'창원 청년 유출-마산 인구 감소' 거론한 허성무 "지원책 필요"

큰사진보기 ▲경남 고성군 동해면과 양촌?용정지구(기회발전특구)를 조성하고 있는 해상풍력발전소 구조물 전문기업 SK에코플랜트가 SK오션플랜트의 지분 매각에 나서 산업단지 추진에 지장이 있을 것으로 우려되는 가운데, 허성무 더불어민주당 경남도당 위원장이 10일 고성 현장 시찰을 벌이고 간담회를 가졌다. ⓒ 민주당 경남도당 관련사진보기

국회 예산결산특별위원인 허성무 의원(창원성산)이 창원지역 청년(20~39세) 유출과 마산지역 인구 감소의 심각성을 지적하며 지원 촉구를 비롯해 지역 현안 해결에 적극 나서고 있다고 더불어민주당 경남도당이 20일 밝혔다.허 의원은 더불어민주당 경남도당 위원장의 첫 공식 행보로 지난 10일 경남 고성을 찾아 SK오션플랜트 매각 상황을 점검하고 지역의 고용 안정과 경제활성화 방안을 모색하는 활동을 벌였다.이날 현장방문에서 허성무 위원장은 SK오션플랜트 관계자와 경남도, 산업부, 'SK오션플랜트 매각반대 범군민대책위원회'와 간담회를 가졌다. 허 위원장은 SK오션플랜트 측으로부터 "주민들과 상생방안 마련을 위해 최선의 노력을 다하겠으며, 매각 협상도 중단하겠다"는 약속을 이끌어 내기도 했다.또 허성무 의원은 13일 국회 예산결산특별위 비경제부처 질의에서 마산 지역의 인구감소 문제에 대한 정부의 역차별적인 정책을 지적했다. 허 위원장은 "2010년 통합 당시 40만 명이었던 마산 인구가 2025년 35만 명으로 약 5만 명 감소했고, 65세 이상 인구 비율이 25.7%에 달하는 초고령사회임에도 불구하고, '행정구'라는 이유만으로 각종 국비 지원에서 배제되는 불합리한 현실"을 설명했다.허 의원은 "정부가 스스로 약속한 불이익 배제 원칙이 마산에서는 정반대로 작동하고 있다"며 지방분권균형발전법 개정을 통한 제도 개선 의지를 피력했다. 이에 윤호중 행정안전부 장관은 "제도의 문제점을 인지하고 재지정 시 기준 재검토 및 통합 행정구 고려"라는 답변을 했다.허 의원은 방학 중 교육공무직 비근무자 문제와 학교 예술강사 사업 예산 삭감 문제를 제기하며 교육 현장의 민생 현안에도 관심을 보였다.또 허 위원장은 14일 '시도별 청년인구(20~39세) 순이동 현황(2018~2024년)' 자료를 공개하며 "경남, 경북, 부산이 청년 유출 최다 지역"이라고 강조했다.수도권으로의 청년 유입이 지속되는 상황에서 지역 청년의 정주 및 취업을 위한 획기적인 대책 마련을 촉구한 허 의원은 "이재명 정부의 '서울대 10개 만들기' 사업의 성공이 지역인재 양성과 산업 발전의 선순환 고리 역할을 해야 한다"라고 제시했다.이는 지역의 미래를 책임질 청년 세대에 대한 깊은 고민과 실질적인 대안 모색으로 이어지고 있다.앞서 11일 열린 국회 예산결산특별위 경제부처 질의에서 허 의원은 노동, 산업, 행정, 재정 전반에 걸친 불균형 문제를 종합적으로 지적하며 "노동이 버티고 산업이 살아야 나라가 선다"고 밝혔다.특히 발전소 하청노동자의 임금 착취 실태를 공개한 허 의원은 '적정 노무비 제도'의 현장 정착 미흡을 지적하며 "하청 노동자 임금의 전용계좌 직접 지급을 확대해야 한다"고 강조했다.더불어 허 의원은 "윤석열정부의 과도한 감사와 수사로 태양광 산업 생태계가 붕괴되었다"라며 "공무원에게는 용기를, 산업에는 신뢰를 돌려줘야 한다"고 촉구했다.