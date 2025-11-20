성남시, 모든 시민 독감백신 무료 접종... 두 달 만에 접종률 41%

큰사진보기 ▲경기 성남시는 모든 시민 독감백신 무료 접종 사업 시행 두 달여 만에 접종률이 41%로 나타났다고 20일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 성남시는 모든 시민 독감백신 무료 접종 사업 시행 두 달여 만에 접종률이 41%로 나타났다고 20일 밝혔다.시는 9월 22일부터 이달 16일까지 성남시민 90만8464명 가운데 36만9564명(41%)이 독감백신을 접종한 것으로 집계했다.이는 전년도 같은 기간(2024. 9. 20~11.14) 접종률 36%보다 5%P 늘어난 수치다.대상자별로는 65세 이상 어르신의 접종률이 가장 높아 74%(12만3560명)를 기록했다.이어 △6개월~13세 57%(4만9461명) △임신부 54%(2560명) △14~64세 25%(16만3894명) 등의 순이었다.상대적으로 면역력이 약한 노약자와 어린이들이 높은 접종률을 나타낸 것과 14~64세 접종률이 전년도 같은 기간보다 4.5%P 증가한 것이 특징이다.시는 최근 독감(인플루엔자) 대유행과 독감백신 무료 접종 사업 효과가 맞물려 단기간에 높은 접종률을 보이는 것으로 분석했다.질병관리청 자료를 보면 이달 첫째 주(11월 2~8일) 기준 외래환자 1000명당 독감 의심 환자는 50.7명으로, 직전 주(10.26~11.1) 22.8명보다 2.2배 증가하는 등 빠른 확산세를 보이고 있다.독감 유행 시기도 예년보다 두 달가량 앞당겨져 질병관리청은 지난 10월 17일 독감 유행 주의보를 발령한 상태다.시는 현재 주로 유행 중인 독감 바이러스는 A형(H3N2)이며, 백신을 접종하면 감염되더라도 증상이 가볍게 지나갈 수 있다고 설명했다.그러면서 모든 시민 독감백신 무료 접종 사업을 시작한 2023년 10월부터 지난해 4월 30일까지의 접종률은 50%(전년 대비 13%P 증가)를 기록했으며, 발병률은 7.5%에 그쳤다고 부연했다.이는 당시 전국 평균 독감 발병률(8.0%)이나 경기도(8.5%), 인근 수원시(8.8%), 용인시(9.2%)보다 낮은 수준이다.성남시는 독감을 효과적으로 예방을 위해서는 면역 항체가 생기는 2주가량의 기간을 고려해 서둘러 예방 주사를 맞아야 한다고 강조했다.독감백신 무료 접종을 받으려면 신분증, 주민등록등본(미성년자), 산모 수첩이나 임신확인서(임신부)를 가지고 가까운 지정 병의원(549곳)을 방문하면 된다.지정 병의원 현황은 성남시 보건소 홈페이지에서 확인할 수 있다. 독감백신 무료 접종 기간은 내년 4월 30일까지다.