패스트트랙 유죄 판결에도 국민의힘 "단일대오로 싸울 여건 됐다"

"앞으로도 국민의힘은 자유민주주의와 법치주의를 무너뜨리려는 세력에 맞서 대한민국을 지켜내겠다."

장동혁 국민의힘 당 대표가 지난 패스트트랙(신속처리안건 지정) 정국에서 국회선진화법 위반으로 기소된 당 소속 인사들이 의원직 유지 '벌금형'을 일괄 받은 것을 두고 내린 평가이다. 기소된 전·현직 국회의원들이 모두 유죄를 선고받았지만, 사실상 비슷한 상황에 처하면 재차 국회 선진화법을 어겨서라도 물리력을 행사하겠다는 뜻으로 풀이된다.장동혁 대표의 20일 모두발언 '톤 앤드 매너'는 당 공식 논평이나 다른 의원들의 발언보다 한층 수위가 높았다. 당의 다른 메시지는 유죄 판결에 아쉬움을 표하면서도, 의원직 상실을 전원 면한 데 의미를 두고 재판부를 존중하는 뉘앙스였다. 그러나 장 대표는 이번 선고를 대여 투쟁의 동력으로 활용하려는 모양새이다.장동혁 대표는 이날 오후 현안 관련 기자간담회에서 "장장 6년 7개월 끌었던 패스트트랙 사건에 대한 1심 선고가 나왔다"라며 "정치적 갈등이 정치의 영역에서 해소되지 못하고 사법의 영역에서 다투게 된 걸 매우 유감스럽게 생각한다"라고 입을 열었다.그는 "재판부가 양형 사유로 밝혔듯 국회 내에서 일어난 정치적 행위이고, 행위 태양도 진정성 있는 협상을 요구하며 의사 표명하는 과정에서 수반된 부수적 행위였다"라고 주장했다. "직접적이거나 위협적인 행동과 거리가 멀었다"라는 항변이었다.또한 "이에 대해 국회 내 자율성은 위축시키고 국회법상 협의의 의미는 아주 넓게 해석함으로써 다수당의 폭거에 면죄부를 주는 판결을 한 점에 대해 깊은 유감을 표한다"라고 목소리를 높였다. 당시 자당의 물리력 행사를 "대한민국 헌정을 지키기 위한 마지막 저지선이었다"라고 추켜세운 반면, "정치와 사법의 판도 통째로 뒤흔든 중대 입법들을 당시 거대여당은 소수야당과 충분한 토론도, 협의도 없이 힘으로 밀어붙였다"라고 비난했다.장 대표는 "그날의 항거는 입법 독재와 의회 폭거로부터 대한민국 사법체계를 지켜내기 위한 소수야당의 처절한 저항이었다"라며 "오늘 선고받은 우리 당 의원과 보좌진들은 개인의 안위를 위해 싸운 게 아니다. 국가와 국민을 지키기 위해, 대한국민의 파괴를 막기 위해 온몸 던져 싸운 것"이라고 날을 세웠다.그는 특히나 "이것을 사법부로 끌고 간 자체가 문제라고 생각한다"라며 "검찰이 어떤 판단 하는지, 저희도 국민도 지켜볼 것"이라며 항소하지 말 것을 검찰에 주문하기도 했다.더불어민주당을 중심으로 이번 판결이 '봐주기'라는 비판이 나오는 데 대해서는 "국민들께서 충분히 납득가능한 판결을 두고 누구 봐주기다?"라고 반문했다. 바로 앞서까지 유죄 판결을 맹비난했던 그는, "대장동 항소 포기는 이재명(대통령)을 봐주기 위한 것이 명백하지만, 그리고 그 일당 범죄자들 봐주기 위함이 명백하지만, 이번 판결은 국민 모두가 수긍할 수 있는 양형"이라고 주장했다.정희용 사무총장은 이날 오후 전국당원협의회 사무국장 직무연수 및 성과 공유회에 참석해 마이크를 잡고 "민주당에서 일방 추진하는 것을 막기 위해 국민의힘 전·현직 국회의원이 맞서 싸우자고 일어난 정치 사안"이라며 "사법부로 끌고 가서 결국 의원직에 지장 없는 형이 나왔다"라고 강조했다. 그는 "유죄가 나서 대단히 아쉽지만, 일단 의원직을 유지하고 대표와 함께 단일대오로 싸울 수 있는 여건이 됐다"라고 평가했다.최보윤 수석대변인 또한 "유죄 취지로 판단한 것은 아쉽지만, 사법부의 결정을 존중한다"라고 논평을 냈다. "오늘의 판결은 헌정 질서를 지키기 위한 '불가피한 저항'이었음을 분명히 확인한 결정"이라는 자평이었다.그는 "2019년 민주당의 패스트트랙 강행으로 국회 운영의 기본 원칙이 짓밟히고, 절차와 합의의 정신이 무너졌다는 점을 법원이 외면하지 않았다"라며 "국회를 지키기 위해 야당이 선택할 수 있었던 최소한의 저항, 의회민주주의를 지키기 위한 고통스러운 항거의 명분을 법원이 인정한 것"이라고 해석했다.이어 "이는 민주당의 독주를 막기 위한 최소한의 저지선이 존재했음을 인정한 판결이기도 하다. 그런 점에서 오늘의 판결은 분명한 의미가 있다"라며 "결국 이 사태의 책임은 대화와 협상을 거부하고 국회의 폭력 사태를 유발한 거대 여당의 오만에 있다"라고 목소리를 높였다.특히 "그 어떠한 순간에도 의회민주주의를 훼손하려 할 때, 국민을 대신하여 단호히 맞서 싸울 것"이라고 밝혔다. 유사한 행동을 다시 취할 수 있음을 암시하는 듯한 뉘앙스였다. 또한 "대장동 개발 비리 항소를 포기했던 검찰이 항소 여부를 어떻게 판단하는지도 국민과 함께 똑똑히 지켜보겠다"라고도 경고했다.