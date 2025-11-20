"국회, 지방선거 선거구 획정 신속히 진행해야"

큰사진보기 ▲차성환 광장연합정치부산시민연대(준) 상임대표, 이은미 광장정치울산연대 운영위원, 이병하 경남정치개혁광장시민연대 공동대표는 20일 국회를 방문해 신정훈 행정안전위원장을 면담했다. ⓒ 경남정치개혁광장시민연대 관련사진보기

광장연합정치부산시민연대(준), 광장정치울산연대, 경남정치개혁광장시민연대로 구성된 '내란세력 척결과 정치개혁실현을 위한 부울경 시민사회협의회'(아래 부울경 광장정치연대)는 신정훈 국회 행정안전위원장을 만나 공직선거법 즉각 개정과 신속한 지방의회 선거구 획정을 촉구했다.차성환 광장연합정치부산시민연대(준) 상임대표, 이은미 광장정치울산연대 운영위원, 이병하 경남정치개혁광장시민연대 공동대표는 20일 국회를 방문해 신정훈 위원장을 면담했다.부울경 광장정치연대는 "국회는 시민사회의 의견을 반영하여 공직선거법을 즉각 개정하고, 선거구획정을 신속히 진행하라"라며 요구사항을 신 위원장한테 전달했다.이들은 "'내란세력'을 제외한 모든 헌정수호세력이 승리하는 조건을 만드는 것이 급선무"라며 "그 첫걸음이 '공직선거법이 민주적으로 개정'되고, 또 신속한 '선거구획정'을 통하여 민주진보진영의 연대가 실질적으로 가시화되는 것"이라고 강조했다.이들은 "오랫동안 국회는 '공직선거법 개정'의 열망을 외면하여 왔으며 지금 현재도 역시 마찬가지로 국회 본연의 의무를 저버리고 있어, 부산, 울산, 경남의 시민사회와 광장시민들로부터 불신을 받고 있다"라고 지적했다.부울경 광장정치연대는 "국회는 광장시민의 요구를 받아들여 즉각 '공직선거법'을 개정하라", "국회는 공직선거법을 준수하여 선거구획정을 신속히 진행하라"라고 요구했다.신정훈 위원장은 "국민들을 위해 신속하게 노력하겠다"고 답했다.