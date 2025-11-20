사회부산경남한줄뉴스 25.11.20 18:42ㅣ최종 업데이트 25.11.20 18:42 거제 연초면 성불암, 이웃돕기 성금 50만원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲거제 연초면 성불암, 이웃돕기 성금 50만원 기탁 ⓒ 거제시청 관련사진보기 거제 연초면 성불암(주지스님 유성순)은 20일 이웃돕기 성금 50만원을 연초면사무소에 기탁했다. 유성순 주지스님은 "해마다 작은 마음을 보태고 있는데, 도움이 필요한 분들께 조금이나마 힘이 되길 바란다"며, "앞으로도 지역의 어려운 이웃을 위해 지속적인 나눔 활동을 이어가겠다"고 전했다. 전달된 성금은 지역 해당 가정에 지원될 예정이다. #성불암 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사합천군시설관리공단, 기간제-청년인턴 70명 공개채용 갤러리 오마이포토 이진숙 전 방통위원장, 영등포경찰서장 등 고발 1/11 이전 다음 이전 다음 이배용, 휠체어 타고 지하로 '도둑 출석' 정성호 법무부장관, 검찰의 대장동 항소 포기 관련 도어스테핑 국민의힘, 대검찰청 긴급 현장 규탄대회 촛불행동, 조희대 탄핵과 특별재판부 설치 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.