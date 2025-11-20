도주한 '도이치 공범' 충주서 체포... 김건희 재판 문자 속 남성

큰사진보기 ▲김건희특검 사무실에 걸린 현판 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

김건희 특검팀(민중기 특별검사)의 압수수색을 받다가 도주한 도이치모터스 주가조작 사건의 공범 이아무개씨가 검거됐다. 이씨는 구속 기소된 전직 대통령 윤석열씨 부인 김건희씨의 재판에서 공개된 문자 메시지 대화 속 남성이기도 하다.이씨는 1차 주가조작 작전 시기 주포로 지목된 인물로 김씨의 한 증권사 계좌를 맡았다고 알려졌다. 또한 김씨에게 건진법사 전성배씨를 소개해준 인물이기도 하다.이씨는 지난달 특검팀 압수수색 도중에 도주해 행방이 묘연한 상태였다. 하지만 특검팀은 이날 오후 언론공지를 통해 "서울경찰청 형사기동대와 공조해 오후 4시 9분경 충청북도 충주시 소재 휴게소 부근에서 체포해 특검에 압송하고 있다"고 밝혔다.지난 7일 김씨의 자본시장법 위반 등 혐의 사건 재판에서는 김건희씨가 이씨와 2012년 10월 나눈 문자 메시지가 공개됐다. 해당 대화에서 이씨는 "난 진심으로 네가 걱정돼서 할 말 못할 말 못하는데 내 이름을 다 노출하면 다 뭐가 돼. 김00이가 내 이름 알고 있다. 도이치는 손 떼기로 했어"라고 말했다. 이에 김씨는 "내가 더 비밀 지키고 싶은 사람이야 오히려"라고 답했다.이씨는 문재인 정부 시절인 2021년 수사선상에 올라 지명수배까지 됐지만, 2022년 5월 윤석열 정부 출범 이후 검찰 수사망에서 사실상 제외됐다. 그런 이씨는 지난해 말 음주운전으로 적발되자 경찰에 "가까운 지인이 서울중앙지검 반부패2부에서 몇 년 동안 수사를 받아왔는데, 최근 불기소 처분이 내려진 걸 축하하기 위해 술을 마셨다"고 답했다. 이씨가 겨냥한 지인은 김건희씨로 파악된다.특검팀은 이씨를 서울 종로구 특검팀 사무실로 압송한 뒤 피의자 조사를 진행할 방침이다.