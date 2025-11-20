민형배 "광주 군공항 이전 물꼬 환영…책임 주체 정부로"

더불어민주당 민형배(광주광역시 광산을) 의원이 광주 민간·군공항 이전을 위한 정부 중재안을 대통령실과 3개 지자체(광주·전남·무안)가 큰 틀에서 합의한 것에 대해 "광주 군공항 이전 문제가 드디어 큰 물꼬를 텄다"며 환영의 뜻을 밝혔다.
민 의원은 이날 논평을 내고 "시민들의 절실한 바람이 정부의 결단을 끌어낸 것"이라며 "'특별한 희생에는 특별한 보상'이라는 원칙이 비로소 제도와 재정에 담기기 시작했다"며 이같이 말했다.
이어 "광주시민에게는 군공항 소음·안전 문제를 해결하고, 송정 일대를 새로운 미래 거점으로 재탄생시킬 수 있는 길이 열렸다"라며 "무안군과 전남에는 호남의 하늘길을 넓히고, 첨단산업과 연계된 국가산단으로 도약할 수 있는 기회가 만들어졌다"고 평가했다.
또 "갈등과 대립의 이전 논의가 광주·전남·무안 상생의 비전으로 전환되고 있다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "남은 과제는 실행이며 중요한 건 법과 제도다. 기부대양여 방식의 한계를 어떻게 넘을지, 광주시 재정 부담을 어떻게 줄일지, 군공항과 민간공항 통합 이전을 확실히 묶어낼 수 있을지가 핵심"이라고 진단했다.
민 의원은 광주 군공항 이전이 정부 주도로 이뤄질 수 있도록 법·제도 개혁을 추진하겠다고 강조했다.
그는 "국회 토론회를 통해 기부대양여 방식의 구조적 한계를 짚고, 군 공항을 비롯한 국가안보시설 이전의 책임 주체를 '정부'로 명확히 하는 방향을 심도 있게 논의하겠다"고 말했다.
그러면서 "광주 군 공항 이전은 단순한 시설 재배치가 아니다. 광주의 미래, 전남의 균형발전이라는 더 큰 비전의 문제"라며 "앞으로 구성될 6자 협의체와 관련 법·예산 논의 과정까지 꼼꼼하게 챙기겠다"고 덧붙였다.
