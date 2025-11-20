3년 넘도록 시정질문 7건... 혈세 받는 시의원, 얼마나 일했나

큰사진보기 ▲9대 진주시의회 의원별 5분 발언, 시정질문, 조례발의 현황 ⓒ 진주시의회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲9대 진주시의회 시정질문은 7건에 불과했다. ⓒ 단디뉴스 관련사진보기

▲신서경 의원은 장애 아동 학대 사건과 관련해 시 차원의 예방과 대응 방안을 질의하며, 사회적 약자 보호 정책 강화 필요성을 강조했다.

▲윤성관 의원은 '기업하기 좋은 도시 진주' 조성을 위한 정책 현황과 개선 과제를 점검하며, 지역 경제 활성화를 위한 시정 대응을 요구했다.

▲이규섭 의원은 남부내륙철도 건설사업과 관련해 정책 방향과 추진 과정의 안정성을 질의하며, 시민 불편 최소화를 위한 대책 마련을 촉구했다.

▲최민국 의원(2회)은 e스포츠 상설경기장 건립과 반려동물 지원센터·동물보호센터 부지 선정 문제와 관련해, 주민 의견 수렴과 시설 운영 계획에 대한 구체적인 답변을 요구했다.

▲오경훈 의원은 생활폐기물 소각시설 설치사업과 관련해 환경 정책과 주민 생활 편의의 문제점을 점검했다.

▲서정인 의원은 진주시 하천 관리와 수해 예방 정책 전반에 대한 재검토를 요청하며, 시민 안전과 자연재해 대응 체계 강화를 강조했다.

큰사진보기 ▲2025년 10월 진주시의회 업무추진비 사용내역 ⓒ 단디뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲9대 진주시의회 의원겸직현황 ⓒ 단디뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲9대 진주시의회 의원겸직현황 ⓒ 단디뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 박보현 기자는 단디뉴스 소속입니다. 이 기사는 단디뉴스에도 실립니다.

오는 21일 제270회 정례회를 앞둔 제9대 경남 진주시의회가 지난 3년 4개월 동안 진주시 행정을 견제하고 감시하기 위한 시정질문을 단 7건 한 것으로 확인됐다.기자는 진주시의회 홈페이지에 올라온 2022년 7월 1일~2025년 10월 31일 제9대 진주시의회 회의록 내용 중 의원 22명의 5분 발언, 시정질문, 조례 발의 건수를 집중 분석했다. 그 결과 다수 의원들은 5분 발언과 조례 발의에는 비교적 활발히 참여했지만, 시정 질문은 단 한 차례도 하지 않은 의원이 16명에 달하는 것으로 집계됐다.5분 발언의 경우 박미경 국민의힘 의원이 24회로 가장 많은 발언을 했으며, 뒤이어 윤성관 더불어민주당 의원이 19회, 김형석(국민의힘)·이규섭(민주당) 의원이 각 15회, 최호연 국민의힘 의원이 14회, 정용학(국민의힘)·최지원(민주당) 의원이 12회, 강묘영(국민의힘)·전종현(민주당) 의원이 11회, 오경훈 국민의힘 의원이 10회, 최민국·황진선 국민의힘 의원이 8회, 신현국 국민의힘 의원이 7회, 신서경 민주당 의원이 6회 순으로 나타났다.이밖에 강진철(국민의힘)·서정인(민주당)·최신용(국민의힘) 의원이 각 5회, 박종규(국민의힘)·양해영(국민의힘)·임기향(국민의힘) 의원이 각 4회, 박재식(민주당) 의원 3회, 백승흥(국민의힘) 의원 2회로 나타났다.조례 발의에서는 정용학 의원이 13건을 발의하며 가장 활발한 의정 활동을 펼친 것으로 나타났다. 정 의원은 청년 정책, 출산 친화 정책, 스포츠 마케팅 등 지역 사회 전반을 아우르는 조례를 다수 발의했다.이규섭 의원은 12건으로 뒤를 이었으며, 발달장애인 지원, 특수교육 신설, 환경 보호, 재활용 정책 등 다양한 사회복지·환경 분야에서 활동했다. 김형석 의원은 경제와 복지 분야에서 11건의 조례를 발의하며 지역 경제 활성화와 복지 향상에 주력했다. 오경훈 의원 역시 11건의 조례를 발의하며 교육, 안전, 생활환경 등 다양한 분야에서 활발한 의정 활동을 펼쳤다.박미경 의원은 문화·예술·체육과 청년 정책 관련 조례 10건을 제출했고, 윤성관 의원도 10건으로 뒤를 이으며 지역 사회 전반에 걸친 정책 지원에 힘을 쏟았다. 이밖에 최지원 의원은 8건, 전종현 의원은 7건, 강진철 의원은 6회의 조례를 발의하며 지역 발전과 시민 생활 개선을 위한 의정 활동에 참여한 것으로 나타났다.반면 조례 발의 5회 이하 건수를 살펴보면, 최민국 의원이 5건, 강묘영·박재식·임기향·최신용 의원이 각각 4건으로 뒤를 이었다.신서경 의원은 3건을 발의했으며, 서정인·최호연·백승홍·황진선 의원은 각 2건에 그쳤으며, 양해영 의원은 단 1건의 조례를 발의한 것으로 나타났다.가장 눈에 띄는 문제는 시정 질문의 부재다. 9대 의회 출범 이후 현재까지 진행된 시정 질문은 단 7건에 불과하다.이는 과거 의회와 비교할 때 눈에 띄게 감소한 수치다. 8대 의회는 27건, 7대 의회는 24건, 6대는 21건, 5대는 53건, 4대는 148건의 시정 질문이 이뤄졌다.주요 시정 질문 사례는 다음과 같다.경상국립대 최상한 교수는 "5분 발언이나 조례 발의가 활발하더라도, 시정 질문이 적으면 실질적 정책 검증과 견제 역할은 제한된다"면서 "국민의힘 단독 우위 구조와 진보정당 의원 부재로 다양한 시각과 정책 검증이 제한적"이라고 진단했다.이번 제9대 진주시의회는 국민의힘 우위의 구조 속에서 3선·재선 의원 6명과 초선 의원 14명으로 꾸려졌다. 7·8·9대 내리 3선을 기록한 서정인 의원을 비롯해 강묘영·박미경·백승홍·윤성관·임기향 의원이 재선에 해당한다.유권자들은 초선 의원 비중이 절반을 넘는 구성이 변화의 동력이 될 것으로 기대했지만, 실제 의회 운영과 정책 검증 과정에서는 한계가 있다는 지적이 나온다.진주시의회는 2022년 7월 상반기 의장에 양해영 의원, 부의장에 최신용 의원이 선출됐고, 2024년 7월 후반기에는 백승홍 의장과 황진선 부의장이 선출되어 활동을 이어가고 있다.진주시의회 홈페이지에 게시된 자료에 따르면, 9대 시의회 운영활동비는 2022년 7월부터 2025년 10월까지 총 4억3900여만 원으로 집계됐다.2022년 7월부터 12월까지는 9273만 원, 2023년은 1억 4261만 원, 2024년은 1억 5777만 원, 2025년 1월부터 10월까지는 4668만 원이 집행됐다.2020년 진주시의회 허정림 의원 대표발의로 마련한 '업무추진비 사용 및 공개 등에 관한 규칙'에 따르면, 허정림·조현신·강묘영·김경숙·김시정·류재수·황진선 의원 등 7명이 진주시의회 윤리강령 및 행동강령 조례 제17조에 근거해 업무추진비 사용 기준을 명확히 하고자 했다.해당 규칙은 업무추진비 집행의 투명성을 높이기 위한 장치를 포함하고 있다. 제6조(사용 내역 공개)는 업무추진비의 사용일자, 집행 목적, 대상 인원수, 금액, 결제방법(법인카드·현금 등), 사용처 등을 별지 서식에 따라 지출 건별로 공개하도록 의무화했다.또한 제8조(교육 및 점검)는 업무추진비의 부당 사용을 방지하기 위한 관리·감독 조항을 담고 있다. 규칙에 따르면 의회 의장은 연 1회 이상 관련 교육을 실시해야 하며, 사용 내역을 주기적으로 점검해 이상 여부를 확인하도록 규정했다. 부당 사용이 확인될 경우에는 제9조에 따른 조치를 취하도록 명시했다.해당 규칙은 업무추진비를 둘러싼 논란을 예방하고, 의정활동에 대한 시민 신뢰를 확보하기 위한 최소한의 제도적 장치로 평가된다.그러나 실제 집행 현황을 보면, 업무추진비 대부분이 동료 의원이나 시의회 사무국 직원과의 식사에 사용된 것으로 나타났다.지난 2024년 3월 시의원들의 의정활동비가 인상돼, 의원들은 월정수당 227만 원과 의정활동비 최고치인 150만 원을 합쳐 매달 약 377만 원, 연간으로는 4520만 원가량을 받게 됐다.한편, 진주시의회 의원의 임기는 4년으로, 10대 진주시의회 의원 선거는 2026년 6월 3일에 치러질 예정이다.