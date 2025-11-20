"나경원 봐주기 판결" "면죄부"... '유죄 벌금형' 때린 민주당

국민의힘 나경원·송언석 의원 등이 '패스트트랙 사건 1심'에서 벌금형을 선고 받고 의원직을 유지한 가운데 더불어민주당·조국혁신당은 '유죄 판결'에 초점을 맞춰 평가했다. 이날 나경원 의원은 특수공무집행방해 벌금 2000만 원, 국회법 위반 벌금 400만 원을 선고받았다.
20일 오후 2시 서울남부지방법원 형사합의11부(부장판사 장찬)은 사건 발생 6년 7개월, 검찰 기소 5년 10개월 만에 1심을 선고했다. 전·현직 국회의원과 보좌진 등 27명은 2019년 4월 선거법 개정안 등의 패스트트랙 지정을 막기 위해 채이배 당시 바른미래당 의원을 의원실에 감금하고, 또 국회 의안 접수 과정을 방해해 특수공무집행방해-국회법 위반 등 혐의를 받았다(관련 기사 : '빠루' 나경원 벌금 2400만원, 의원직 유지...법원 "정치적 성격 참작"
https://omn.kr/2g479 ).
[민주당] 정청래 "법원, 장고 끝 악수"... 김병기 "법원 호된 꾸짖음 새기길"
민주당은 1심 선고 후 박수현 수석대변인 브리핑을 통해 "단 1원 벌금이라도 유죄 판결을 받았다면 국민의 법정에서는 그것이 중형"이라고 일침을 놨다. 박 수석대변인은 "(당시 행위가) 국회선진화법을 위반한 불법 폭력이라는 점이 사법부에 의해 명확히 확인됐다"라며 "유죄 판결을 받고도 반성은커녕 '명분 인정'으로 둔갑시키는 파렴치함과 법원이 불법이라고 판단한 폭력을 여전히 '민주당 독재 저지'라고 정당화하는 (나 의원의) 몰염치함에 경악을 금치 못하겠다"라고 비판했다.
"판결의 핵심은 동료 의원 감금, 의안과와 회의장 점거, 국회 직원과 동료 의원에 대한 물리력 행사 모두가 정치적 항거가 아닌 명백한 불법이라는 점이다. 책임의 중심에는 당시 자유한국당(현 국민의힘) 지도부가 있었다. 그럼에도 스스로를 피해자로, 민주당을 '의회독재' 가해자로 둔갑시키는 것은 역사에 대한 왜곡이고 사법부 판단까지 정치적 수사로 덮어씌우려는 만행이다."
당대표와 원내대표 등 지도부도 평가를 내놨다. 정청래 민주당 대표는 법원 결정이 불공정하다고 지적했다. 정청래 민주당 대표는 자신의 페이스북에 "(이번 선고는) 죄는 있으나 벌은 주지 않겠다는 '장고 끝 악수'"라며 "법원의 나경원 봐주기 판결에 분노한다. 오늘의 죄를 벌하지 않았으니 국힘이 국회 안에서 더 날뛰게끔, 법원이 국회 폭력을 용인한 꼴"이라고 혹평했다.
김병기 민주당 원내대표는 기자들과 만나 "국민의힘 의원들이 의원직 상실형은 면했지만, 법원의 호된 꾸짖음을 깊이 새겨봐야 한다"라며 "민주당은 여당답게 대화와 타협의 정신을 지킬 테니 국민의힘도 이번 판결에 교훈을 얻어 국민 앞에 부끄럽지 않은 태도를 보여 달라"라고 주문했다.
김병주 최고위원은 소셜미디어에 "나경원에 대한 이번 판결은 '백지 면죄부'"라며 "왜 사법개혁이 필요한지 국민이 똑똑히 알게 됐다. 이번 결정은 사법부가 스스로 정의의 무게추를 내던진 사건으로 기록될 것"이라고 썼다.
[조국혁신당] "국회 토론 기능을 특수폭행·감금으로 마비 시켰는데..."
조국 전 조국혁신당 비대위원장은 "국회법 제166조 위반이 유죄라고 판단하면서도, 500만 원 이하 벌금형을 선고해 의원직을 유지시켜 줬다"라면서 아쉬움을 표했다. 혁신당은 박병언 대변인 논평을 통해 "국회 본연의 토론 기능을 특수 폭행과 감금으로 마비시킨 행위에 대해 의원직을 유지시킨 이번 선고에 매우 유감"이라고 지적했다.
박 대변인은 "(사건 발생) 6년 7개월 만에 1심 판결이 나왔는데, 그 사이 나 의원 등 연루 의원들은 두 번 총선에 출마할 기회를 얻었다. (이는) 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건에 대해 7만 쪽 재판 기록을 이틀 만에 심리했던 신속함과 극명하게 대비된다"라며 "항소심에서 이들 양형 부당이 바로잡히기를 기대한다"라고 바랐다.
이준석 개혁신당 당대표는 민주당을 겨냥하는 입장문을 냈다. 이 대표는 "국회선진화법은 과거의 폭력과 폭언으로 얼룩졌던 국회의 모습을 바꾸기 위해, 교섭단체 간 합의를 통해 어렵사리 마련된 국회 운영의 핵심 원칙"이라면서도 "이번 판결로 몇몇 의원이 책임을 지게 됐지만, 정작 처벌 규정이 없는 수많은 다른 원칙들은 여전히 다수당의 편의에 따라 무시되고 있다"라고 짚었다.
한편 여당은 '패스트트랙 1심 판결'에 대한 검찰의 항소 가능성 전망에 대해선 구체적인 언급을 피했다. 박수현 민주당 수석대변인은 관련 질의에 "항소 여부는 검찰이 잘 판단할 것으로 생각한다"라고 답했다.