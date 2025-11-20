"대전 갑천 호사비오리 사라졌다... 하수관거 공사 중단하라"

큰사진보기 ▲공사 중인 대전 갑천 현장. ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲호사비오리 ⓒ 서정화 관련사진보기

멸종위기 야생생물 1급이자 천연기념물 제448호인 호사비오리가 올해 대전 갑천 하류에서 한 마리도 관찰되지 않았다. 대전환경운동연합은 20일 이 같은 사실을 확인하고, 하수처리장 이전을 위한 관거 공사로 인한 서식환경 교란이 주요 원인이라고 주장하며 공사 중단을 촉구했다.대전환경운동연합에 따르면, 호사비오리는 지난 2015년 이 단체가 처음으로 갑천 하류에서 서식을 확인한 이후 매년 5~12마리 내외가 월동해 온 대표적 멸종위기종이다. 그러나 올해 10~11월 실시한 정기 모니터링에서 단 한 마리도 확인되지 않았으며, 이는 관거공사에 따른 서식지 교란이 결정적 요인이라고 이들은 주장했다.이들에 따르면, 공사가 진행 중인 구간은 하천 내 바위섬이 형성되어 있어 휴식과 포식이 용이하고, 사람과의 거리를 일정하게 유지할 수 있는 등 호사비오리에게 최적의 월동 조건을 갖춘 곳이다. 하지만 올해 들어 본격적인 중장비 투입과 함께 소음, 진동, 하상 교란, 수질 악화 등이 지속되면서 서식환경이 급격히 악화됐다는 것.또한 호사비오리는 청정한 하천과 호소를 선호하며, 잠수해 작은 어류를 포식하는 종으로 외부 교란에 매우 민감하다. 국제자연보전연맹(IUCN)은 이 종을 멸종위기종(EN)으로 분류하고 있으며, 동아시아 개체군 감소가 보고되는 등 보호 필요성이 높아지고 있다는 것이다.문제는 공사 과정에서 진행된 환경영향평가의 부실이다. 대전환경운동연합은 "2022년 10월 24일 완료된 환경영향평가서 어디에도 호사비오리 도래 기록이 단 한 차례도 언급되지 않았다"며 "당시에도 이 지역에서 월동 중이던 개체가 확인됐는데 이를 누락한 것은 명백한 부실 평가"라고 비판했다.이들은 특히 "평가서의 조류 조사 결과가 현장 모니터링 자료와 현격히 차이가 나며, 계절성과 조류 특성이 반영되지 않았다"며 "사업자가 직접 평가를 발주·관리하는 현행 구조가 근본 원인"이라고 지적했다.아울러 "이러한 구조는 사업자에게 유리한 결론을 도출하도록 유도하고, 멸종위기종이나 겨울철새 도래 시기 고려를 소홀히 하는 결과로 이어진다"고 덧붙였다.그럼에도 대전시는 공사 시기를 조정해 월동기 교란을 최소화할 수 있었음에도 회피 기간을 설정하지 않고 공사를 강행했다고 이들은 지적했다.대전환경운동연합은 "매년 반복적으로 서식하던 멸종위기종의 생태 주기를 무시한 채 공사를 밀어붙인 것은 시의 환경 관리 의무를 방기한 것"이라며 "결국 갑천에서 호사비오리가 사라지는 사태를 초래했다"고 비판했다.이들은 대전시에 ▲관거공사 즉각 중단 ▲호사비오리 미도래 원인 조사 및 공사 생태 영향 검토 ▲조류·멸종위기종 정기 모니터링 시스템 구축을 요구했다. 또한 환경부에는 "부실 환경영향평가에 대한 감사 실시와 사업자 의뢰 방식의 평가제도 전면 개선"을 촉구했다.이경호 대전환경운동연합 사무처장은 "호사비오리는 10년 가까이 갑천 하류를 찾아온 멸종위기종으로, 이번 미도래는 단순한 '변동'이 아니라 인위적 서식지 파괴의 결과"라며 "대전시가 공사를 중단하고 생태적 피해를 철저히 조사해야 한다"고 강조했다.끝으로 대전환경운동연합은 "이번 사례가 반복되지 않도록 책임 규명과 제도 개선을 요구하며, 지역 생물다양성 보전을 위한 감시와 대응 활동을 지속해 나갈 것"이라고 덧붙였다.