서산시의회 정례회 개막… 2026년 예산·정책의 향방 갈린다

큰사진보기 ▲서산시의회 ⓒ 김선영 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산시의회가 11월 25일부터 12월 17일까지 23일간 제310회 제2차 정례회를 진행한다. 이번 회기에는 총 33건의 안건이 상정됐으며, 2026년도 본예산과 2025년도 제4회 정리추경이 함께 심사된다. 시정연설과 예산안 제안설명으로 시작된 본회의 이후 상임위원회 10일, 예산결산특별위원회 5일이 배정돼 예산과 조례안을 집중적으로 검토하는 일정이 이어진다.상정된 조례안은 의원발의 7건, 집행부 제출 11건이다. 의원발의 조례는 생활·복지·행정 개선 분야가 중심을 이룬다.이경화 의원은 갱년기 지원, 노인 낙상 예방, AI 행정 구현, 의원 교육연수 조례 등 4건을 발의했다. 안동석 의원은 사립 박물관·미술관 지원 조례안을, 김맹호 의원은 도시계획 조례 개정안을 제출했고, 이정수 의원은 지방공무원 여비 조례 개정안을 발의했다.집행부 제출 조례는 행정기구 개편, 정원 운영, 서산사랑상품권 조례 개정, 소상공인 육성기금 폐지, 청소년 문화의 집·문화복지센터 관련 조례 일부개정 등 조직·제도 운영과 관련된 내용이 대부분이다.산업건설위원회 소관 안건으로는 폐기물처리시설, 어항관리, 도시계획 조례 개정, 지역활성화 투자펀드 조례안 등이 올라왔다.의원 조례는 생활정책 중심, 집행부 조례는 구조·운영체계 중심으로 구분되는 흐름을 보인다.동의안에는 UAM(도심항공교통), CCU(탄소포집·활용), SAF(친환경항공연료) 연구·실증·시험평가 관련 출연금 동의안이 포함됐다.한서대학교 창업보육센터 출연금, 지역산업위기대응 맞춤형 지원사업 등 지역 산업기반 정책과 연계된 안건도 상정됐다.이들 동의안은 대부분 산업전환 및 기술 분야와 관련돼 있어 향후 시정의 전략적 방향을 가늠할 수 있는 내용으로 분류된다.예산안 심사 과정에서는 올해 지역사회에서 논의가 이어져 온 사업들이 다시 검토될 가능성이 있다.예천동 공영주차장(초록광장), 회전교차로 사업비 증가, 주요 SOC사업의 우선순위 조정 등은 예산 구조와 함께 다시 평가될 것으로 보인다.예산안은 정책 우선순위를 가장 명확하게 드러내는 자료인 만큼, 예산 배분 과정에서 각 사업의 타당성과 우선순위가 재확인될 전망이다.이번 정례회에 상정된 33건의 안건은 2026년 서산시의 정책·재정 운영 방향을 결정하는 주요 자료가 될 것으로 보인다.생활 분야 조례가 시민 일상의 변화를 이끌 수 있을지, 구조·제도 관련 조례와 동의안이 어떤 정책적 조정을 가져올지, 예산안이 두 분야의 균형을 어떻게 반영할지가 이번 회기의 핵심 결과로 이어질 전망이다.정례회 진행 과정과 심사 결과는 내년도 시정 운영의 근거가 되는 만큼 시민의 관심이 요구된다.