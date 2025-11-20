이천시, '2025 첨단방산드론 페스티벌' 개막... 미래산업 생태계 본격 시동

큰사진보기 ▲경기 이천시는 20일 오후 2시 이천종합운동장에서 ‘2025 이천 첨단방산드론 페스티벌’의 막을 올리며 이틀간의 드론 축제를 시작했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 이천시는 20일 오후 2시 이천종합운동장에서 '2025 이천 첨단방산드론 페스티벌'의 막을 올리며 이틀간의 드론 축제를 시작했다. 이번 행사는 이천 최초의 전문 드론 페스티벌로, 드론 기술의 첨단성과 실증 역량을 시민에게 공개하는 자리다.이천시는 드론 산업을 미래 전략산업으로 육성하기 위해 드론 비행 테스트베드를 구축하고, 국토교통부의 '2025년 드론 실증도시 구축사업'에 선정되며 도시 단위 실증 기반을 마련했다. 현재 설봉공원과 수변공원 일대에서는 드론 배송 시범서비스가 운영 중이며, 시민들이 직접 체험할 수 있는 도심형 드론 서비스로 자리잡고 있다.이번 페스티벌에는 국내외 35개 기업이 참여해 40여 개 부스를 운영하며, 감시정찰, 자폭·투하 모의체계, 산업용 드론, 안티드론 기술 등 다양한 분야의 드론 기술을 선보인다. 감시정찰 비행, 자율 복귀, 모의 투하 등 실제 운용 시연이 30분 간격으로 진행되며, 이스라엘과 미국 기업도 참여해 국제 기술 수준을 함께 소개한다.시민과 청소년을 위한 체험형 프로그램도 풍성하다. 드론 조립과 비행체험, 드론 축구대회가 마련됐으며, 반도체 아카데미 체험존, AI 반도체 드림교실, 반도체 버스 등도 운영된다. 관내 15개 학교 약 1800명의 학생들이 참여해 드론–반도체–AI로 이어지는 미래 산업 흐름을 직접 체험한다.개막식 이후 열린 투자유치 설명회에서는 이천시, 군부대, 기업이 함께 드론 산업 육성 방향과 협력 모델을 공유했다. 김경희 시장은 "드론과 반도체는 이천의 핵심 전략산업"이라며 "이번 페스티벌을 계기로 기술 실증과 산업 협력의 중심 도시로 도약하겠다"고 밝혔다.