 지역 해당 가정에 지원될 예정이다.