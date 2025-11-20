전남대 '이산화탄소, 태양빛으로 고효율 연료 전환' 기술 개발

큰사진보기 ▲전남대 화학교육과 강순형 교수와 연구 모형 사진. ⓒ 전남대 관련사진보기

전남대학교 연구팀이 태양 빛만으로 이산화탄소를 유용한 물질로 바꾸는 차세대 인공광합성 기술을 개발했다.기존 기술보다 효율과 안정성이 크게 향상되며, 탄소중립 실현을 앞당길 핵심기술로 주목받고 있다.19일 전남대에 따르면, 화학교육과 강순형 교수 연구팀은 포항가속기연구소·한양대학교와의 공동연구를 통해 '은(Ag) 단원자 촉매 기반 태양광 CO2 전환 시스템'을 개발했다.이 기술은 태양광 에너지만을 사용해 이산화탄소를 일산화탄소로 바꾸는 인공광합성형 장치로, 태양–연료 변환 효율 8.8%, 패러데이 효율 94%라는 세계 최고 수준의 성능을 입증했다.이는 기존 전기화학식 CO2 전환 시스템보다 2배 이상 높은 효율이다.특히 외부 전기 공급 없이도 작동하는 '자가 구동형 태양 연료 생산 시스템'을 구축했다.강순형 교수는 "태양광만으로 이산화탄소를 다시 유용한 자원으로 바꾸는 핵심기술을 제시한 연구"라며 "차세대 인공광합성 시스템의 실용화 가능성을 높인 의미 있는 성과"라고 말했다.이번 연구는 한국연구재단 대학중점연구소지원사업 및 중견 연구의 지원을 받았으며, 에너지 분야 세계적 권위지 Advanced Energy Materials(IF 26, 상위 2.5%) 2025년 11월호에 게재됐다.