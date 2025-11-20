울산시, '어르신 교통복지 확대·도시철도망 구축' 추진

큰사진보기 ▲김두겸 울산시장이 20일 시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 '울산 교통망 강화' 5대 정책을 발표하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

AD

울산시가 시내버스 무료 연령을 현재 75세에서 70세로 낮추고 어르신 바우처택시 지급 연령도 85세에서 80세로 낮추는 등 어르신 교통복지를 확대하기로 했다.또한 '도시철도망(트램 2~4호선, 신규 3개 노선) 계획 구축, 동남권 30분 생활권 실현을 위한 울산역 출발 광역철도 건설, 태화강역 고속철도 기능 강화로 서울·강릉 등 접근성 향상, 부울경 통합환승할인 시스템 2029년 트램1호선 개통 시점에 시행' 등 도시철도망을 구축한다.울산시 김두겸 시장은 20일 시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 이같은 '울산 교통망 강화' 5대 정책을 발표하며 "산업수도를 넘어 인공지능(AI) 기반의 미래 교통도시로 도약하겠다"고 밝혔다.김두겸 울산시장은 "시민 한 분 한 분이 체감할 수 있는 교통혁신을 통해, 울산 교통의 미래인 '시간은 줄이고, 기회는 늘리는 가장 살기 좋은 도시 울산'을 만들어가겠다"라고 말했다.김두겸 시장 브리핑에 따르면, 이번 정책은 버스와 철도를 중심으로 시민 누구나 빠르고 편리하게 이동할 수 있는 대중교통 혁신을 핵심 목표로 추진된다.어르신 교통복지 정책 확대의 경우 이번 조치로 약 11만 5000명의 70세 이상 어르신 모두가 혜택을 받게돼 기존 75세 이상 어르신 6만 5000명보다 약 2배 확대된다. 다만, 이용횟수는 월 60회 한도로 가능하다.또한, 2026년 상반기 중 어르신 교통 이동권 지원을 위해 바우처 택시 대상을 기존 85세 이상에서 80세 이상으로 확대해 병원 진료 이동을 지원한다. 이에 기존 85세 이상 1만 4000명보다 2만 명 늘어난 3만 4000명이 혜택을 볼 것으로 예상되며 이동이 제한되었던 어르신들의 외출 기회를 넓히고, 사회적 고립을 완화하는 교통복지 확대 효과가 기대된다.울산 도시철도망 구축의 경우 울산시는 기존 도시철도 2·3·4호선을 재검토하고, 신규 3개 노선을 포함한 도시철도망 계획을 새롭게 구축했다.계획에 따르면 2호선은 북울산역~야음사거리 구간을 진장유통단지 경유로 변경해 수요를 강화했고, 지난 10월 말 기획재정부 예비타당성조사 대상 사업으로 선정돼 사업 추진을 본격화한다. 동구로 가는 3호선과 원도심 활성화를 위한 4호선은 도로 여건과 수요와 공급 균형을 고려해 단선으로 조정시켜 실현 가능성을 높였다.신규 노선으로는 ▲2호선 북구연장(북울산역~이화사거리) ▲2호선 남구연장(야음사거리~새터삼거리) ▲중구 혁신도시선(신복교차로~종가로~진장유통단지)이 포함된다. 혁신도시선은 1, 2호선과 함께 도심 순환철도망을 구성하게 된다.울산시는 도시철도망 구축계획의 국토교통부 승인 후 단계별 추진을 통해 시민 대부분이 걸어서 닿는 생활형 철도 도시 울산을 만들어갈 계획으로, 트램 1호선은 내년 7월 착공해 2029년 개통 예정이며, 수소 트램을 도입해 친환경·저소음 교통체계를 실현한다.또한 울산역에서 출발하는 광역철도가 건설된다. 이미 동해선 광역전철 북울산역 연장은 차질 없이 추진돼 내년 9월 개통 예정이며 울산역에서 출발해 부산 노포로 가는 '울산~양산~부산 광역철도'는 지난 7월 예비타당성조사를 통과하고 현재 기본계획 수립 중으로 오는 2027년 설계 후 2031년 개통을 목표로 건설된다.또, 울산역에서 출발해 양산~김해~창원으로 이어지는 '동남권 순환 광역철도'는 내년 상반기 예비타당성조사 결과를 앞두고 있다.이들 노선이 완성되면 울산-양산-부산-김해-창원이 하나의 통합 연결망(네트워크)으로 이어지고, 울산역과 태화강역은 동남권 철도망의 핵심 환승 거점으로 부상하게 된다.울산시는 국토교통부 및 인근 지자체와 협력해 광역철도 사업의 예타 통과와 조기 착공을 적극 추진할 방침이다.이어 태화강역 고속철도 기능 강화의 경우 울산의 교통 거점인 태화강역은 향후 KTX-이음과 KTX-산천, SRT를 모두 탈 수 있는 복합철도 거점(허브)으로 거듭난다.올 연말부터 청량리행 중앙선 케이티엑스(KTX)-이음 운행이 기존 하루 6회에서 18회로 3배 증편되며, 강릉행 동해선에도 케이티엑스(KTX)-이음이 투입되어 이동시간이 기존 4시간에서 2시간대로 단축된다.또한 서울과 수서역으로 가는 케이티엑스(KTX)-산천과 에스알티(SRT)의 태화강역 3회 정도 유치를 추진해, 2028년 울산국제정원박람회 방문객 교통 편의를 대폭 향상시킬 계획이다. 경부고속선 병목구간인 평택~오송 2복선화가 완료되면 운행 횟수 확대도 검토된다.이를 통해 태화강역은 동해선과 중앙선, 경부선이 모두 출발하는 중부권과 동해권을 잇는 교통 중심역으로 성장할 전망이다.마지막, 부울경 통합 환승할인 체계(시스템)가 구축된다. 울산시는 2029년 트램 1호선 개통 시점에 맞춰 부산·양산·김해, 코레일과 통합 환승할인 체계(시스템)를 시행한다.교통카드 한 장으로 울산, 부산, 양산, 김해 지역의 모든 대중교통(버스·도시철도)과 코레일 운영 동해선 광역전철을 이용할 수 있으며, 매 하차 후 40분 이내 환승 2회까지 기본요금만 지불하는 통합 요금체계가 적용된다.김두겸 시장은 "이 제도가 시행되면 단순한 기술적 통합을 넘어, 부울경이 하나의 생활권으로 연결되는 신호탄이 될 것으로 기대된다"고 밝혔다.