빌 게이츠가 연단에 든 '똥 병'

2018년 베이징에서 열린 재발명된 화장실 엑스포(Reinvented Toilet Expo)에서 빌 게이츠가 배설물 샘플이 든 투명 병을 옆에 놓고 위생·화장실 기술의 필요성을 강조하며 연설하고 있다.

덧붙이는 글 | 이번 글에서는 빌 게이츠가 왜 국제 무대에서 ‘대변이 든 비커’를 들어 올렸는지, 그리고 기술·ODA·국제 WASH 사업이 왜 수십 년 동안 막대한 예산을 투입하고도 현장의 문제를 해결하지 못했는지를 살펴보았다.



문제의 핵심은 단순하다. 기술이 부족해서가 아니라, 현장에 맞는 기술·운영·철학이 없었기 때문이다. 이 구조적 실패를 직시하지 않는 한, 우리는 앞으로도 같은 실수를 반복할 것이다.



다음 편에서는 시선을 지구 밖으로 확장해 보려고 한다. 지상에서도 해결하기 어려운 배설물 문제는 최첨단 우주산업에서도 여전히 ‘생명유지의 핵심 과제’이다. 우주정거장에서도 인간은 매일 배설물을 만들고, 이는 단순한 처리 문제가 아니라 생존 시스템의 일부다.



필자는 손자와 함께 NASA를 방문해 실제 우주 화장실을 직접 보고 기록한 경험이 있다. 다음 기사에서는 그 생생한 현장과 함께 ‘우주에서의 똥’이 어떻게 생명을 지키는 시스템으로 재탄생하는지 자세히 다뤄보고자 한다.

2018년 베이징. 재발명된 화장실 엑스포(Reinvented Toilet Expo) 연단에 선 빌 게이츠는 투명한 비커 하나를 조용히 들어 올렸다. 그리고 참석자들을 향해 이렇게 말했다."이 비커에 뭐가 들어 있는지 짐작할 수 있을 겁니다. 맞습니다. 사람의 대변입니다."그는 이어서 전 세계 수십억 명이 여전히 안전한 화장실을 이용하지 못하고 있다는 사실을 설명하며 다음과 같은 경고를 덧붙였다."이 같은 병원균들이 설사, 콜레라, 장티푸스 같은 질병을 일으키며, 매년 5세 미만 아동 약 50만 명이 이런 위생 문제로 목숨을 잃습니다."세계 최고 부호가 국제회의장에서 '대변이 든 비커'를 들고 나온 이유는 사람들을 놀라게 하려는 퍼포먼스가 아니라, 전 세계가 여전히 외면하고 있는 현실을 직면하라는 메시지였다. 그는 기술 개발과 위생 혁신에 수십 년을 투자해 왔지만 "문제의 본질은 아직 해결되지 않았다"는 점을 누구보다 분명히 알고 있었다. 이 장면은 우리가 화장실 문제를 어떻게 이해하고 있는지 그리고 기술·정책·공적개발원조(ODA)가 왜 여전히 기대만큼의 효과를 내지 못하는지를 다시 생각하게 만드는 출발점이다.빌 게이츠는 지난 10여 년 동안 미래형 화장실 기술 개발에 2억 달러 이상을 투자해 왔다. 우리나라를 포함한 전 세계 ODA도 수십 년 동안 WASH(Water, Sanitation and Hygiene) 프로젝트에 막대한 예산을 투입해 왔다. 그런데도 전 세계의 화장실 문제는 여전히 제자리걸음이다. 왜일까?게이츠 재단도, 각국 정부도, 국제기구도 수십 년 동안 깨끗한 물과 화장실 보급을 위해 엄청난 투자를 해왔지만 실제 현장에서는 기대만큼의 변화가 일어나지 않았다. 그 이유는 다섯 가지 구조적 문제로 압축할 수 있다.① 위생시설(Sanitation)의 본질을 모른 채 접근했다, 문제의 정의가 잘못되었다많은 정책 담당자와 기술 개발자들은 화장실 문제를 '변기의 문제' 또는 '수세식 여부' 정도로 이해해 왔다. 그러나 위생시설은 물 → 배설물 → 하수 → 에너지 → 건강 → 문화 이 모두가 연결된 복합 시스템이다. 문제의 성격을 정확히 정의하지 못하니 해결책도 엉뚱한 곳으로 흘러간 것이다.② 기술이 너무 첨단이었다, 현장에서는 유지가 불가능했다개발된 화장실 기술들은 엔지니어링 관점에서는 뛰어났지만 전기, 복잡한 부품, 고가 필터, 정비 기술에 의존했다. 하지만 아프리카의 마사이족 마을, 전기가 간헐적으로만 공급되는 아시아 농촌, 부품을 살 수 없는 산간 지역에서는 "고장 나면 그대로 끝나는" 기술이었다. 기술이 아니라 '현장성'이 핵심이라는 점을 간과한 것이다.③ 문화·기후·습관·사용자 특성을 고려하지 않았다, 현장 적합성 부재화장실은 기술이 아니라 생활 문화이다. 물을 얼마나 쓰는지, 누가 청소하는지, 기후는 어떤지, 교육 수준은 어떠한지에 따라 같은 화장실도 완전히 다르게 작동한다. 이 요소들을 고려하지 않은 채'기술만 좋은' 해법을 들이밀면 정착되기 어렵다.④ '공짜 시설'의 딜레마, 소유감(ownership)이 없다많은 ODA 화장실은 설치는 되었지만 관리와 유지의 주체가 없다. 누가 청소할지, 누가 고칠지, 필요한 비용을 어떻게 조달할지에 대한 운영 체계가 없으니 결국 몇 년 지나지 않아 방치된다. 기술보다 더 중요한 것은 운영하는 사람이라는 사실이 지속적으로 간과되고 있다.⑤ 배설물을 '버려야 할 쓰레기'로만 보는 인식, 순환 철학의 부재빌 게이츠는 기술 개발을 논의할 때마다 배설물이 비료·에너지·자원으로 재활용될 수 있다는 점을여러 차례 강조해 왔다. 그의 메시지는 명확했다. "배설물은 버리는 물질이 아니라 순환해야 하는 자원"이라는 것이다. 그러나 대부분의 정책과 기술은 여전히 '똥=폐기물'이라는 인식에서 벗어나지 못했다. 기술 이전에 철학이 바뀌어야 한다는 사실이 계속 무시되고 있는 것이다.기술은 있었지만, 현장에 맞는 기술은 없었다. 빌 게이츠가 연단에서 똥 병을 든 이유는 이 단순한 진실을 다시 한 번 직시하라는 뜻이었다. 우리는 첨단 기술에 집착해 정작 필요한 '현장의 기술'을 놓치고 있었다.해답은 더 높은 기술이 아니라 방향의 전환이다.1) 현장 중심 기술로 재설계해야 한다: 전기 없이, 복잡한 부품 없이, 사용자 스스로 고칠 수 있는 단순한 구조.2) 배설물을 자원으로 보는 순환 철학이 필요하다: 배설물 분리, 자원화, 생태 순환, 지역 내 재투입 구조.3) 기술보다 '사람'을 먼저 설계해야 한다: 운영 체계, 소유감, 교육, 관리 주체.이 부분이 비어 있으면 어떤 기술도 성공할 수 없다. 잔혹하지만 명확한 진실은 이것이다. 우리는 기술이 부족한 것이 아니라 올바른 질문을 던지지 않았다. 빌 게이츠의 똥 병은 그 질문을 다시 던지기 위한 상징이었다."우리는 왜 아직도 19세기 방식의 화장실을 쓰고 있는가?"이 질문에 답하는 순간, 전 세계 위생 문제의 해답도 비로소 보이기 시작할 것이다.