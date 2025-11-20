[행감] 화성시 2024년 시군종합평가 1그룹 꼴찌

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

화성특례시가 2024년 시군종합평가 결과 경기도 1그룹 10개 지자체 중에서 10위를 한 것이 알려졌다.19일 열린 제246회 제2차 정례회 제5차 기획행정위원회 행정사무감사장에서 화성시 시군종합평가 결과가 감사장에서 지적됐다.시군종합평가는행정안전부 및 경기도에서 개발한 지표 매뉴얼에 따라 평가대상 기간 중 시군에서 추진한 실적 및 증빙자료에 대하여 온라인 평가를 실시한다. 평가 지표는총 109개로 정부합동평가 연계 지표 78개, 도정 주요 시책지표 31개다.경기도 31개 시군은 인구 순으로 총 3개 그룹으로 나눠지며 화성시는 인구수 상위그룹이다.2024년 평가 결과 화성시는 1그룹 10개 지자체 중 10위를 기록했다. 최우수 1순위는 2년 연속 고양시가 차지했으며, 2위 부천시 3위 성남시, 4위 안산시, 5위 안양시 순이다.<화성시민신문> 취재 결과 화성시 역대 시군종합평가 결과 2023년 8위, 2022년 4위, 2021년 3위, 2020년 3위였다. 2022년 이후 상위그룹에서 하위그룹으로 떨어져 2024년에는 10위까지 떨어졌다.이해남 의원은 "10개 지자체 중 꼴찌를 했다. 이에 대한 원인 분석이나 재발방치 차원을 위한 개선책을 마련하고 있나"라고 질의했다.이향순 정책기획관은 "부시장 주재와 실장 주재로 계속 회의를 하며 챙기고 있다"고 답했다.이해남 의원은 이에 대해 보여주기식 행정이라고 지적했다.이 의원은 "감사원에서 지자체 감사를 했을 때도 타 특례시는 지적사항이 한 건도 없는데, 화성시는 13명의 직원에게 경징계가 내려졌다. 인사 운영이나 전문성에서도 문제가 있다고 판단한다"라며 "1위를 연속으로 하는 고양특례시와 화성특례시의 차이를 분석하고 이를 보완할 수 있는 대책을 마련해야 한다"고 주문했다.화성특례시 기획조정실 정책기획관 관계자는 20일 <화성시민신문>에게 "화성시는 도농복합도시로 지표평가에서 불리하게 받는 부분이 있다. 순위는 사실상 소수점 차이로 갈릴만큼 경쟁이 치열하다"라며 "올해 경우 경기도에 지표 기준 건의를 했고 내년도 결과는 전년대비 실적 향상과 상위그룹 진입을 목표로 많은 준비를 하고 있다"고 밝혔다.