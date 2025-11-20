기후·전력·지역, 세 가지 묶지 못하면 에너지 미래 없다

큰사진보기 ▲제주 서귀포시 가파도에서 풍력발전기가 돌아가고 있다. 사진은 2012년 9월 10일 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

대한민국의 전력 시스템이 갈림길에 서 있다. 재생에너지는 급증하고 있지만, 이를 안전하게 받아낼 전력망과 제도는 여전히 20세기 산업화 시기의 틀에서 벗어나지 못하고 있다. 그 결과는 어디에서 가장 먼저 드러나는가. 바로 제주도다. 제주에서 태양광·풍력 발전량이 수요를 넘어설 때마다 발생하는 '출력제어(컷오프)'는 이제 제주만의 이슈가 아니라 대한민국 전력체계 전체의 미래를 예고하는 경고등이다. 낮에는 태양광이 넘쳐서 전기가 남고, 밤에는 주거·관광 중심의 전력 사용 증가로 수요가 치솟아 풍력 변동성의 파고가 그대로 계통 안정성에 부담을 준다.문제는 기상의 불확실성 그 자체보다, 기상변동에 대응할 수 없는 전력운영 체계와 기득권적 구조에 더 큰 책임이 있다는 점이다. 여전히 화력발전소는 높은 최소출력값을 고수하고, 육지와 제주를 잇는 송전망(HVDC)은 제약을 안고 있으며, 재생에너지의 예측·운영·시장 참여는 이후 순위로 밀린다. 태양광과 풍력의 변동성을 책임지는 것도 언제나 재생에너지 쪽이다. 이런 구조에서 기상예측의 정교함만으로 문제를 해결하라는 건 불가능하다. 기상은 '변명'이 아니라 '과학적 근거'로 사용해야 하는 도구다. 문제의 본질은 기상정보가 아니라 기상정보를 반영하지 않는 시스템에 있다.제주를 위기가 아닌 대한민국 에너지 전환의 전초기지로 보는 시각이 필요하다. 제주는 세계 어느 지역보다도 기상 변동성이 크다. 한라산을 넘나드는 바람, 해륙풍의 전환, 난류·한류의 영향, 갑작스러운 구름 변화. 이런 지역에서 재생에너지를 안정적으로 운용할 수 있다면, 대한민국 어디서든 성공할 수 있다. 재생에너지의 문제점을 안고 있는 곳이 제주이다. 이 한계를 넘어 재생에너지 확대로 가는 길은 제주에서 해결해야 한다.제주는 대한민국 재생에너지의 축소판이고, 미래의 이정표이다. 즉 국가의 미래 실험장이다. 그렇기 때문에 제주에는 다음 세 가지가 필요하다. 첫째 에너지기상센터 설립이다. 초단기·단기·중기 날씨 예측을 전력 운영과 직접 연결하는 구조, 즉 '기상-전력 통합 의사결정' 체계가 필요하다. 둘째 화력 최소출력 기준 재검증이다. 기술적으로 가능한 범위 내에서 최소출력 제약을 줄이면, 재생에너지의 컷오프는 절반 이하로 줄어든다. 셋째는 ESS·DR·P2X 확대이다. 낮에 남는 재생전력을 저장·활용하고, 밤에는 수요를 분산시키는 제도적 장치를 갖추어야 한다. 제주를 재생-기상 융합 전진기지로 삼는 것은 단순한 정책 실험이 아니라, 대한민국 에너지전환의 방향성을 결정짓는 국가지전(國家至戰)과도 같은 문제다.그동안 전력 정책은 중앙정부와 발전사·송전망 운영자의 영역으로 좁혀져 있었다. 그러나 재생에너지 시대에는 지역의 기상·지형·수요 패턴이 국가 전체 전력운영에 직접적으로 영향을 준다. 이제 지자체는 더 이상 단순 협조 기관이 아니라 필수적인 에너지 운영자다. 기초지자체 단위로 자체 재생에너지 지도 구축, DR(수요반응) 운영, VPP(가상발전소) 참여, 지역 RE100 사업, 공공기관 ESS·EV 운영계획 수립·운용 등을 직접 수행해야 하는 이유가 바로 여기에 있다. 전력망 지역화와 분산형 전원 확대는, 지자체를 중심으로 실행될 때 비로소 생명력을 얻는다.전 세계 제조·테크 기업들은 이미 RE100을 넘어 RE200(생산전력의 두 배를 재생에너지로)으로 가고 있다. 그러나 대한민국은 재생에너지 부족, 송전망 병목, 계통 제약이라는 세 가지 벽에 막혀 있다. 해답은 의외로 단순하다. 재생에너지를 더 많이 깔 것이 아니라, 재생에너지가 '전력망에 잘 들어가도록' 제도를 바꾸는 것이다. 그 핵심에는 바로 기상정보 기반 계통운영이다, 그리고 지역 단위 분산형 전력체계가 있다. 기업의 RE100은 국가의 RE100 없이는 완성될 수 없다. 국가의 RE100은 기상·전력·지자체를 하나로 묶어야만 가능하다.화력 중심의 관행을 유지할 것인가, 아니면 기상정보를 기반으로 한 과학적·분산적·지능형 전력시스템으로 넘어갈 것인가. 제주도의 갈팡질팡했던 재생에너지 바람이 그 길을 정확하게 알려 준다. 전기는 더 이상 '발전소에서 생산되어 수도권에 전달하는 에너지'가 아니다. 이제는 기상·지역·기술이 결합하여 어디서든 생산·저장·활용되는 에너지다. 누군가는 묻는다. "재생에너지는 안정적이지 않지 않느냐?" 그러나 진짜 질문은 이것이어야 한다. "우리는 재생에너지를 안정적으로 관리할 수 있는 시스템을 만들었는가?" 오늘 우리가 재생에너지의 한판승부에 기상전문가와 지자체를 전력 운영의 핵심축으로 올려놓는다면, 내일 대한민국은 RE100을 넘어서 RE200, 더 나아가 에너지 수출국으로도 갈 수 있다. 이제 필요한 것은 기술이 아니라, 우리가 미래를 바라보는 방향이다.