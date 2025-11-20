노동계·시민단체, 울산화력 사고 한국동서발전-HJ중공업-하청업체 고발

▲중대재해없는 세상만들기 울산운동본부와 민주노총 울산본부가 20일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 공공기관 발주공사부터 중대재해를 근절하라고 요구했다. 이들은 울산화력 사망사고와 관련해 동서발전과 시공사, 하청업체를 고발했다. ⓒ 민주노총울산본부 관련사진보기