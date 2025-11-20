벌써 5년차, 퀴즈에 경품까지... 민서네 김장 파티를 아시나요

AD

큰사진보기 ▲2025 민서네 김장하는 날 행사에 참여해 김장을 담그고 있는 참여자들 ⓒ 민주노총서울본부 관련사진보기

지난 15일, 주말 이른 아침부터 강북노동자복지관 5층 강당에는 사람들이 하나 둘 몰려들기 시작했다. 이날은 2025 민서네 김장하는 날 행사가 있기 때문이다. 민서네 김장하는 날은 민주노총 서울본부(아래 서울본부)가 5년째 진행하고 있는 김장 나눔 행사다.민주노총 서울본부는 "사업장 담벼락을 넘는 나눔과 연대의 확산"을 취지로 다양한 사회연대사업을 진행해왔다. 이를 위해 서울본부 내에 생활문화위원회를 구성하고 한국아동청소년그룹홈협의회와 함께 자립 준비 청년 지원사업을 지속했다. 행사 제목에 언급된 '민서네'는 청소년들이 민주노총 서울본부를 친근하게 부르도록 만든 일종의 애칭이다.김장 나눔행사는 이러한 사회연대사업을 확산하고자 지난 2021년부터 시작했다. 노동조합과 조합원, 연대하는 시민사회단체와 개인들의 후원금과 참여를 통해 김장을 진행하고 이를 서울지역 그룹홈, 투쟁사업장, 홈리스행동 등에 후원해 왔다.올해 김장 행사는 5년차를 맞아 시민사회와의 교류·연대를 확장하자는 취지로 민주노총 서울본부 생활문화위원회와 노동·시민사회의 연대체인 너머서울이 공동으로 주관해 준비했다. 행사장 한 쪽에는 각급 노동조합이 진행하는 사회연대 사업의 사례를 공유하고 의미를 나누기 위한 자리도 마련됐다.또한 김치를 담기 위해 사용했던 스티로폼 박스 대신 배추 박스를 재활용하고 참가자들에게는 텀블러를 비롯해 개인 앞치마 등을 챙겨오라고 당부하는 등 기후정의를 위한 작은 실천도 담아냈다. 중간 쉬는 시간에는 '오세훈 OUT' 퀴즈를 진행하며 진보서울을 위한 과제들을 함께 확인했고 여러 단체에서 후원한 물품으로 풍성한 경품도 준비했다.주최 측은 700포기에 달하는 김장 재료를 준비하고 장소를 세팅하느라 전날부터 분주히 움직였다. 행사 당일에도 기획단은 아침 7시부터 나와 준비를 시작했고 8시를 넘어가면서부터 참여자들도 하나, 둘 자리하기 시작해 80여 명의 인원이 금세 대강당을 꽉 메웠다.2시간 남짓 분주하게 움직인 참여자들의 노력 덕분에 약 2500Kg에 달하는 김치가 박스에 담겨 서울지역 그룹홈, 미혼모지원네트워크, 홈리스행동 등 60곳이 넘는 나눔처로 전달될 수 있었다. 70여 곳에 달하는 노동조합과 시민사회단체, 개인 후원자들이 십시일반으로 모은 1000여 만원의 기금으로 함께 만들어낸 의미 있는 성과였다.김장을 마친 참여자들은 준비된 음식과 공연을 함께 즐기며 후원금·김치 전달식 등 김장행사의 의미와 연대의 감동을 나눴다. 이 자리에서 김치 전달식을 위해 단상에 오른 한국아동청소년그룹홈협의회 이혜경 서울지부장은 "매년 겨울이 다가오면 맛있는 민주노총 김치를 먹을 수 있어 너무 감사하다"며 감사의 뜻을 전했다.나눔의 의미는 김치를 전달받은 후원처뿐 아니라 참여자들에게도 깊게 전해졌다. 이번 행사를 총괄 기획한 민주노총 서울본부 김선이 조직국장은 "올 해는 김장 나눔과 함께 민주노총 서울본부의 사회연대사업 방향을 행사에 자연스럽게 담아서 더 의미가 있었다"고 설명했다. 아울러 "기후행동 실천을 김장 과정에 녹여냈고 '오세훈 OUT' 퀴즈를 통해 더 나은 세상을 만들기 위한 우리의 실천 과제를 다시 확인할 수 있었던 것도 특히 뜻깊었다"고 소회를 밝혔다.이번 행사에 기획단으로 참여했던 화학섬유식품노조 수도권지부 정균하 사회연대위원장은 "뻐근한 어깨를 두드리며 행사장을 나서는데 내가 흘린 땀과 닦아낸 바닥이, 누군가의 따뜻한 겨울 밥상이 되었다는 사실에 가슴이 벅차올랐다"고 소감을 밝혔다. 또한 "가장 낮은 곳에서, 가장 궂은일을 마다하지 않는 것. 그것이 기획단으로서 내가 배운 그리고 우리 민주노총이 지켜가야 할 진짜 '연대'의 모습일 것"이라고 김장 나눔 행사의 의미를 설명했다.국제노동기구 이상헌 고용정책국장은 최근 펴낸 책, <왜 좋은 일자리는 늘 부족한가>에서 여러 연구결과를 통해 드러난 사실은 "야박하게 평가해도 노조의 영향은 중립적이거나 적어도 해롭지는 않다"는 것이라며 "노동자의 목소리를 조직하고 전달하는 노동기본권이 사회경제적 이익도 가져다준다는 뜻으로 반가운 소식"이라고 말한 바 있다.조합원들의 권익 신장뿐 아니라 사회경제적 이익도 가져다주는 노동조합의 활동이 다양한 사회적 영역으로 넓어지고, 사업장 담벼락을 넘어 나눔과 연대를 확산할 수 있길 바란다. 이를 통해 더욱 따뜻한 사회를 만들려는 노동조합의 노력이 계속되기를 기대해본다.