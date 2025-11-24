술 마시고 복지관 찾은 할아버지께 한 부탁... 놀라운 변화 일어났다

안녕하세요! 이우고등학교에 재학중인 1학년 강유미, 김서윤, 김진모, 박정민, 주진서, 차수린입니다. 저희는 사회문제에 대해 공감하고 실천하는 문제공감프로젝트를 진행하는 과정에서 노인분들의 정서적 외로움을 알게 되었고, 깊이 고민해보려 합니다. 이에 대한 인터뷰와 설문조사를 진행했고, 앞으로 많은 할머니 할아버지들을 만나뵈어 이야기를 들어볼 예정입니다. 또한 그 모든 이야기를 기사에 담아 많은 사람들에게 알리려고 합니다.

큰사진보기 ▲중원노인복지관 정문에서 인터뷰를 마친 후, 기념으로 전수희 복지사님과 사진을 찍었다 ⓒ 차수린 관련사진보기

AD

- 어쩌다가 사회복지 일을 하시게 되셨나요?

"'나' 답게 살기 원하는 건 노인분들도 마찬가지거든요. 노인이라고 나와 다르지 않아요. 내가 좋아하는 걸 노인분들도 좋아하시고 그런 거예요. '독거노인분들의 생활이 어렵고, 힘들고 외로운 존재'라는 프레임은 그분들이 스스로 만드는 게 아니라 주변 사람들이 만들어요. 노인들도 마찬가지로 사회에서 의미 있는 존재가 되고 싶거든요. 사실 처음부터 외로운 사람들은 없잖아요. 그분들도 가족들, 직장이 있었을 거고 친구들도 있었을 텐데 나이가 들면서 이 관계적인 부분들이 조금씩 사라지는 거죠."

큰사진보기 ▲노인의 뒷모습 (자료사진) ⓒ 연합=OGQ 관련사진보기

"어르신한테 술 깨셨을 때 한번 만 찾아와 달라 부탁을 드려서, 어르신이랑 같이 이야기를 했어요. 어르신 젊었을 때 어떻게 사셨는지, 어떤 걸 할 때 행복한지 질문을 하기 시작했어요. 어르신은 젊었을 때 미장도 하고 건축도 하고 그랬는데 어쩌다가 (기초생활)수급자가 되셨다고, 자기는 맨날 집에만 있으니까 존재의 가치를 못 느낀다고 말씀하시더라고요. 그래서 이 어르신은 텃밭 활동하는 동아리에 들어갔는데, 텃밭 활동을 하면서 동료들도 생기니까 너무 좋더래요. 아, 지금은 반장님 되셨어요. 하하"

"이 할아버지처럼 자신이 노인으로서 할 수 있는 부분에 대해 고민하는 어르신들의 모습을 보면, 내가 어르신들과 같이 나아갈 수 있다는 걸 느껴요. 그럴 때 되게 행복했어요. 예전처럼 사회복지 프로그램을 만들고, 어르신들을 참여시키고, 끝나면 그냥 돌려보내는 형식적인 과정들이 일의 측면에서 보면 편할 수 있어요. 하지만 변화가 일어나진 않죠. 불쌍한 사람을 돕는 사회복지에서, 같이 함께 나아가는 사회복지를 했을 때 의미가 생겨요."

- 저희는 이 프로젝트의 목적을 '동정'이 아닌 '존경 으로 바라보는 것에 초점을 두고 있어요. 어려움을 듣는 것보다는 그분들의 삶을 들어보려고 하는데, 이 지점에서 더 고민해 봐야 할 것들이 있을까요?

"사실 젊은 세대도, 노인분들도 행복한 공동체를 원하는 것은 똑같거든요. 학생들과 어르신들이 만날 기회가 없어서 그런 것 같아요. 어르신들이 살던 사회와 지금 젊은세대가 살고 있는 사회는 너무 다르니까요. 그 격차를 이해하는 것이 먼저인 것 같아요. 젊은 사람도 노인에 대한 사회적인 배경들을 알고자 하는 태도와 자세가 필요하고, 노인들은 젊은 사람들의 입장을 이해하고자 하려는 노력이 필요해요."

*후원해 주신 원고료는 할머니, 할아버지와의 만남에 쓰겠습니다. 감사합니다.