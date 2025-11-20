민주당 호남발전특위, 지도부에 호남발전전략 보고

큰사진보기 ▲더불어민주당 호남발전특별위원회, 호남발전전략 당 대표 보고회 ⓒ 서삼석의원실 관련사진보기

더불어민주당 호남발전특별위원회(위원장 서삼석)는 20일 오후 국회 민주당 대표 회의실에서 '호남발전전략 보고회'를 열고 호남 현안 해결과 미래 발전을 위한 전략을 당 지도부에 보고했다.보고회에는 정청래 대표, 한정애 정책위의장, 한민수 비서실장 등 지도부가 참석했다.이병훈(광주), 이원택(전북), 김성(전남) 호남발전특위 수석부위원장은 권역별 활동 보고 후, 위원회가 마련한 호남발전 전략과 국가균형발전 과제를 지도부에 전달했다.호남발전특위에 따르면 호남발전전략은 광주와 전남, 전북 3개 광역시·도와 41개 시·군·구가 건의한 110개의 지역 현안과 미래성장 사업, 특위 위원들이 발굴한 정책 과제를 바탕으로 구성됐다.현안사업은 ▲당면사업 ▲중장기사업 ▲호남광역사업 3단계로 구분해 실효성 있는 이행 방안을 제시했다.당면사업은 내년도 국가 예산반영을 우선 추진하고, 중장기 사업과 초광역 협력사업인 RE100(재생에너지 100% 사용) 첨단 산단 조성, 영·호남 달빛철도 건설, 국립의대 신설 등은 이행 동력 확보를 위해 당 차원의 추가 지원을 요청했다.정책 과제로는 이재명 정부의 '5극 3특' 균형성장 전략에 발맞춰 호남 등 비수도권의 지방 재원을 확대하는 '지방정부 재정 강화법'을 제안했다. 해당 법안은 지방교부세율을 현행 19%에서 27%로 확대하고, 중앙·지방의 소비세율을 7.5대 2.5에서 5.5대 4.5로 개선하는 내용을 담았다.또한 예비타당성 조사 기준금액을 500억(국비 300억)에서 1500억(국비 900억)으로 상향하고, 비수도권 및 인구소멸지역의 예타 면제 근거 신설, 지방정부 소방공무원 인건비 부담 완화를 위한 국비 확대 등도 함께 제안했다.서삼석 위원장은 "호남발전전략이 500만 호남민의 오랜 숙원을 해결하는 밑그림이 될 것"이라며 "이재명 정부에서 지역 현안과 미래 아젠다가 추진될 수 있도록 당과 특위가 함께 노력하겠다"고 강조했다.호남발전특별위는 이날 보고된 안건을 토대로 호남권 광역별 보고회를 추진할 계획이다.호남발전특위는 이재명 대통령의 국정 철학인 "특별한 희생에는 특별한 보상이 따라야 한다"는 기조와 정청래 대표의"호남의 희생과 헌신에 표나게 실천으로 보답하겠다"는 의지에 따라, 지난 8월 민주당 상설 특별 기구로 출범했다.