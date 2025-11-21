큰사진보기 ▲경기민예총 등 예술인들이 경기도 문화예술 예산안 대폭 삭감 규탄 기자회견 중인 장면 ⓒ 위정량 관련사진보기

앞서 우리는 경기문화재단 문화예술진흥 사업비 전액 삭감에 관한 심각한 우려를 표명하는 성명을 통해 입장을 밝힌 바 있다. 여기에 더해 예술인 기회 소득을 비롯해 경기도 문화 예술 예산을 대폭 축소한 이번 예산안은 경기도 문화 정책 철학·방향 붕괴라는 사실을 증명하는 것으로 판단하며 깊은 우려를 하지 않을 수 없다.



예술인 기회 소득 삭감은 국가 문화 정책의 흐름을 정면으로 거스르는 결정이다.



세계가 주목하는 K-컬처 성과는 단기간에 이루어진 것이 아니다. 기초 예술을 토대로 지역 문화 축적을 오랜 시간 안정적으로 유지한 결과이다. 이를 강화하기 위해 현 정부는 출범 직후부터 ′예술인 기본 소득′ 도입을 공론화하며 창작 노동 안정성·예술인 사회적 권리를 국가 정책 방향으로 제시했다.



반면 경기도는 최소한의 안전망인 예술인 기회 소득마저 축소하며 국가 정책 큰 방향과 정면으로 충돌하고 있다. 전국 최초로 예술인 기회 소득을 시행해 문화 정책 선도 모델을 만들었던 경기도가 스스로 그 성과를 무너뜨리고 있는 것이다.



이번 예산안은 문화 생태계 전반을 위협하는 구조적 후퇴이다.

문제는 예술인 기회 소득 삭감만이 아니다. 2026년 예산안은 개별 사업 조정이 아니라 ′기초·교육·창작·유통·향유′ 전 과정을 광범위하게 축소하는 구조적 삭감이다. 이는 단순한 예산 축소가 아니라 예술인 생존·창작 기반을 무너뜨리고 지역 문화 생태계 지속성을 훼손하는 심각한 문제이다.



예술인 생존 기반 약화는 곧 도민 문화권 침해이다.

예술인은 지역 문화 생산자이자 공동체 문화 핵심 주체다. 예술인 활동을 위축케 하면 도민 문화 향유권·문화복지 서비스가 직격탄을 맞는다. 이는 도민 삶의 질을 후퇴케 하고 지역 문화 생태계에 장기적 손실을 초래한다. 경기도의 이번 예산 삭감 결정은 결국 도민 문화적 권리를 축소케 하는 결과로 이어질 것이다.



경기문화재단 문예진흥기금 전용을 전제로 한 사업비 전액 삭감은 문화정책 지속성을 무너뜨린다.

경기문화재단 문예진흥기금은 도민 세금으로 조성한 ′문화예술 발전 종잣돈′이다. 이는 예술인 창작 활동 보장과 도민 문화권 확대를 위한 장기적 재원이지 당장의 도 예산 부족을 메우는 임시 재원이 아니다.



사업비 전액 삭감을 통해 기금 전용을 압박하는 방식은 끝내 ′기금 고갈′을 불러오고 장기적 문화 정책 기반을 붕괴시키는 무책임한 결정이다. 경기도는 지금이라도 문화 예술 진흥에 관한 장기적 전망을 세우고 올바른 해법을 찾아야 한다.



경기지역 예술인들은 경기도와 경기도의회에 강력히 촉구한다

△ 경기도는 예술인 기회 소득 삭감안을 즉각 철회하라.

△ 경기도의회는 심의를 통해 문화 예술 분야 예산을 전액 2025년도 수준만이라도 복구하라.

△ 경기도는 예술인 기본 소득 도입을 위한 제도·재정 기반을 마련하라.

△ 경기도는 경기문화재단 문화예술진흥 사업비 전액 삭감 안을 즉각 철회하라.

△ 경기도와 경기도의회는 문화예술 예산 수립 과정에 예술계와 도민 참여를 제도적으로 보장하라

△ 참여 민주적 협의 구조 즉시 구축하라.



우리는 멈추지 않고 행동할 것이다.

우리는 예술인 권리와 지역 문화 생태계를 지키기 위해 강력한 연대와 실천 행동을계속 이어갈 것이다. 오늘부터 ′경기도 문 화 예술 예산 정상화 목적 예술인 서명 운동′을 시작한다. 도민과 예술인 힘을 모아 경기도 문화정책 퇴행을 반드시 막아낼 것이다.



2025년 11월 19일

사단법인 경기민예총

덧붙이는 글 | 이 기사는 통일뉴스에도 실립니다.자주·통일·평화 운동에 꾸준히 기여한 경기민예총과 경기문화재단 등의 사업비 윤영 자금을 2026년도에는 2025년도 대비 경가도로부터 무려 58% 삭감한 예산 책정으로 인해 경기의회가 아대로 의결하면 경기 예술인은 자신의 재능 발휘 불가·창작 활동 집중 불가·통일 운동 접고 택배·퀵 서비스 등 각종 알바를 뛰어야 하는 저지를 감안해 이 기사를 꼭 노출해주기를 바랍·니다,

경기도가 경기도의회에 제출한 예산안에 따르면, 경기문화예술 예산안이 전년 대비 59억 7900만 원(약 53%) 대폭 삭감됐다. 이에 대한 도 예술인들의 항의가 빗발치고 있다.19일 경기민예총은 경기도의회 브리핑룸에서 경기도가 문화 예산안을 대폭 삭감해 경기도의회에 제출한 데 대해 기자회견을 통해 항의·규탄했다.경기도는 2026년 관련 예산 52억 9200만 원을 도의회에 제출했다. 무려 59억 7900만 원, 약 53%를 대폭 삭감한 것이다. 기자회견에 참석한 성원들은 하나 같이 ″이는 예술인 생존 기반을 뿌리부터 뒤흔들고 경기도 문화 생태계를 심각하게 위협하는 결정″이라고 규탄했다.이 자리에서 이정현 경기민예총 부천지부장은 ″저는 경기도에서 창작 활동을 이어오며 예술인 기회 소득을 통해 실제로 작업에 큰 힘을 얻고 있었던 예술인 당사자″라고 소개한 뒤 ″오늘 저는 예술인 기회 소득 지원이 저를 비롯해 많은 예술인에게 어떤 의미였는지 그리고 현재 예산 감액이 무엇을 잃게 만드는지 말하고자 한다″면서 말문을 열었다.이정현 지부장은 ″예술인 기회 소득은 단순한 생활비 지원이 아닌 창작을 지속할 수 있는 최소한의 시간을 제공하기 위해 만들어진 제도″이고 ″예술 활동은 사회적 가치를 만들어내지만 그 가치가 경제적 보상으로 이어지지 않는 경우가 많다″고 밝혔다.이어 이 지부장은 ″그래서 문화 예술인 기회 소득 제도는 ′예술인을 복지 대상이 아닌 문화 생태계를 민드는 창작 주체로 인정했다′는 점에서 중요한 의미″라고 역설했다.이 ″지부장은 여러분도 아시겠지만 많은 예술가는 예술 활동 유지를 위해서 쿠팡이나 배달민족 등으로 생계를 유지하기도 한다″고 예술인 생활고를 밝혔다.그러면서 그는 ″이런 현실에 예술인 기회 소득은 실제로 작업실 유지나 재료비 마련 등 창작 기반을 지탱하는 역할을 해왔다. 부천에서는 이 기회 소득을 실행하고 있으며 예술인 기회 소득 지급 시기가 오면 서로 잘 받았는지 인사할 정도″라며 예술인들의 현실을 설명했다.끝으로 이 지부장은 "예술이 지역사회에서 어떤 역할했는지, 앞으로 무엇을 잃게 될지를 함께 생각하는 계기가 되길 바란다"고 호소했다.다음은 기자회견문 전문이다.